 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.02.2021
11:22  Искоренением коррупции в Киргизии руководит... американский посол Дональд Лу
10:35  "Исчерпавший кредит доверия" раздолбай Абдрахимов возглавил КазТуризм
10:30  Растрата 1,5 млрд тенге в "Казахалтыне": стали известны новые подробности
10:12  Никол Пашинян выходит сухим из войны. Премьер Армении демонстрирует чудеса политического выживания, - "Къ"
09:07  Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом экономики, - М.Морозов
08:17  Жапар-хан подарил Путину красивый меч
02:09  Как выглядит "домик кума Тыквы", где временно поселится хоким Наманганской области

01:07  Кузница радикальных исламистов. Уйгурская карта в китайско-американской игре, - В.Карнозов
00:37  Поднебесный фронт НАТО, - Руслан Полончук
Пятница, 26.02.2021
20:11  Представлять Узбекистан в ЕЭК будет Шухрат Шукуров
19:29  Узбекские строители вновь едут на стройки России
19:22  Москва поддержит Бишкек. В обмен за русский язык, - В.Пафнилова
18:31  И снова об исламе, "манкуртизме" и визуальном имидже казахов, - Н.Нуртазина
18:23  В Киргизии активизировалась новая партия - "Свобода выбора". Во главе с русской Марией Вавиловой
18:01  Задержан самый богатый депутат России - Пашов Сахалинский
16:36  УзбЖелезные дороги уверяют, что новая "дача Мирзиеева" - это их профилакторий, где отдыхают "простые железнодорожники"
16:13  Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью, - О.Самофалова
15:59  Булат Сугурбаев поедет послом Казахстана в Малайзию, Ербол Сембаев - в Италию
15:26  Садыр Жапаров привез в Москву обещания гарантий, - "Къ"
15:18  Bloomberg: почему российский газопровод "Северный поток" переполошил весь мир
14:35  Новосозданную синекуру - Казахский "Институт парламентаризма" возглавил экс-депутат Махамбетов
12:43  Ливийское фиаско Трампа, - Tageszeitung
12:37  ОДКБ нагнетает: в Афганистане на границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тыс. боевиков
12:35  Двуликая Фемида: как власти Таджикистана наказывают оппонентов и сторонников, - Х.Хуррамов
11:50  УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)
10:41  ЕлбаЧевенгур. Комитет партконтроля (есть такой) Назарбай-партии "Нур-Отан" возглавил русский журналист Платонов
09:54  Аркадаг раскритиковал собственный Парламент. За безделье и безответственность
09:08  Положение мигрантов в России улучшилось, - Б.Исмаилов
09:00  Кеннеди убил Хрущев. Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ Вулси
08:53  Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе, - Д.Ашимбаев
08:32  Версии о происхождении таджиков
08:27  Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни, - Дм.Бавырин
08:23  "Генштабян" против Пашиняна: В Армении военные провалили переворот, - "СП"
08:19  Пайцза на шею. Кремль благословил Жапар-хана на правление, - 24.kg
08:16  США нанесли удар по "иранским ополченцам" в Сирии
08:05  Скончался народный артист СССР и Киргизской ССР Токтоналы Сейталиев
01:25  Куда ведет "Один пояс - один путь", или Как Бишкек намерен выплачивать Пекину долги?
00:34  Египетско-израильский газ стал конкурентом российского экспорта, - М.Сергеев
00:30  Российские стратегические резервы все больше зависят от Китая, - "НГ"
00:26  Антиутопии становятся явью? - Валентин Катасонов
00:23  Ядерная сделка Ирана: почти по Ильфу и Петрову
00:17  Китай отходит от многополярного мира в направлении биполярного, - К.Ремчуков
00:05  11-летняя рос-фигуристка Маша Симонова впервые в истории прыгнула 5-оборотный прыжок! (видео)
Четверг, 25.02.2021
20:14  Запад объявляет охоту на сирийскую элиту, - И.Субботин
19:57  Что происходит в Армении: оппозиция ставит палатки, Пашинян призывает расходиться
19:14  Родственники хокима Джизакской области стоят за проектами на миллиарды сумов
19:07  Японское правительство разрешило своим кораблям открывать огонь по "нарушителям" у спорных о-вов Сенкаку
18:32  Начнется ли война из-за воды в Крыму?
18:29  Борьба с культом личности Сталина вызвала бунты: людей давили танками
18:25  Красный закат. Почему нет смысла давать деньги африканским (и центразийским) странам, - С.Костецкий
17:06  В КырПарламент доизберут матраимовского курбаши кикбоксера Атазова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Никол Пашинян выходит сухим из войны. Премьер Армении демонстрирует чудеса политического выживания, - "Къ"
10:12 27.02.2021

Газета "Коммерсантъ" №34 от 27.02.2021, стр. 1
Политический кризис в Армении, казалось, обострившийся после того, как за отставку премьера Никола Пашиняна высказались уже и военные, пока не привел к желаемому для оппозиции результату. Глава правительства игнорирует эти призывы оппонентов и идет в контратаку. При этом антиправительственные митинги на расклад сил никак не влияют. Способности господина Пашиняна, несмотря ни на что, оставаться на плаву и во власти удивлялся в Ереване спецкор "Ъ" Владимир Соловьев.

В ночь на 26 февраля армянский парламент можно было найти с закрытыми глазами - по запаху. В металлических бочках, расставленных на проезжей части улицы маршала Баграмяна, дымили костры. Вокруг них грелись люди, которые не выбирали выражений, описывая свое отношение к премьер-министру Николу Пашиняну. "Предатель", "выродок", "проститутка" - бросали они в объективы наведенных на них камер российских журналистов.

