УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)

11:50 26.02.2021

Украинская телеведущая вышла замуж за казахского бизнесмена на Мальдивах



Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая прославилась благодаря авторскому шоу "Без галстука", где она интервьюировала политиков, вышла замуж за казахстанского бизнесмена по имени Алмаз на Мальдивских островах. Фотографиями и видео со свадьбы девушка поделилась в своем Instagram, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Страну".



