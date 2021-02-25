 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕлбаЧевенгур. Комитет партконтроля (есть такой) Назарбай-партии "Нур-Отан" возглавил русский журналист Платонов
10:41 26.02.2021

Назарбаев назначил председателя комитета партийного контроля Nur Otan

Лидер партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев назначил Артура Платонова главой комитета партийного контроля. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Tengrinews.kz.

"Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля Nur Otan назначен Артур Платонов. Уверен, большой опыт общественной и партийной работы Артура Станиславовича будет способствовать усилению деятельности комитета", - написал Бауыржан Байбек в Twitter.

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Он также поблагодарил за работу бывшего главу комитета Павла Казанцева, избранного заместителем председателя Мажилиса.

Артур Платонов работает депутатом Мажилиса с марта 2016 года. Член комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Также известен как телеведущий, автор программы "Портрет недели".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
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