 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: почему российский газопровод "Северный поток" переполошил весь мир
15:18 26.02.2021

Авторы "Блумберга" не могли откровенно написать, что США игнорируют международное право и боятся конкурентной борьбы, поэтому - вместо нее - используют шантаж в виде санкций. И переполох в Европе, а не в мире, устроили именно они, а не российский "Газпром". Все остальное изложено вполне корректно.
Bloomberg (США): почему российский газопровод "Северный поток" переполошил весь мир
Северный поток - 2

Дина Хренникова, Анна Ширяевская

Строящийся по дну Балтийского моря газопровод из России в Германию потряс геополитику. "Северный поток - 2" подогревает в США и других странах опасения, что благодаря трубе Кремль получит новые рычаги воздействия на Германию и других союзников по НАТО. Строительство трубопровода остановилось в 2019 году, но в декабре 2020 года возобновилось, - однако санкции США по-прежнему грозят затормозить проект, за которым стоит российский "Газпром".

1. Что такое "Северный поток - 2"?

Этот газопровод протяженностью 1230 км удвоит пропускную способность существующего подводного маршрута от российских месторождений в Европу - первой нитки "Северного потока", открытой в 2011 году. Оператор проекта - российский "Газпром", а Royal Dutch Shell и четыре других инвестора внесли половину общей стоимости в 9,5 миллиарда евро (11,6 миллиарда долларов). Первоначально ожидалось, что труба будет введена в эксплуатацию к концу 2019 года, но строительство отложилось из-за санкций США, вынудивших швейцарскую подрядную компанию Allseas Group SA отозвать свои трубоукладочные суда. На тот момент оставался недостроенным лишь 160-километровый участок. Когда строительство "Северного потока - 2" возобновилось, на прокладку 2,6-километрового участка в исключительной экономической зоне Германии были брошены российские суда. В январе 2021 года возобновились работы на датском участке.

2. Чем он так важен?

Трубопровод обеспечит Германии относительно недорогие поставки газа на фоне падения добычи в Европе. Еще это часть многолетней стратегии "Газпрома", чтобы диверсифицировать экспортные возможности в Европу по мере ее отхода от атомной энергетики и угля. До открытия первого "Северного потока" Россия поставляла порядка двух третей своего газа в Европу по трубопроводам через Украину. Из-за сложных отношений двух стран после распада Советского Союза "Газпром" столкнулся с перебоями: в 2009 году из-за ценового спора поток газа через Украину прервался на 13 дней. С тех пор отношения двух стран ухудшились, а кульминацией стало восстание против пророссийского президента и российский захват полуострова Крым.

3. Кто против "Северного потока - 2"?

На канцлера Германии Ангелу Меркель давят немецкие законодатели и оппозиция, требуя, чтобы она отказалась от проекта, - напряженность усугубилась с отравлением российского политика Алексея Навального в августе 2020 года. Решение России задержать Навального в середине января по возвращении в Москву Германия осудила, но "Северный поток - 2" администрация Меркель поддерживает, сообщает ее пресс-служба. В итоге Навальный был осужден на 2,5 года. Против балтийской трубы выступают Украина, Польша и Словакия, - эти страны взимают плату за транзит газа через свою территорию между Россией и Германией. Их опасения частично развеяла сделка "Газпрома" о продолжении газового транзита через Украину как минимум до 2024 года.

4. Почему в этом участвуют США?

Будучи президентом, Дональд Трамп при поддержке Конгресса США заявил, что "Северный поток - 2" сделает Европу чрезмерно зависимой от поставок российских энергоносителей, и предупредил, что Германия рискует стать "пленницей России". Столь же очевидно, что США стремятся нарастить в Европу собственные продажи, как они выражаются, "газа свободы". В июне двухпартийная группа сенаторов предложила расширить санкции против "Северного потока - 2" на страховщиков, сертификационные органы и другие, причастные к проекту компании. Ограничения, предусмотренные Законом об обороне США от 2021 года, уже вступили в силу в начале года.
5. Чего ждать при Байдене?

Администрация президента Джо Байдена подтвердила санкции в отношении трубоукладочного судна "Фортуна", которому предстоит достроить минимум одну из ниток, а также в отношении его предполагаемого владельца - российской компании KVT-RUS. Госдепартамент США объявил об этом 19 января, за день до того, как Трамп покинул свой пост. В докладе Конгрессу от 19 февраля перечислено 18 организаций, которые освобождаются от санкций, потому что свернули работу над "Северным потоком - 2". Примечательно отсутствие в этом списке немецких и других европейских организаций. Германия рассчитывает заключить с США сделку по завершению проекта и может теоретически предложить некий регулирующий механизм, который ограничит способность России манипулировать энергетическим рынком.

6. Что сулят препятствия "Северному потоку - 2"?

Оператор проекта рассчитывает завершить одну из сдвоенных ниток "Северного потока - 2" к июлю - в соответствии с графиком строительства. Судя по строительству первого "Северного потока", на испытания под давлением, очистку и заполнение линии буферным газом может уйти еще шесть-семь недель. Однако его запуск грозят задержать санкции США против страховщиков и сертификаторов. Из-за возникших рисков из проекта уже вышла норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas AS. Кроме того, швейцарская Zurich Insurance Group AG и немецкая Munich Re решили прекратить покрытие рисков строительства "Северного потока - 2". Поскольку ограничений по национальной принадлежности страховщиков и сертификаторов нет, "Газпром" может обратиться за их услугами к России.

7. Правда ли Европа в плену у российского газа?

Европейский газовый рынок стал более конкурентоспособным: на замену сокращающейся добыче в Северном море и Нидерландах приходит сжиженный природный газ (СПГ). По оценкам "Газпрома", в 2020 году его доля на европейском рынке составила около 33%. Его российский конкурент "Новатэк" тоже расширяет продажи СПГ в Европе. Но не все страны одинаково зависят от российского импорта. "Газпром" традиционно остается ключевым поставщиком Финляндии, Латвии, Белоруссии и балканских стран, но Западная Европа получает газ из таких источников как Норвегия, Катар, Африка и Тринидад. Все больше стран (среди которых Германия) строят терминалы для импорта СПГ, чтобы принимать поставки со всего мира. В январе новую импортную базу ввела в эксплуатацию Хорватия.

8. Собираются ли США продавать больше газа в Европу?

США возят газ в Европу танкерами, но для этого его приходится охлаждать до жидкого состояния, а это обходится дорого. Россия основную долю газа поставляет по крупнейшей в мире сети трубопроводов, которая существует уже несколько десятилетий. Летом 2020 года трансатлантические перевозки СПГ подорожали, хотя впоследствии восстановили свои позиции. Морозы в Азии в начале 2021 года оттянули часть перевозок на более дорогие рынки вроде Японии и Южной Кореи, из-за чего в Европе возникла нехватка СПГ. Американские поставщики нацелены на долгосрочную перспективу и уже добились определенных успехов, заключив сделку с Польшей, но при этом потерпели ряд неудач от Ирландии до Франции - в основном по экологическим причинам. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2025 году США станут крупнейшим поставщиком СПГ в мире.

Оригинал публикации: Why the World Worries About Russia"s Nord Stream PipelineОпубликовано 20/02/2021 13:1801313

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614341880
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