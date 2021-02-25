Представлять Узбекистан в ЕЭК будет Шухрат Шукуров

20:11 26.02.2021

Назначен представитель Узбекистана в ЕЭК

Правительство Узбекистана назначило своего представителя в Евразийской экономической комиссии. В пятницу Шухрат Шукуров был представлен главе коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу.



Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов 26 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем представил ему вновь назначенного советника посольства по сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и представителя Узбекистана в ЕЭК Шухрата Шукурова, сообщило информационное агентство "Дуне".



Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.



Шухрат Шукуров передал председателю коллегии ЕЭК письмо премьер-министра Абдуллы Арипова о назначении представителя Узбекистана в комиссии.



Дипломаты Узбекистана также провели встречи с членом коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым и членом коллегии по торговле ЕЭК Андреем Слепневым.