Версии о происхождении таджиков

08:32 26.02.2021 Версия истории о возникновении нации как таджики

22 февраля 2021



Сложению таджикского народа предшествовали длительные этногенетические процессы, начавшиеся еще в 1-м тыс.днэ. Территорией сложения таджиков были древние Бактрия (басс.р.Амударьи), Согдиана (басс.рр.Зеравшана и Кашкадарьи), Ферганская долина. Здесь обитали бактрийцы, согдийцы, парканы (древние ферганцы) – земледельцы, а также сакские племена, кочевавшие на северных и восточных окраинах этой страны. Современными потомками согдийцев считаются ягнобцы, саков – припамирские таджики.



Версия истории о возникновении нации как таджики



Во 2 в.днэ. в Бактрию проникают юечжи (или тохары). Одна из ветвей сако-тохаров – кушаны создали могущественное государство (Кушанскую империю). Ослабление его привело в 4-5 в.н.э. к вторжению в Ср.Азию новых степных племен – эфталитов, которые образовали обширное государство, успешно воевавшее с сасанидским Ираном. С образованием в 6 в. Тюркского каганата усилилось проникновение и тюркских этнических элементов.



Ко времени арабского завоевания в 8 в. на территории современного Таджикистана выделились три основные этнические области: согдийская – на севере, ферганская – на северо-востоке и тохарская – на юге. Арабские вторжения замедлили процесс формирования таджикского народа. С образованием государства Саманидов в 9-10 вв. завершился и процесс сложения этнического ядра таджиков. Процесс этот был связан с распространением общего таджикского языка, который постепенно вытеснил языки восточноиранской группы (согдийский, бактрийский, сакский).



С конца 10 в.политическое преобладание в Ср.Азии переходит к тюркоязычным народам, все новые волны тюркских, а позднее монгольских племен проникают в области оседлого таджикского населения. Начинается процесс тюркизации таджиков, особенно на равнинах, в меньшей степени – в горах и больших городах (Бухара, Самарканд, Ходжент).



Во времена Таджикской ССР таджикский язык полностью завершил свое формирование.



Это статья из Советской Исторической Энциклопедии 1973 года выпуска.



А сейчас напишем эту же статью из Энциклопедии Кирилла и Мефодия за 2005 год.



Сложению таджикского народа предшествовали длительные этногенетические процессы, восходящие к концу второго - началу первого тысячелетия до нашей эры, когда из евразийских степей в Среднюю Азию пришли ираноязычные племена. Они смешались с местными племенами эпохи поздней бронзы и основное население Средней Азии стало ираноязычным. В Древней Бактрии (бассейн Амударьи), Согде (бассейн Зеравшана и Кашкадарьи), Ферганской долине обитали земледельческие племена бактрийцев, согдийцей, паркан (древние ферганцы), на северной и восточной окраинах Средней Азии кочевали саки. Потомками согдийцев (по лингвистическим данным) считаются ягнобцы; сакские племена сыграли важную роль в формировании припамирских таджиков. Во втором веке до нашей эры в Бактрию проникли юэчжи, или тохары, в состав которых входили сакские племена. С образованием в 6 веке Тюркского каганата усилилось проникновение в



Среднюю Азию тюркских этнических элементов.

Версия истории о возникновении нации как таджики



Ко времени арабского завоевания (8 в.) выделились три основные этнические области будущей таджикской народности: согдийская на севере, ферганская на северо-востоке и тохарская на юге, население которых на протяжении многих столетий сохраняло особенности в культуре и быту. Арабское вторжение затормозило формирование таджикского народа. Но с образованием самостоятельного государства Саманидов в 9-10 веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было связано с распространением общего таджикского языка, ставшего в эпоху Саманидов господствующим. На этом языке развиваются таджикская культура и наука, складывается богатая литература. С конца 10 века политическое преобладание в Средней Азии переходит к тюркоязычным народам, новые волны тюркских, а позже монгольских племен проникают в области оседлого таджикского населения; начался многовековой процесс тюркизации таджиков, особенно на равнинах, в меньшей степени в горах и больших городах. Однако таджикский язык не только сохранился, но и был государственным языком тюркских правителей. Во 1868 году северные районы, заселенные таджиками, вошли в состав владений России, а население южного Таджикистана оставалось под властью Бухарского эмирата.



