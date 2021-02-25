Ливийское фиаско Трампа, - Tageszeitung

12:43 26.02.2021

25 февраля 2021 г.

Мирко Кайльберт | Tageszeitung



"Расследователи ООН выяснили: в 2019 году элитные бойцы американской наемнической фирмы должны были устранить признанное международным сообществом правительство Ливии с помощью операций в Триполи и привести к власти генерала Хафтара, поддерживаемого среди прочих Россией. Но "Проект Opus" провалился", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.



"Звучит как остросюжетный голливудский фильм: дважды элитные бойцы доверенного лица Трампа Эрика Принса пытались свергнуть признанное международным сообществом правительство национального единства, дважды они, потерпев провал, бежали, перемещаясь на надувных лодках по Средиземному морю. Эксперты из ООН детально реконструировали эту операцию. Этот политический трюк показывает, насколько мир вовлечен в ливийский конфликт", - отмечает журналист Мирко Кайльберт.



"За год до начала наступления Ливийской национальной армии на Триполи в военном аэропорту Аль-Хадим вблизи Бенгази почти каждый день приземлялись транспортные самолеты из Сирии, Иордании или ОАЭ. Также и российского бизнесмена и доверенного человека Путина Евгения Пригожина неоднократно видели в Бенгази начиная с лета 2018 года. Как и многие ливийские офицеры, в 1970-е годы Хафтар обучался в советских военных академиях, он делал ставку на российских экспертов. Однако штаб Хафтара знал, что создания боеспособной армии на востоке Ливии, вероятно, будет недостаточно для того, чтобы завоевать значительно более густонаселенную провинцию Триполитанию в районе Триполи".



"Группа экспертов ООН, изучающая нарушения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, выяснила: в войне Хафтара был еще второй, секретный фронт - непосредственное устранение должностных лиц и командиров правящего в Триполи правительства национального единства. С этой целью Эрик Принс, учредитель наемнической компании Blackwater, печально известной по нападениям во время американской оккупации Ирака, присоединился к ОАЭ, Франции, Египту и пригожинской "Группе Вагнера" из России, в которой служили и многие офицеры из Восточной Европы".



"Проект Opus", названный именем фирмы Opus Capital Management британской предпринимательницы Аманды Кейт Перри в Дубае, должен был доставить 20 элитных бойцов в места проведения операций рядом с Триполи (...). Адвокат Принса опроверг в разговоре с New York Times, что его подопечный имел какое-либо отношение к военной операции в Ливии летом 2019 года. Но офицеры, с которыми связалась TAZ в Бенгази, подтвердили прибытие наемников в июне 2019 года. По их словам, в аэропорту они видели 20 бойцов из Англии, ЮАР, а также одного американца", - говорится в статье.



"Вскоре после их прибытия возникла первая напряженность, сообщают эксперты ООН. (...) По-видимому, отряду наемников не удалось, как было обещано, организовать доставку вертолетов Cobra из США. После скандала в ночь на 29 июня 2019 года элитные бойцы сели на борт быстроходного катера в порту Бенгази и снова уехали. Через 40 часов они добрались до Валетты на Мальте. Небольшая группа специалистов по электронике осталась в Ливии, как и самолеты, предназначавшиеся для операции в Триполи, которые, согласно докладу ООН, прилетели вместе с прибытием наемников".



"Второй отряд, состоявший из снайперов и бойцов, обученных для борьбы в тылу противника, прилетел в Бенгази в апреле 2020 года и затем отправился на фронт у Триполи. 24 апреля 2020 года 13 французов добрались до ливийско-тунисской границы и представились пограничникам Туниса дипломатами - однако имели при себе тяжелое оружие. Их арестовали, но под дипломатическим давлением из Парижа они смогли уехать в Тунис. На следующий день 11 европейцев на двух надувных лодках добрались до тунисского курортного острова Джерба. По словам ливийских офицеров, они были членами отряда наемников. Несколькими часами ранее западноливийские подразделения при поддержке турецких беспилотников с ходу овладели штабом Хафтара в Западной Ливии в городе Гарьян", - пишет издание.



"На связь с Эриком Принсом расследователи ООН наткнулись в документах, которые оставила в Бенгази прибывшая на Мальту первая команда: в частности, это была презентация Powerpoint со списком западноливийских командиров и политиков, которые должны были быть ликвидированы в результате командных операций".



"Эрика Принса знают в Ливии. Он работал с Хафтаром уже с 2013 года, во время его войны с исламистскими группировками в Бенгази. (...) В 2015 году в Бенгази был доставлен частный самолет, который фирма Принса Frontier Service Group взяла в лизинг в Гонконге. С тех пор на самолете, рассчитанном на 30 мест, Хафтар неоднократно летал на встречи в Иордании или Эмиратах", - отмечает издание.



"Сегодня конфликт между Хафтаром и правительством в Триполи остался в прошлом. С помощью Турции летом 2020 года правительственные формирования оттеснили войска Хафтара. Был введен режим прекращения огня, а на переговорах в Швейцарии назначено новое правительство. Однако согласованный вывод наемников из Ливии не начался".



"Жители Сирта (...) сообщают, что иностранные наемники по-прежнему ведут работу на оборонительных позициях. Эксперты ООН предполагают, что по большей части замаскированными иностранными военными являются члены российской охранной фирмы "Вагнер", которые по-прежнему состоят на службе у Хафтара".



"Эта война уже давно не наша, - говорит активист-правозащитник Мохамед Альмоцци. - Большая часть прибыли от вновь возросшего экспорта нефти все еще уходит вооруженным группировкам и наемникам", - передает Die Tageszeitung.



Источник: Tageszeitung