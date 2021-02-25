|14:35 Новосозданную синекуру - Казахский "Институт парламентаризма" возглавил экс-депутат Махамбетов
12:43 Ливийское фиаско Трампа, - Tageszeitung
12:37 ОДКБ нагнетает: в Афганистане на границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тыс. боевиков
12:35 Двуликая Фемида: как власти Таджикистана наказывают оппонентов и сторонников, - Х.Хуррамов
11:50 УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)
10:41 ЕлбаЧевенгур. Комитет партконтроля (есть такой) Назарбай-партии "Нур-Отан" возглавил русский журналист Платонов
09:54 Аркадаг раскритиковал собственный Парламент. За безделье и безответственность
09:08 Положение мигрантов в России улучшилось, - Б.Исмаилов
09:00 Кеннеди убил Хрущев. Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ Вулси
08:53 Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе, - Д.Ашимбаев
08:32 Версии о происхождении таджиков
08:27 Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни, - Дм.Бавырин
08:23 "Генштабян" против Пашиняна: В Армении военные провалили переворот, - "СП"
08:19 Пайцза на шею. Кремль благословил Жапар-хана на правление, - 24.kg
08:16 США нанесли удар по "иранским ополченцам" в Сирии
08:05 Скончался народный артист СССР и Киргизской ССР Токтоналы Сейталиев
01:25 Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
00:34 Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:30 Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"
00:26 Антиутопии становятся явью? - Валентин Катасонов
00:23 Ядерная сделка Ирана: почти по Ильфу и Петрову
00:17 Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков
00:05 11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)
|20:14 Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57 Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14 Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07 Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32 Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29 Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25 Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий
17:06 В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33 США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16 Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54 Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52 Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46 Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44 В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59 ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42 Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38 Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32 Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42 Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34 "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30 Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
10:03 Кто кого - Государство или Big Tech? - И.Титов
08:47 УкрНацики взялись свергать Зеленского. Не тянет на фюрера, - "Къ"
08:31 Куклы и кукловоды Февральской революции в России - от масонов до "союзников" (уроки истории), - Е.Спицын
08:25 Вызов человечеству. Пандемия COVID-19 и рост онкологии - начало заката цивилизации?
00:59 Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2, - Камолуддин Абдуллаев
00:56 В поставках оружия террористам из Пакистана нашелся "китайский след", - А.Серенко
00:52 В отношениях США и Саудовской Аравии ожидаются "заморозки", - "НГ"
|УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)
11:50 26.02.2021
Украинская телеведущая вышла замуж за казахского бизнесмена на Мальдивах
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая прославилась благодаря авторскому шоу "Без галстука", где она интервьюировала политиков, вышла замуж за казахстанского бизнесмена по имени Алмаз на Мальдивских островах. Фотографиями и видео со свадьбы девушка поделилась в своем Instagram, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Страну".
По информации украинского издания, бизнесмен оплатил "все прихоти" невесты, включая церемонию на Мальдивах и свадебное платье от ливанского дизайнера Жорджа Хобейка.
"Церемония проходила на частном острове Воава, который обслуживает персонал Four Seasons. Всего Воава может принять до 22 человек, и стоит это от 40 тысяч долларов в сутки. Для гостей праздника пели Дан Балан, Дима Монатик и его подопечные - Lida Lee и Nino.
Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO"s. Ведущими свадьбы были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава", - пишет издание.
Летом пара планирует сыграть свадьбу в Украине. Пара будет жить на две страны, поскольку муж телеведущей живет в Швейцарии.
С будущим супругом Онуфрийчук познакомилась в Испании. После этого они долгое время общались по телефону. Серьезно начали встречаться около года назад, а несколько месяцев назад бизнесмен сделал возлюбленной предложение.