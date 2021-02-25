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|Жапар-хан подарил Путину красивый меч
08:17 27.02.2021
Жапаров подарил Путину красивый киргизский меч
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Президент Киргизии Садыр Жапаров подарил российскому коллеге Владимиру Путину меч во время визита в Москву. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
"Я привез в подарок российскому президенту Владимиру Путину красивый меч. Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас Киргизии", - рассказал Жапаров.
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Он также раскрыл некоторые подробности двусторонней встречи, которая прошла в Кремле. Как стало известно, Жапаров попросил Путина включить трудовых мигрантов в программу вакцинации от коронавируса.
24 февраля во время визита в Москву Жапаров заверил, что Киргизия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство с Россией.
Ранее Жапаров опубликовал статью о России под названием "Союзнические узы". В ней он раскрыл историю взаимоотношений русского и киргизского народов в XIX и XX веках, а также современное состояние двусторонних отношений. "Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион", - написал Жапаров.
28 января на церемонии инаугурации Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после октябрьских событий. Он пообещал, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику, укрепляя отношения со стратегическими партнерами.
16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила о победе Жапарова на досрочных президентских выборах с 79,23 процента голосов. Его инаугурация состоялась 28 января. Будучи кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: "Это наш самый главный стратегический партнер".