В Киргизии активизировалась новая партия - "Свобода выбора". Во главе с русской Марией Вавиловой

18:23 26.02.2021

В Бишкеке прошел съезд "совершенно новой" партии "Свобода выбора"

26 февраля 2021 21:16 - Оксана Гут



В Бишкеке прошел съезд "совершенно новой" партии "Свобода выбора"



Сегодня, 26 февраля, в Бишкеке прошел II съезд политической партии "Свобода выбора", на котором был утвержден список кандидатов на выборы в Бишкекский горкенеш. Его возглавила лидер партии - бишкекчанка Мария Вавилова.



"Это совершенно новая партия. Люди объединились как противоборствующая сила тем, кто уже засиделся. Сила, которая хочет созидать. Все эти коррупционные схемы, бюрократия должны уйти", - сказала член партии певица Салтанат Аширова.



Также на съезде партия презентовала программу, с которой она будет бороться за голоса избирателей.



"Свобода выбора" анонсировала, что в документе, который будет представлен позднее, кандидаты затронут наиболее чувствительные темы для горожан.



По словам Вавиловой, партийцы "досконально знают нужды бишкекчан" и отталкивались от этого в составлении программы развития для города.



Напомним, выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля. Желание баллотироваться в Бишкекский городской кенеш изъявили 25 партий.