Исконным занятием таджиков было земледелие, основанное в значительной мере на искусственном орошении, и садоводство; скотоводство носило подсобный характер. У таджиков развиты ремесла, в том числе художественные, многие из которых имели древние традиции (резьба по дереву и алебастру, декоративные вышивки). Таджикский народ развивался в тесной связи с другими народами Средней Азии. Особенно близка средневековая история таджиков и узбеков - народов, имеющих общие этнические элементы. Как видите и современных энциклопедиях история возникновения таджиковНаписана почти так же.



А теперь я буду прослеживать историю возникновения таджикского народа по своему историческому атласу и на основе собранной мною информации. Начну с глубокой древности, которую многие современные историки не признают.



17 млн.лет назад самым крупным материком на Земле была Лемурия, она располагалась на месте современного Индийского океана. В западную часть Лемурии входил современный остров Магадаскар, северной оконечностью Лемурии был современный Цейлон, крайней восточной оконечностью Лемурии была территория вокруг современного острова Пасха. Южным берегом Лемурии был берег Антарктиды. Других крупных материков на Земле не было или они существовали в виде небольших островов. Даже Тибет в те времена был островом. Памира и самой территории современного Таджикистана не было – на этом месте был океан. Лемурию населяли первый на земле народ – первая человеческая раса – асуры. Их цивилизация была очень сильно развита. Более поздние народы из даже называли богами или полубогами. Это были люди высокого роста (до 16-36 метров, а позднее – до 6 метров).



К 4 млн.лет днэ основная часть Лемурии ушла под воду Индийского океана. К этому времени материк, включавший в себя Тибет увеличисля за счет появления гор – Гималаев и Тибета, а также небольшой части северной Индии. К этому времени асуры уже были ростом меньше (до 4 метров). С уходящего под воду материка часть асуров, которых уже можно назвать к этому времени потомками асуров стали переселяться на вновь возникающие материки – Восточная Африка, Южная Азия, Австралия с Гвинеей, на острова Индонезии.



1 млн.лет днэ на Земле самым крупным материком был материк Атлантида, она находилась в Атлантическом океане, другие материки еще не были сформированы полностью. Асуры продолжали переселяться на восток Африки, юг Южной Азии, в Автралию, Гвинею, острова Индонезии.



С 400 тысяч лет днэ, а особенно быстро с 199 тыс.лет днэ материк Атлантида стал уходить под воды океана, к этому времени современные материки уже в основном сформировались. Поэтому с Атлантиды началось переселение народов (потомков атлантов) на современные континенты. В это же время материк Южная Азия соединился с материком Северная Азия, вокруг Памира появилась обширная территория. Но еще в те времена территория Туркмении, северная часть Узбекистана, юг.Казахстана были под водой большого моря, включающего в себя и Каспийское и Аральское море. Всего вероятнее в это время на территории Таджикистана появились первые жители – это потомки асуров. Они уже были невысокого роста (деградированные, одичавшие асуры). Внешность их была похожа на современных аборигенов Австралии и папуасов. Это были древние австралоиды. Кроме их в этих местах жили и древние большие обезьяны – питекантропы.К 79 тыс.лет днэ территория Средней Азии была уже примерно похожа на современную, только Каспийское и Аральское моря были больше. И реки Аральского моря уже появились. Жителей (австралоидов) стало больше, но еще мало. К этому времени питекантропов заменил новых вид древних обезьян - неандертальцы, похожих на людей потому, что ходили на двух ногах постоянно, но все равно это были обезьяны.Немногочисленные племена, жившие в то время в Таджикистане были родственны племенам соанской архелогической культуры, существовавшей в то время в Северной Индии (австралоиды).



С 38 тыс.лет днэ начинается массовое расселение потомков атлантов по всей Евразии,Но главный поток (туранские племена) прошел в основном из Европы в Восточную Азию, на территорию вокруг моря (на месте пустыни Гоби было море). И вряд ли кто либо из туранцев участвовал в заселялении Таджикистана. По прежнему там жили австралоидные племена и их было немного.



