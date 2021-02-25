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Москва поддержит Бишкек. В обмен за русский язык, - В.Пафнилова
19:22 26.02.2021

Москва поддержит Бишкек

Садыра Жапарова попросили сохранить за русским языком в Киргизии статус государственного

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.02.21

Садыр Жапаров попросил финасовую помощь у Владимира Путина.

Владимир Путин на переговорах с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на нормализацию ситуации в республике и заверил, что Россия и дальше будет ее поддерживать. Важным решением Путин назвал сохранение статуса русского языка в Киргизии как государственного. В качестве помощи Бишкек получил 623 млн руб., решается вопрос о выделении ранее обещанных 100 млн долл. через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Первый зарубежный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию эксперты назвали прорывным. Как сказала "НГ" пресс-секретарь киргизского президента Галина Байтерек, "встречи на самом высоком уровне показывают, что россияне готовы работать с новым президентом Кыргызстана и от того, какие темы он поднимет, зависит объем документов и договоренностей, которые будут достигнуты и подписаны". "От итогов встреч на высшем уровне в Первопрестольной зависит дальнейшее развитие общественно-политической и экономической ситуации в Кыргызстане, а значит, и стабильность во всем регионе", – отметила Байтерек.

Тема русского языка прошла красной нитью переговоров в Москве. В начале Владимир Путин подчеркнул важность сохранения статуса русского языка, заявив, что "это дает определенные преимущества на рынке труда в России – не требует дополнительных экзаменов, не создает дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Россию".

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что "граждане стран, где русский язык изучается и является языком официального общения, получают ряд льгот на территории РФ, эти возможности доступны для граждан Кыргызстана и Беларуси".

Российских бизнесменов интересовала информация об инвестиционном климате в Киргизии. Во время октябрьского переворота пострадала российская компания "Альянс Алтын". Как отметила Галина Байтерек, это новый формат общения президента с российскими бизнесменами, поскольку ранее в практике проведения первых визитов президентов других стран встречи с деловыми кругами не предусматривались.

Ивестиционные проекты обсуждались и на переговорах с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Российский премьер, как сказала пресс-секретарь президента Киргизии, "отметил искреннюю заинтересованность в выводе двусторонних отношений на новый высокий уровень, наполнении его хорошим содержанием и проектами".

Киргизский политолог Марс Сариев сказал "НГ": "Говорить, что это был ознакомительный визит, не приходится, так как на встречах с российскими руководителями рассматривались различные проекты – от малых до мегапроектов, не только в масштабах союза Киргизия–Россия, но и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона в целом. Не случайно в делегации – практически полный состав кабинета министров. По мнению эксперта, ранее в геополитическом аспекте такого формата договоренностей между Москвой и Бишкеком еще не было. "Как сейчас меняется ситуация на Южном Кавказе, после войны в Нагорном Карабахе и тех новых предложений, которые делает Москва Армении, Азербайджану и Ирану, так же будет меняться ситуация и в Центральной Азии. Поэтому визит президента Жапарова имеет стратегическое значение для сохранения стабильности не только в Киргизии, но Центральной Азии в целом", – отметил Сариев. Эксперт пояснил, что Россия приняла беспрецедентное решение о принятии Ирана в ЕАЭС, а также открытии транспортных коридоров через Армению, Нахичевань (Азербайджан), далее в Иран и на Ближний Восток. Таким образом, проекту под условным названием "Великий Туран" реализоваться не суждено. Примерно такая же логика присутствует в Центральной Азии. "Россия может стать участником проекта китайско-пакистанского коридора, через Каракарумское шоссе с выходом в порт Гвадар Россия могла бы провести свой транспортно-логистический коридор. Это аналогично тому, что происходит на Южном Кавказе. Такого рода проекты стабилизируют ситуацию", – считает эксперт.

Дело в том, что администрация Трампа успела вывести из списка террористических организаций Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), костяк которого составляют уйгурские сепаратисты. Поэтому, как полагает эксперт, следует ожидать дестабилизации в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Боевики ИДВТ сейчас базируются в рамках ИГ (Исламское государство – запрещено в РФ) в Афганистане. Соответственно дестабилизация перемещается с Ближнего Востока в сторону Центральной Азии. "Тригером запуска процессов на Ближнем Востоке были курды. До начала конфликта им была презентована разработанная американскими аналитиками карта под названием "Великий Курдистан". И под этим флагом разрозненный курдский народ выступил детонатором. В Центральной Азии уйгуры являются той реперной точкой, на которой будет строиться дестабилизация в регионе. Все это создает основу для того, чтобы Россия и Китай совместно стабилизировали ситуацию в Центральной Азии", – отметил Сариев. Поэтому визит президента Садыра Жапарова в Россию имеет стратегическое значение для сохранения стабильности в республике и в регионе.

Что же касается финансовой помощи, то кроме 623 млн руб., которые Москва выдала на создание системы маркировки товаров средствами идентификации, Бишкек ожидает решения вопроса по кредиту в 100 млн долл. Деньги могут пойти на стабилизацию экономической ситуации в Киргизии. Этот кредит республика должна была получить еще в прошлом году, но из-за нестабильности в республике ее придержали. Накануне РФ выделила еще два транша, стабилизирующие ситуацию – 5 млн долл. на зарплаты бюджетникам и 2,5 млн долл. на горячее питание школьникам.

Источник - ng.ru
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