УзбЖелезные дороги уверяют, что новая "дача Мирзиеева" - это их профилакторий, где отдыхают "простые железнодорожники"

16:36 26.02.2021

Азия: власти Узбекистана реагируют на расследование о тайном дворце Мирзиеева



Реакция властей Узбекистана на расследование о тайной резиденции для Мирзиеева | АЗИЯ | 25.02.21







00:00 - Первая реакция властей Узбекистана на расследование о дворце Мирзиеева.

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