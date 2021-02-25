ОДКБ нагнетает: в Афганистане на границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тыс. боевиков

12:37 26.02.2021

Численность отрядов группировки "Талибан" на границах с Таджикистаном и Туркменистаном составляет около 15 тысяч человек, сообщил начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Москве в четверг.



Общая численность группировки, по его данным, составляет до 70 тысяч.



12 марта 2020 года в столице Катара Дохе был запущен процесс мирных

переговоров между правительством Афганистана и "Талибаном". Однако до сих пор не состоялось ни одной пленарной сессии делегаций, поскольку технические группы сторон увязли в согласовании процедурных вопросов и повестки дня.



С "бесконечной войной" в Афганистане собиралась покончить администрация бывшего президента США - Дональда Трампа. Однако немногие рассчитывали на то, что сделка между членами делегации афганского правительства (его поддерживают США) и движения "Талибан", участвующими в исторических мирных переговорах в Катаре, будет легкой или, более того, успешной.



Обе стороны имеют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как права женщин и соблюдение закона шариата.



Сделка предусматривала сокращение численности американских военнослужащих до 8 500 человек к лету и полный вывод к маю 2021 года, если талибы выполнят свою часть договоренностей сделки. Часть договоренностей со стороны "Талибана" включала в себя контртеррористические гарантии.



США начали войну в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. США вошли в Афганистан и свергли "Талибан" - исламскую фундаменталистскую группировку, известную своими нарушениями прав человека, - и с тех пор помогли возглавить усилия по созданию безопасной, демократической страны. Но непрекращающиеся атаки боевиков "Талибана" и других исламистских группировок американские войска завязли в стране на 19 лет.



Вашингтон вложил более двух триллионов долларов в войну в Афганистане и потерял более 2 300 солдат почти за два десятилетия боевых действий.



Неделю назад Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Душанбе заявил, что Таджикистану будет оказана помощь в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Он сообщил, что в этом году запланировано проведение на территории Таджикистана специального учения с органами управления и формированиями сил специального назначения из состава КСОР ОДКБ "Кобальт-2021", во время которого предполагается отработать борьбу с незаконными вооруженными формированиями.



Протяженность таджикско-афганской границы составляет 1344,15 километров. Афганский опиум поступает в Россию и Западную Европу через страны Центральной Азии, в том числе, Таджикистан. В Душанбе считают Афганистан серьезным источником террористических угроз для региональной безопасности. Таджикские и афганские власти неоднократно заявляли об угрожающем скоплении боевиков на территории Афганистана совсем рядом с границей с Таджикистаном, особенно после поражения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.