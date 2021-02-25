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|Представлять Узбекистан в ЕЭК будет Шухрат Шукуров
20:11 26.02.2021
Назначен представитель Узбекистана в ЕЭК
Правительство Узбекистана назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии. В пятницу Шухрат Шукуров был представлен главе коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов 26 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем представил ему вновь назначенного советника посольства по сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и представителя Узбекистана в ЕЭК Шухрата Шукурова, сообщило информационное агентство "Дуне".
Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
Шухрат Шукуров передал председателю коллегии ЕЭК письмо премьер-министра Абдуллы Арипова о назначении представителя Узбекистана в комиссии.
Дипломаты Узбекистана также провели встречи с членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и членом коллегии по торговле ЕЭК Андреем Слепневым.