 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Пятница, 26.02.2021
18:31  И снова об исламе, "манкуртизме" и визуальном имидже казахов, - Н.Нуртазина
18:23  В Киргизии активизировалась новая партия - "Свобода выбора". Во главе с русской Марией Вавиловой
18:01  Задержан самый богатый депутат России - Пашов Сахалинский
16:36  УзбЖелезные дороги уверяют, что новая "дача Мирзиеева" - это их профилакторий, где отдыхают "простые железнодорожники"
16:13  Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью, - О.Самофалова
15:59  Булат Сугурбаев поедет послом Казахстана в Малайзию, Ербол Сембаев - в Италию
15:18  Bloomberg: почему российский газопровод "Северный поток" переполошил весь мир

14:35  Новосозданную синекуру - Казахский "Институт парламентаризма" возглавил экс-депутат Махамбетов
12:43  Ливийское фиаско Трампа, - Tageszeitung
12:37  ОДКБ нагнетает: в Афганистане на границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тыс. боевиков
12:35  Двуликая Фемида: как власти Таджикистана наказывают оппонентов и сторонников, - Х.Хуррамов
11:50  УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)
10:41  ЕлбаЧевенгур. Комитет партконтроля (есть такой) Назарбай-партии "Нур-Отан" возглавил русский журналист Платонов
09:54  Аркадаг раскритиковал собственный Парламент. За безделье и безответственность
09:08  Положение мигрантов в России улучшилось, - Б.Исмаилов
09:00  Кеннеди убил Хрущев. Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ Вулси
08:53  Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе, - Д.Ашимбаев
08:32  Версии о происхождении таджиков
08:27  Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни, - Дм.Бавырин
08:23  "Генштабян" против Пашиняна: В Армении военные провалили переворот, - "СП"
08:19  Пайцза на шею. Кремль благословил Жапар-хана на правление, - 24.kg
08:16  США нанесли удар по "иранским ополченцам" в Сирии
08:05  Скончался народный артист СССР и Киргизской ССР Токтоналы Сейталиев
01:25  Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
00:34  Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:30  Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"
00:26  Антиутопии становятся явью? - Валентин Катасонов
00:23  Ядерная сделка Ирана: почти по Ильфу и Петрову
00:17  Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков
00:05  11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)
Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий
17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
15:33  США будут управлять Украиной в ручном режиме, - Г.Простаков
15:16  Сербский актер Милош Бикович принял Российское гражданство
14:54  Уроки исламского: в Баварии ислам включают в школьные программы
14:52  Бесконечный тупик: почему в Молдавии никак не сформируют правительство
14:46  Фазенда дона Шавката. Заповедная дачка Мирзиеева (видео подробности)
14:44  В Туркменской пустыне построят 300-метровый монумент. Тушканам на радость?
13:59  ОтМаркировал и идентифицировал. Путин подарил Жапар-хану 623 млн рублей
12:42  Мнимый больной. КирОлигарха Матраимова перевезли "сидеть" в частную медицинскую клинику
12:38  Первые выборы районных акимов в Казахстане состоятся в 2024 году
11:32  Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации, - П.Акопов
10:42  Семейные, но нетрудоспособные. Молодежь Казахстана может остаться без работы?
10:34  "Советское прошлое как сплошное бедствие". Под кого переписывается история Казахстана, - П.Своик
10:30  Нерабочая сила. Восстановление РосЭкономики зависит от гастарбайтеров? - П.Щукин
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УзбЖелезные дороги уверяют, что новая "дача Мирзиеева" - это их профилакторий, где отдыхают "простые железнодорожники"
16:36 26.02.2021

Азия: власти Узбекистана реагируют на расследование о тайном дворце Мирзиеева

Реакция властей Узбекистана на расследование о тайной резиденции для Мирзиеева | АЗИЯ | 25.02.21



00:00 - Первая реакция властей Узбекистана на расследование о дворце Мирзиеева.
03:39 - Чиновники против писательницы в Кыргызстане: "матчества" быть не может.
07:18 - Власти Узбекистана планируют производить китайскую вакцину.
11:20 - Годовщина смерти казахстанского активиста Дулата Агадила.
15:26 - Си Цзиньпин: Мы одержали полную победу над бедностью.
20:34 - На шоссе Душанбе – Согд сошла лавина.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614346560
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