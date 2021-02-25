Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью, - О.Самофалова

16:13 26.02.2021 Китай разгадал секрет борьбы с бедностью



26 февраля 2021, Ольга Самофалова



Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?



"С нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо!" – заявил глава КНР Си Цзиньпин. По его словам, за последние восемь лет власти вложили в борьбу с бедностью более 1,6 трлн юаней (246 млрд долларов). В итоге за это время над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн человек, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тысяч деревень. Всего же за 40 лет, что ведется борьба, Китаю удалось вывести из нищеты 770 млн человек. Сейчас норма нищих в КНР установлена на уровне 0,2% населения, но и эту цифру власти стремятся сократить до нуля.



Конечно, в этом заявлении есть доля лукавства. Речь идет об искоренении абсолютной бедности, а не бедности как таковой. То, что китайцы преодолели черту бедности, не значит, что они сильно разбогатели, указывает руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.



"В Китае с бедностью боролись не за счет повышения выплат, а за счет хитрых финансовых и налоговых маневров. Например, был введен минимум по зарплате, который не облагается налогом – 5 тыс. юаней (приблизительно 57 тыс. рублей). Человек, который в месяц получает меньше этой суммы, не платит отчисления – а значит, люди смогли сохранить для себя больше денег", – отмечает Маслов.



"Элементом лукавства со стороны властей КНР можно считать тот факт, что порог бедности в Китае составляет 6,33 юаня на человека в день или 72 рубля по сегодняшнему курсу, тогда как норма бедности ООН – 1,9 доллара в день, то есть в два раза больше.



Если бы Китай исходил из определения бедности на основе методики ООН, то количество бедных в стране было бы больше",



– замечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



И все же нельзя не признать, что Китай добился за 40 лет борьбы больших успехов. И на это потребовался не один триллион юаней. Благо китайская экономика росла как на дрожжах. ВВП Китая только за последние 10 лет вырос с 1,2 трлн долларов в 2000 году до более чем 15 трлн долларов в 2020 году. ВВП на душу населения увеличился за десять лет в десять раз – до 4 тыс. долларов.



Выделяется пять этапов борьбы с нищетой. Первые программы заработали еще в 1978–1985 годы. В частности, в 1978 году была проведена земельная реформа. Систему коллективного управления народной общиной заменили на систему ответственности по контрактам с домашним хозяйством. "Одновременно правительство повысило закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, открыло сельский рынок и способствовало развитию сельских предприятий. Чистый доход на одного крестьянина вырос в 3,6 раза за семь лет", – отмечает Артем Деев.



На втором этапе – после 1985 года – была запущена программа по сокращению сельской бедности через региональное развитие. Частным фермерам предоставили дешевые кредиты, появились программы занятости для сельских жителей. В итоге доля бедных в общей численности сельского населения сократилась в два раза с 1986 по 1995 год.



Следующая семилетка (1994–2000 годы) включала в себя инфраструктурные проекты по строительству дорог, жилья и прочего с привлечением бедного населения, рассказывает Деев. Тем беднякам, кто готов создать собственный бизнес, давали льготные кредиты. К 2000 году число бедных в сельских районах сократилось с 80 млн до 32 млн человек.



С 2000 по 2010 год в действие была запущена программа комплексного развития села, обучение сельских жителей и их миграция в города. Были определены бедные уезды, где стали развивать промышленность. "Важно, что проекты не навязывались сверху, а определялись самими сельскими жителями. В результате число бедных в сельских районах сократилось с 32 млн до 7 млн человек", – говорит Деев.

В 2011 году правительство КНР запустило новую программу оказания помощи бедным сельским районам и их развития. Были определены 14 бедных регионов, 832 бедных уезда и 128 000 бедных деревень, по которым велась работа с учетом накопленного за предыдущие десятилетия опыта. Последний этап программы пришелся на 2020 год, когда грянула пандемия. Однако последняя не помешала добиться результата.



"Урбанизация страны сыграла большую роль. Когда Дэн Сяопин начинал свои реформы в 1980-х годах, около 20% населения Китая проживало в городах, а 80% – в деревнях. Сейчас наоборот: более 60% китайцев живут в городах, а в деревнях – 40%. Город предоставил людям больше возможностей для заработка, что позволило сформировать средний слой населения численностью свыше 400 млн человек. Такие люди стали потреблять больше товаров и услуг, что создало больше рабочих мест для бедных", – объясняет китаист Маслов.



При этом самым тяжелым этапом урбанизации он считает переселение людей из бедных высокогорных районов. "В Китае много высокогорных деревень, которые крайне тяжело обеспечивать электроэнергией или продуктами питания. Однако люди просто не хотели уезжать оттуда, переселяться в более благополучные районы, и эта кампания стала очень проблемной для правительства", – рассказывает китаист.



Преодоление бедности было бы невозможно без превращения сельскохозяйственного Китая в промышленную страну. "Если раньше Китай жил от сезона к сезону, то теперь он может позволить себе устойчивый экономический рост и стабильные зарплаты", – напоминает Маслов.



Комплексный и последовательный подход дал свои результаты: за последние десять лет число бедных в КНР сократилось более чем в десять раз. Изучение опыта Китая может быть полезным и для российской программы по борьбе с бедностью, которая решается посредством национальных проектов.



"Мы приветствуем успехи наших китайских партнеров. Китай – это очень большая страна с очень большим населением", – прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие успехи говорят о планомерности развития, несмотря на все сложности кризиса, связанного с коронавирусом. "Борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны", – добавил Песков.



"России имеет смысл внимательно рассмотреть опыт Китая по искоренению бедности именно в сельских районах. Потому что в России самое большое число малоимущих и людей с низкими доходами (ниже МРОТ или на уровне около него) тоже проживает в сельской местности, в удалении от городов", – считает Деев.



В России доля малоимущих среди сельского населения составляет 23,5%, а доля малоимущих среди городского населения лишь 9,1%. То есть четверть жителей села – бедные.



Такие данные приводятся в докладе МГУ для Никоновских чтений – 2020. Малоимущими считаются те, чьи доходы ниже прожиточного минимума в регионе.



Но, конечно, слепо копировать китайский путь не стоит. Тем более, что многие вещи в России существуют уже давно. Это касается, например, минимальной оплаты труда. Те же пенсии до 2009 года в Китае получали только те, кто работал на госслужбе или на промышленном предприятии, а жители сельской местности рассчитывать на пенсию не могли. "Ситуация изменилась после введения всеобщей пенсионной реформы, и сегодня пожилых людей без государственных выплат почти не осталось", – говорит Маслов.



Определяющим фактором стало повышение уровня образования жителей Китая. "Сегодня китайские университеты входят в мировые рейтинги, создаются новые профессии и новые формы обслуживания. Китайцы разрабатывают и пользуются технологиями искусственного интеллекта, облачного хранения и так далее. Все это создает новые рабочие места и выводит на рынок большое количество денег. Так, Китай 20 лет назад и Китай сегодня – это две разные планеты", – заключает китаист.



Всемирный банк ежегодно мониторит процент жителей, живущих ниже установленной в стране черты бедности. "В Китае коэффициент бедности в 2000 году составлял 49,8, а в 2019-м – 0,6. Но и в нашей стране борьба с бедностью тоже ведется на достойном уровне: если в 1990-е годы в стране было 64 млн бедных граждан, то сейчас – менее пяти миллионов человек", – отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Источник - ВЗГЛЯД

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