Булат Сугурбаев поедет послом Казахстана в Малайзию, Ербол Сембаев - в Италию

15:59 26.02.2021

Булат Сугурбаев назначен послом Казахстана в Малайзии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Указом Главы государства Сугурбаев Булат Булатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Малайзии", - говорится в сообщении.



Известно, что ранее он занимал должность директора департамента Америки Министерства иностранных дел Казахстана.



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Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерболата Сембаева послом Казахстана в Италии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Указом Главы государства назначен: Сембаев Ерболат Насенович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.



Известно, что ранее Ерболат Сембаев работал послом по особым поручениям МИД Казахстана.