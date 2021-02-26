 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг раскритиковал собственный Парламент. За безделье и безответственность
09:54 26.02.2021

Бердымухамедов встретился с депутатами и раскритиковал их работу
Редакция
26 февраля 2021

Бердымухамедов недоволен состоянием улиц, расположением остановок и освещением в Ашхабаде
25 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с депутатами парламента Туркменистана, приехавшими во Дворец Рухыет, передает госинформагентство ТДХ.

Участники встречи обсудили задачи, стоящие перед Меджлисом в 2021 году.

Руководители меджлиса проинформировали Бердымухамедова о работе по реформированию законодательства согласно рекомендациям президента.

Далее глава государства рассказал присутствовавшим о предстоящих празднованиях 140-летия Ашхабада и 30-летия независимости Туркменистана.

"Исторически значимая дата создания нашего независимого государства – 27 сентября – будет отмечена новыми славными успехами и победами, которые приумножат достижения", – заявил Бердымухамедов.

Отметим, что закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана" был принят Верховным советом ТССР 27 октября 1991 года. В 2017 году День независимости по неназванным причинам решили перенести на 27 сентября. Эта дата примечательна только тем, что в этот день в 2017 году завершились Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в Ашхабаде.

Затем президент рассказал об успехах в экономике, которых удалось добиться несмотря на мировой финансово-экономический спад, но заявил, что уделять этой теме много времени не станет, так как уже обсудил эти вопросы в ходе серии отраслевых заседаний с членами правительства в первой половине февраля.

Основной же темой заседания глава государства объявил работу депутатов в законотворческой сфере, результаты которой он назвал "неудовлетворительными".

Пандемия коронавируса ежемесячно наносит ущерб мировой экономике на $400 миллиардов, 500 миллионов рабочих мест по всему миру было потеряно, а экологическая ситуация на планете и в регионе вызывает тревогу, заявил Бердымухамедов, озабоченный высыханием Аральского моря.

"Мы вправе ожидать от депутатов парламента оперативных и конкретных мер реагирования на данные обстоятельства, включая подготовку и принятие соответствующих законодательных актов", – отметил президент.

Кроме того, по словам главы государства, Меджлису необходимо разработать законы, определяющие социальные ориентиры государства в таких областях, как экономика, здравоохранение, образование, обеспечение занятости и оплаты труда, социальные гарантии.

Также депутатам необходимо расширить работу по эффективному использованию государственных средств, регулированию бюджетно-налоговых и денежно-кредитных отношений, содействию производителям импортозамещающей продукции, внедрению цифровых систем, привлечению инвестиций.

Отдельно президент призвал депутатов подготовить и принять новый Арбитражно-процессуальный кодекс, изучив современный опыт рассмотрения споров в арбитражных судах, новый Гражданский кодекс, в котором будут изложены нормы международного частного права, новый Трудовой кодекс и новый Семейный кодекс, в котором будут учтены "требования времени и национальный менталитет".

Бердымухамедов призвал внести изменения и в ряд других законов. Какие именно изменения стоит ожидать и по какой причине, ТДХ не уточняет.

В завершении встречи глава государства напомнил, что 28 марта в Туркменистане впервые пройдут "не прямые" выборы членов Халк Маслахаты – верхней палаты парламента.

"Очень важно, чтобы кандидатами в члены Халк Маслахаты были выдвинуты люди, пользующиеся среди народа огромным авторитетом и уважением, горячо любящие свою Родину", – заявил президент.

Выступление главы государства было заслушано с огромным воодушевлением и воспринято бурными аплодисментами, пишет госинформагентство.

В свою очередь, депутаты отметили, что "под мудрым руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова туркменский народ живет в достатке и изобилии, о чем свидетельствуют происходящие реформы и достигаемые в стране успехи в нынешнее сложное время".

Формально исполнительная и законодательная ветви власти в Туркменистане разделены и являются независимыми друг от друга, что означает, что глава государства не имеет полномочий приказывать и давать распоряжений депутатам. В связи с этим в сообщениях государственных СМИ не используются термины "приказал", "поручил", "отчитались" и тому подобные. Они заменяются на "обменялся мнениями", "рекомендовал", "проинформировали", а также на желательные наклонения и описания того, как депутатами должна проводиться работа по тем или иным вопросам.

Тем не менее затрагиваемые темы и характер дискуссии, а также поведение депутатов, которые, как и министры, записывают все слова главы государства в блокноты и выкрикивают здравицы в его честь, явно показывают, что фактически разделения власти в Туркменистане нет.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614322440
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