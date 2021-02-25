|Новосозданную синекуру - Казахский "Институт парламентаризма" возглавил экс-депутат Махамбетов
14:35 26.02.2021
Назначен директор Института парламентаризма
Директором Института парламентаризма назначен экс-депутат Мажилиса Мансурхан Махамбетов, сообщает zakon.kz.
Мансурхан Махамбетов – профессиональный юрист, имеющий большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. в регионах.
Родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Правоведение".
Работал прокурором по надзору за соблюдением прав и свобод человека, гражданина, интересов юридических лиц и государства, Специализированным природоохранным прокурором, Старшим прокурором Управления Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Будучи депутатом Мажилиса VI созыва, Мансурхан Махамбетов являлся членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, а также работал в составе Комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Институт парламентаризма создан в целях исполнения соответствующего поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Деятельность структуры направлена на развитие и повышение эффективности парламентаризма в Республике Казахстан посредством обеспечения анализа эффективности законодательства.