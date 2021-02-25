Положение мигрантов в России улучшилось, - Б.Исмаилов

09:08 26.02.2021

ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В РОССИИ СЕГОДНЯ УЛУЧШИЛОСЬ



Эксперт: Положение мигрантов в России сегодня улучшилось

В середине февраля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал придать новый импульс современной миграционной политике в России. Среди озвученных Медведевым задач: создание для мигрантов нормальных условий проживания, обеспечение их работы полностью в соответствии с российским законодательством и соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Эти усилия, по мнению бывшего премьер-министра РФ, залог развития в целом всей российской экономики.



Особенности трудовой миграции и роль мигрантов в российской экономике Ia-centr.ru обсудил с юристом, экспертом в области миграционного права Бахромом Исмаиловым.



– Какие страны – основные экспортеры трудовых мигрантов в Россию?



– Россия сегодня – лидер среди евразийских государств по количеству трудовых мигрантов. Основные государства-экспортеры трудовых ресурсов в РФ – страны СНГ, с которым установлен безвизовый режим.



Главным поставщиком рабочей силы в Россию является Узбекистан, что вполне логично, так как население крупнейшей по численности населения в Центральной Азии страны составляет около 34 миллионов человек.



На втором месте по вливанию трудовых ресурсов в РФ долгое время была Украина, но из-за закрытия границ статистика за 2020 г. претерпела сильные изменения. По данным МВД за январь – декабрь 2020 года, с рабочей целью въезда российскую границу пересекло более 500 тыс. граждан Таджикистана, около 190 тыс. граждан Кыргызстана и только 148 тыс. граждан Украины.



Далее в списке экспортеров трудовых ресурсов традиционно – Армения и Азербайджан. На четвертом и пятом местах располагаются так называемые страны дальнего зарубежья, гражданам которых для въезда в РФ требуется виза. Также в эту группу можно включить Грузию, африканские страны и страны ЕС.



– Какое значение имеют трудовые мигранты для российского рынка труда и в какие отрасли экономики вносят наибольший вклад?



– Труд мигрантов является неотъемлемой частью ВВП России. Трудятся приезжие чаще всего в сельском хозяйстве, промышленном производстве, ритейле и в сфере услуг.



Можно сказать, что трудовые мигранты, представляя низковалифицированную рабочую силу, создают рабочие места для главного бухгалтера, для генерального директора в фирме, для менеджеров. Высококвалифицированные кадры труд мигрантов уже используют для создания добавленной стоимости, а добавленная стоимость в свою очередь формирует налогооблагаемую базу.



Так, трудовые мигранты – просто неотъемлемая часть сегодня как системы разделения труда в Российской Федерации, так и создания внутреннего валового продукта (ВВП).



Интересно, что при этом до настоящего времени масштабных исследований, посвященных роли мигрантов в конкретных отраслях экономики, не проводилось. Так что данная область представляет собой широкое поле для академических исследований.



Пока большинство опубликованных исследований связано с более эконометрическими вещами – анализ денежные переводов, оплата со стороны мигрантов налогов на доходы физических лиц, которая в лучшие годы доходила до пяти миллиардов только в Москве, что сопоставимо с нефтегазовым сектором для московского региона.



Кроме того, помимо создания ВВП, трудящиеся из стран зарубежья также формируют и спрос во многих отраслях благодаря своим доходам, к примеру, в банковском секторе и сфере ритейла.



То есть люди здесь живут, работают и тратят заработанные деньги в России, часть денег отправляется в страны исхода – родным и близким, которые также впоследствии могут в том числе закупать продукцию российского производства.



– Как российское законодательство регламентирует пребывание и работу трудовых мигрантов на территории РФ?



1. Первый закон, с которым сталкивается мигрант по прибытию в Россию, это Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" – он регламентирует порядок пересечения государственной границы.



2. Далее, мигрант человек попадает под Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".



3. Новая норма для современности уже следующий шаг – иностранцы подпадают под постановление Правительства РФ "О мерах по обеспечению безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".



В дополнении к этому всему, соответственно, мигранты попадают под законы, которые действуют в России – закон о полиции, закон об обязательном медицинском страховании, закон об обязательной медицинской помощи и т.д.



При этом отличие между гражданами России и иностранцами совсем недавно серьезно проявлялось в ответственности за нарушение закона. Потому что, например, иностранные граждане в городах федерального значения (таких как Москва и Санкт-Петербург или Ленинградская область) за одно административное правонарушение могли быть депортированы из страны.



Так, переход дороги на красный свет, либо совершение нарушения административного порядка могли стать, на секундочку, основанием для депортации мигранта. Сейчас есть некие послабления, но до недавнего времени мигранты привлекались за все административные правонарушения. Нарушение могло быть основанием для аннулирования вида на жительство, отмены разрешения на временное проживание вплоть до запрета на въезд в Россию.



После пандемии от этой жесткоцй практики отошли, а поражения в правах (депортация, другое законное наказание) могут осуществляться только на основании нарушений в области миграционного законодательства.



– А как тогда защищаются права мигрантов в России?



– Для этого действуют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О полиции", те же конвенции ООН о правах человека, которые ратифицировала Российская Федерация. В рамках всех этих правовых документов происходит защита прав мигрантов на системном уровне.



– Сегодня выгодно отличаются от условий трудовых мигрантов из РУз, условия труда приезжих из стран Евразийского союза – с теми же Кыргызстаном, Арменией у России единый труда. Повлияет ли присоединение Узбекистана к ЕАЭС в качестве наблюдателя на положение трудовых мигрантов?



– Статус наблюдателя в Евразийском союзе никак не влияет на изменение положения мигрантов.



В целом же нужно понимать, что численность трудовых мигрантов будет только расти. Агропромышленный сектор РУз создает значительное количество рабочих мест для узбекистанцев, в нем, в частности, занято до 50 % всего трудоспособного населения Узбекистана. Но вместе с тем жаркий климат республики и климатические изменения затрудняют прогнозирование урожайности, что напрямую влияют на уровень занятости населения.



Кроме того, узбекистанский рынок труда не способен "переварить" все имеющиеся в стране трудовые ресурсы. В этом контексте вступление страны в ЕАЭС в полноправном статусе члена объединения повысит конкурентоспособность узбекских мигрантов на российском рынке труда.



Вступление Узбекистана в ЕАЭС существенно улучшит как правовое, так и материальное положение трудовых мигрантов из Узбекистана, увеличит уровень их заработной платы. К тому же, в процессе вступления Узбекистана в ЕАЭС стране придет обновлять свое законодательство в соответствии с нормами союза, это повлияет положительно на состояние нормативной базы РУз.



Расшифровка текста интервью – Никита Белухин



25.02.21