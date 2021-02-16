 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как выглядит домик кума Тыквы , где временно поселится хоким Наманганской областиКак выглядит "домик кума Тыквы", где временно поселится хоким Наманганской области
02:09 27.02.2021

Как выглядит дом, где временно поселится хоким Наманганской области

Хоким Наманганской области готовится к переезду в дом в махалле "Бунедкор", состояние которой было раскритиковано президентом. Здесь почти завершены строительные работы. Это не просто контейнер.

В махалле "Бунедкор" Намангана почти достроили временный дом для хокима области Шавкатжона Абдураззакова, сообщил сайт газеты "Халк сузи".

Глава региона сообщил о решении переехать сюда после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который посетил махаллю. Шавкатжон Абдураззаков заявлял, что будет проживать в контейнере с надписью "Дом хокима области".

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что жилье почти готово, и это не только контейнер. К нему примыкает двор с уложенной брусчаткой, окруженный бетонным забором с металлическими воротами, а во дворе построена беседка - как сообщается, для приема граждан.

В хокимияте области "Газете.uz" уточнили, что Шавкатжон Абдураззаков будет жить в махалле до завершения работ по ее благоустройству. Затем дом останется на месте и будет использоваться в других целях.

Напомним, после визита президента в махаллю "Бунедкор" своих постов лишились хоким и прокурор города Намангана.

Источник - Gazeta.uz
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