 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом экономики, - М.Морозов
09:07 27.02.2021

Полуторамиллиардная страна победила нищету и теперь ставит новую задачу
Михаил Морозов
26.02.21

Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом экономики

Руководитель Китая сделал это заявление на специальном торжественном собрании в Пекине, посвященном подведению итогов борьбы с нищетой и награждению отличившихся в этом деле. "Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью", - сказал Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, в последние 8 лет страна потратила на борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $ 246 млрд). В результате восемьсот тридцать два уезда и 128 тыс. деревень были выведены из разряда бедных районов. По китайским понятиям это означает, что там открылись больницы и школы, туда были проложены дороги, проведено электричество и, конечно, широкополосный скоростной интернет. Все это было частью масштабного комплексного плана борьбы с бедностью, реализация которого стала делом чести и особой заботы пришедшего в 2012 году на свой пост Председателя Си Цзиньпина.

Нельзя сказать, что до него ничего не делалось. Стремительное избавление от нищеты поистине гигантских народных масс началось с началом реформ Дэн Сяопина в 1978 году. Страна прибавляла ежегодно по 10 и больше процентов ВВП в год, распределяя дивиденты от реформ на все слои населения. В результате почти 700 млн человек получили образование, работу и были выведены из состояния бедности.

Председателю Си досталось самое трудное - вытащить из бедности самые безнадежные уезды и районы, дать приличный заработок тем, кто десятилетиями или даже столетиями жил практически натуральным хозяйством, в силу удаленности и отсутствия производств и сбыта слабо соприкасаясь с плодами цивилизации. А это свыше 100 млн человек. Большинство из них получило работу, каналы сбыта продукции, в том числе через интернет. В рамках этой компании примерно 10 млн жителей самых отсталых и бесперспективных регионов были за счет государства переселены ближе к источникам дохода. Для них строились целые города и поселки со всей инфраструктурой.

Но главным локомотивом повышения благосостояния населения было, конечно, фантастическое по темпам развитие страны, благодаря которому аграрный Китай рос на 10 и больше процентов ВВП в год и стал главной промышленной державой, производящей половину всей промышленной продукции мира. Средняя зарплата в КНР превышает российскую, а заработком в 100 тыс. рублей китайца не удивишь. Как и пенсией в 25−30 тыс. рублей. Конечно же не все в Китае пока имеют такие доходы. Но традиции помогают сглаживать расслоение. Дети, работающие в городе, непременно помогут живущим на селе родителям. А если нет, этим займется государство. К тому же китайским пенсионерам положено немало льгот, среди которых и субсидии на медицину.

И вот задача выполнена. По меркам ООН в Китае не осталось бедных, и вклад КНР во всемирную борьбу с бедностью по словам генсека ООН, составляет 70 процентов.

Но это, конечно же не конец китайской истории. В мае прошлого года на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва власти анонсировали, что в 2020 году Китай намерен одержать "решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества". Тогда Председатель Си предупредил: "Еще предстоит пройти долгий путь для решения проблемы несбалансированного развития, сокращения разрыва в развитии между городскими и сельскими районами и реализации всестороннего развития людей и общего процветания. У нас нет причин быть высокомерными и самодовольными, нет повода успокоиться, мы должны воспользоваться моментом, приложить настойчивые усилия и продолжать бороться", - сказал Си Цзиньпин.

Ликвидировав бедность по мировым меркам, Китай идет к реализации еще более амбициозной цели - построению общества среднего достатка. И это не только создание самого большого в мире среднего класса с доходами свыше 18000 юаней (180 тыс. рублей), к которому будет относится больше половины населения КНР. Это и полная доступность медицины, среднее образование для всех, и много чего другого, что входит в понятие "социализм с китайской спецификой".

Гарантией реализации этой цели является мудрое китайское руководство, которое на нынешнем этапе сумело побороть пандемию и обеспечить Китаю экономический рост в условиях беспрецедентного спада в остальном мире. Залогом выполнения намеченного является и то, что рост благосостояния народа является не только краеугольным пунктом Конституции КНР, но и основой политики Компартии Китая.

В успехе не сомневаются даже на Западе. Международные структуры прогнозируют рост ВВП Китая в будущем году на уровне 7−10 процентов - развитие, о котором мы можем только мечтать. Предрекают, что Китай уже к 2028 году обгонит США по объему ВВП. Причем, каждый китайский процент ВВП - это гигантский вклад в повышение уровня жизни населения. Ведь там развитие страны - это богатеющий народ.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

Источник - svpressa.ru
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