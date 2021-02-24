Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе, - Д.Ашимбаев

08:53 26.02.2021

Д.Ашимбаев: В стране опять траурные разговоры: при пожаре погибли пять маленьких детей, оставшихся без присмотра. Очень много разговоров и мнений на тему, что, мол, виновато государство: родители должны работать, чтобы прокормить семью. То же самое писали пару лет назад, когда была аналогичная драма в столице. Но я хотел бы высказать мнение о другой стороне вопроса



Данияр Ашимбаев, 22 февраля 21



В стране опять траурные разговоры: при пожаре погибли пять маленьких детей, оставшихся без присмотра.

Очень много разговоров и мнений на тему, что, мол, виновато государство: родители должны работать, чтобы прокормить семью. То же самое писали пару лет назад, когда была аналогичная драма в столице.

Но я хотел бы высказать мнение о другой стороне вопроса.

Несколько лет назад была - из-за высоких цен на нефть - эйфория по поводу экономических перспектив страны. Опять активно обсуждалась тема диверсификации экономики, и немало мнений, в том числе и на достаточно высоком уровне, было высказано, что нет смысла диверсифицировать экономику, запускать новые производства поскольку, мол, у нас "слишком мало населения". Для экономического роста, по мнению таких специалистов, нужно не 17, а минимум 40 миллионов человек. Эта тема наложилась на необходимость восполнять потери от эмиграции в 90-е гг., а также на понимание, что приезд "соотечественников" на качество рынка труда никак не повлияет, поскольку социально активное и имеющее перспективы население в Казахстан не поехало. И государство стало стимулировать рождаемость.



По-хорошему, оно должно было озаботиться развитием социальной инфраструктуру, повышением качества образования, созданием устойчивых рабочих мест, жизненных перспектив, но эти проекты остались на бумаге. Президент уже в этом году подверг критике Минтруда за то, что профильное ведомство не только создает временную занятость, но и создает ее на бумаге. Мы видим эмиграцию студентов и специалистов из страны, причем только национальными причинам ее объяснить уже невозможно. Многие ругают сегодня Министерство образования и науки за то, что оно "мочит" проблемные вузы, но хотел задать два вопроса. Во-первых, до какой ручки нужно было довести некогда знаменитые АЛИИТ и АГИУВ, а ныне приватизированные КазАТК и КазМУНО, чтобы у них отняли лицензию? Во-вторых, вы читали письмо ректоров "прессуемых" вузов? На 7 университетов и институтов не оказалось ни одного человека, который элементарно исправил синтаксические и пунктуационные ошибки...



Вернемся к демографии. Государство увеличило размеры пособий на рождение ребенка, чем, конечно, очень помогло молодым (и не очень) семьям, но вместе с тем - как это у нас обычно бывает - пошел другой процесс, быстро набирающий обороты. Рождение детей превратилось в заработок, причем поставленный на поток. Особенно в некоторых регионах, и так относящихся к трудоизбыточным. Причем на вопросы про возможность полноценно воспитать такое количество детей в семьях, обеспечить их питанием, одеждой, врачебной помощью и образованием (я даже не ставлю вопрос о качестве) следуют филиппики про духовность, религию, традиции и патриотизм. Откуда вытекает вывод, что государство должно все это обеспечивать. При этом "детские" пособия активно идут на текущее потребление родителей, порой не доходя до детей. Многодетные матери стали мощной социальной группой, которая активно давит на акиматы и министерства, требуя обеспечить, решить, выделить и так далее. В некоторых регионах они так часто ходят на митинги, что возникает вопрос: а когда они вообще детьми занимаются...



Причем, если в сельской местности определенную помощь оказывают родственники или соседи, то растущая миграция в города приводит к тому, что дети остаются без присмотра, а детские пособия идут в качестве взноса по ипотеке.

Раньше, в условиях почти 100%-ной занятости, мать-героиня всегда могла заявить, что вырастила для родины воинов, инженеров, учителей, а что мы имеем сегодня? Таксиста, грузчика, уборщицу и блогера? И воинов Родине столько не нужно: технология боевых действий изменилась. И инженерам особо работать негде: в стране продолжается деиндустриализация. Востребованы разве что мастера по ремонту бытовой техники и мобильных телефонов. Куда развивается рынок труда мы прекрасно видим: на каждый городской квартал приходится где-то 3-4 заведения общепита, 2-3 салона красоты, СТО, гостиница, пара специализированных и с полдюжины продовольственных магазинов, ломбард и обменный пункт, не считая не учитываемых статистикой, но втихую присутствующих игорных заведений, нарколабораторий и притонов. За исключением последних остальное достаточно низкорентабельно и имеет физические пределы роста. Да, на каждую область приходится по нескольким крупным промышленным предприятиям, но они тоже не сильно-то и растут. А на доходные и перспективные места социальный лифт ходит очень редко. И вряд ли это все когда-нибудь изменится.



Зато мы имеем демографический рост, который не подкреплен системой перевода количество в качество.

Представляется, чтобы избежать социальных проблем в обозримом будущем и трагедий сегодня нужно поставить вопрос о смене модели политики стимулирования рождаемости в стране. Здесь возможны два варианта: либо ограничение государственных пособий, выделяемых на семью, скажем, до трех несовершеннолетних детей, либо введение целевых нормативов использования пособий (определенный процент на образовательные услуги, на медицинские, на питание и одежду).

Нужно категорически отходить от модели, что дети - это средство зарабатывания денег. Ценность детской жизни в обществе стала падать: заметьте, что рост рождаемости совпадает с ростом числа преступлений против детей...