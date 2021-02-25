Задержан самый богатый депутат России - Пашов Сахалинский

18:01 26.02.2021

Задержан самый богатый депутат России



Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым госслужащим России, задержали в Хабаровске. Об этом сообщает Sakh.com.



По данным агентства, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Речь идет о видео про "крабового короля" Олега Кана, на котором кто-то из друзей сахалинского депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. При этом, как указывает Sakh.com, Пашов к ней даже не прикасается.



Уточняется, что чиновника допросили из-за этого видео, а затем предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.



В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве конкурента - предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся - по некоторым данным, уехал из России в Японию, где у него имеется недвижимость.



В сентябре Forbes объявил Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие "Монерон", которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года.