Первая волна поселенцев из Восточной Европы в Среднюю Азию началась примерно в 17500 году днэ. Это были племена Костенковской культуры, которые под давление других племен Европы. Костенковская культура сложилась из смешения австралоидов, живших примерно в современной Воронежской области (раса Гримальди) и европеоидной селетской культуры. Племена костенковской культуры явились создателями нового народа – дравидоидов ( переходный народ между европеоидами и австралоидами).К 14500 году днэ дравидоиды заселили (массово) и всю территорию современного Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.Примерно к 7500 году днэ на обширной территории Ср.Азии и Ирана сложилась археологическая культура Али-Кош. Это культура дравидоидов. Они еще занимались охотой, собирательством, рыбной ловлей.



Примерно к 6500 году днэ на территории Таджикистана сложилась гиссарская культура,



Племена этой культуры тоже были дравидоидами. В остальной части Ср.Азии примерно к 5700 году днэ сложилась Джейтунская культура ( это тоже дравидоиды).



Примерно к 4100 году днэ на территории Ср.Азии сложилась развитая культура Анау, это земледельческая культура и это были тоже дравидоиды.



Примерно к 2800 году днэ на территории Ср.Азии сложилась более развитая культура – культура Алтын-депе, народ этой культуры (тоже дравидоиды) уже начал строить городские поселения, развивалось ремесло, земледелие и домашнее скотоводство.Примерно с 1900 года днэ. племена древних ариев (древних иранцев и индийцев) начали свое движение со степей Южного Урала и



Казахстана на юг – на территорию Ср.Азии.



Около 1500 года днэ на территорию Таджикистана с севера проникли племена древних индийцев, дравидоиды уничтожаются, ассимилируются или бегут на юг – в Индию (позднее они на основе объединения с древнеиндийским населением создадут народы дравидов, которые сохранятся до наших дней на юге Индии).



Около 1300 года днэ на территорию Таджикистана вторгаются и заселяют древнеиранские племена.



К 1100 году днэ большая часть территории Таджикистана входит в кайракумскую археологическую культуру (это древнеиранские племена).К 600 году днэ на территории Таджикистана и на севере Афганистана сформировался новый ираноязычный народ – бактрийцы, которые создали свое государство – Бактрию.



Я считаю, что бактрийцы ( и бактрийский язык) стали основой формирования таджикского народа ( и таджикского языка). На севере от бактрийцев кочевали саки (иранские племена), западнее бактрийцев жили согдийцы (ираноязычный народ, родственный бактрийцам). Примерно 550 году днэ Бактрия была подчинена ахеменидской Персии, но это никак не повлияло на бактрийцев и их язык. Даже завоевание территории Бактрии Александром Македонским не повлияло на бактрийцев и их язык.



Примерно в 250 году днэ на территорию Таджикистана вторглись племена тохаров ( это индоевропейские племена, жившие до этого в северо-западном Китае и вытесненные оттуда племенами хунну (будующие гунны). Одно из племен тохаров – кушаны создали на территории Таджикистана, Афганистана и северной Индии мощное государство – Кушанскую империю. Тохары и бактрийцы жили вместе и постепенно, тохары восприняли язык бактрийцев. Страна называлась Тохаристан, но язык оставался бактрийским (возможно в него вошли некоторые тохарские слова).



Примерно в 450 году нашей эры на территорию Таджикистана вторглись племена эфталитов ( это ираноязычные племена с Казахстана, вытесненные оттуда гуннами). Эфталиты создали тоже крупное государство, в которое входили также Афганистан и Сев.Индия. Язык эфталитов (тем более, что он сильно родственен языку бактрийцев), не изменил сильно язык бактрийцев.



Примерно с 650 года с севера на территорию Таджикистана стали вторгаться кочевые тюркские племена Но если к 1100 году родственный народ согдийцы полностью потерял свой язык, и согдийцы сами превратились в тюркский народ, бактрийцы (будущие таджики) жили совместно с тюрками и сохранили свой язык, особенно в крупных городах и горных областях. В дальнейшем этот язык и стал таджикским (возможно в него пришло несколько тюркских слов).



К 1200 году таджикский язык и таджикский народ окончательно сформировался, почти одновременно с ним сформировался тюркский народ – туркмены, и родственный народ – пуштуны (в Афганистане). Но я думаю, что таджики, живущие сейчас в горных районах говорят немного по-другому, чем долинные таджики, у горных таджиков наверняка сохранилось больше слов от бактрийцев. Источник - zen.yandex.ru

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