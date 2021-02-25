Узбекские строители вновь едут на стройки России

19:29 26.02.2021

Более тысячи мигрантов из Узбекистана отправились на стройки России



Евгений Одиноков



Для работ на строительных объектах России вылетела группа из тысячи граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с российскими работодателями



На работу на российских стройках отправились свыше тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана, сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.



"В течение этой недели на работу на строительных объектах в Российской Федерации вылетели еще 1086 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с российскими работодателями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В частности, 870 человек вылетели в рамках оргнабора, осуществляемого российскими "ПИК-Индустрия", "ТехСтрой", "СтройКрафт" и "СпецГрад" на объекты в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, еще 216 - в Амурскую область по контрактам турецкой Ant Yapi.



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Отмечается, что все прошедшие отбор трудовые мигранты будут работать на строительных объектах в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.



Между тем процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в Россию продолжается.



На прошлой неделе сообщалось, что в рамках организованного набора группа из 762 граждан Узбекистана отправилась на работу на строительные объекты в России.



Более 760 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в РФ в рамках оргнабора



Стоит напомнить, что с конца марта из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы для въезда иностранцев, в том числе трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.



Ранее российские власти заявляли о нехватке трудовых мигрантов в таких отраслях, как строительный сектор, сельское хозяйство. Правительство РФ рассматривает вопрос о поэтапном снятии ограничений.



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