Большинство репортеров прилетели из Москвы одним рейсом, предчувствуя военный переворот. Борт сел в Ереване после полуночи, и из аэропорта журналисты помчались к парламенту, где кроме бочек противники Никола Пашиняна поставили еще и палатки.

Предположения о том, что военные могут вступить в политическое противостояние, начавшееся после проигрыша Армении в войне за Нагорный Карабах, появились из-за заявления Генштаба страны: 25 февраля высокопоставленные офицеры потребовали от премьера уйти, поскольку он "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации" (см. "Ъ" от 26 февраля).

Никол Пашинян в ответ назвал это попыткой военного переворота и решил уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
До этого он уволил его заместителя Тирана Хачатряна, посмеявшегося над словами премьера о том, что российские ракеты российских комплексов "Искандер" взрывались только на 10%. После увольнения господина Хачатряна военные, собственно, и заявили, что глава правительства сам должен освободить кресло.

25 февраля господин Пашинян позвал на улицу своих сторонников, а оппозиция - своих. Конкурирующие митинги прошли в центре Еревана. Но ни один нельзя было назвать действительно массовым. Особенно если вспомнить, какая впечатляющая толпа собиралась в центре армянской столицы три года назад, когда господин Пашинян с помощью "улицы" выдавливал из власти тогдашнего премьера Сержа Саргсяна, а потом разгонял лояльный тому парламент.

26 февраля премьер уже не стал выводить людей, а вот оппозиция решила повторить.
И днем у парламента пахло не только костром, но еще и шашлыком. Мясо привез Гриша Шадиян. До войны он жил в Гадруте, но больше туда не вернется: "Наши дома азеры взяли. Хотим, чтобы Пашинян пошел отсюда к чертовой матери: без дома он нас оставил".

Тех, кто был полностью согласен с пунктом назначения, в который Гриша отправлял действующего премьер-министра, собралось несколько тысяч. Они требовали не только ухода Никола Пашиняна, но еще и настаивали на том, что Оник Гаспарян должен остаться во главе Генштаба. Поэтому президента Армена Саркисяна призвали не визировать соответствующий указ господина Пашиняна. По этой причине или еще по какой-то, но глава государства пока не спешит принимать решение по господину Гаспаряну.

Протестующие прошлись по Еревану, иногда останавливаясь, чтобы лидеры оппозиционных партий, объединившихся в "Движение за спасение Родины", снова и снова могли рассказывать, какая беда в 2018 году обрушилась на страну в виде нынешнего главы правительства.
"Каждый лишний день пребывания Пашиняна у власти приближает нас к катастрофе,- уверен депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Арман Абовян.- Экономики нет, "социалка" дышит на ладан, армия с его легкой руки низведена до черт знает какого уровня". А Никол Пашинян, негодовал депутат, "уцепился за власть, держится за нее зубами".

Последнюю мысль развил экс-премьер Вазген Манукян: "Представьте страну, где 80% населения против премьера. Президент требует его отставки, церковь требует отставки, вооруженные силы требуют отставки, Академия наук требует. А он не уходит. Такую страну трудно представить, но она есть - это Армения". Никол Пашинян, продолжал он, старается нейтрализовать армию и снять главу Генштаба, но армия уже на стороне народа.

Вазген Манукян - важная часть плана оппозиции по смене власти. Состоит он в том, чтобы, когда Никола Пашиняна вынудят уйти - в этом оппозиционеры не сомневаются,- господин Манукян на год стал техническим премьером. Его задача на этот период - разбираться с самыми острыми вопросами, обеспечить проведение досрочных парламентских выборов, а потом, ни на что не претендуя, уйти.

План хорош.

Но только господин Пашинян никуда уходить не собирается и уже не в первый раз демонстрирует поразительную политическую живучесть.
В первый раз он этим удивил прошлой осенью. После того как 10 ноября было обнародовано совместное заявление армянского премьера, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и российского президента Владимира Путина, по сути, зафиксировавшее победу Баку в войне за Карабах, Ереван взорвался. Протестующие тогда вломились в правительство, и казалось, что премьера сметут. Но этого не случилось, а оставлять пост по собственному желанию он не хотел.

Никол Пашинян успешно уворачивается и от попыток объявить правительству вотум недоверия. По закону, нельзя ставить этот вопрос в парламенте, пока в стране действует военное положение. Законодатели же, большинство из которых состоят в партии господина Пашиняна "Мой шаг", отменять военное положение желанием не горят. Оппозиция надеется внести этот вопрос, а также вопрос о вотуме недоверия в повестку парламента через совет Национального собрания, в который входят спикер, вице-спикеры, главы фракций и парламентских комитетов. Однако кворум никак не соберется - лояльные премьеру политики, которых там большинство, игнорируют заседания.

Точно так же игнорируются уличные акции оппозиции. Оппоненты премьера и сами признают: поднять массы что-то не получается.
"Народ после 2018 года потерял веру,- объясняет апатию сын экс-президента Роберта Кочаряна Левон.- Тогда вышли, была надежда у людей, в итоге оказалось, что они были не правы и были обмануты. То, что сейчас имеем,- результат всего этого". Левон Кочарян сам выходит на протесты и другим советует. Он считает, что сместить премьера, который, едва придя к власти, начал уголовное преследование его отца, все же получится.

Армен Саркисян намерен найти выход из политического кризиса в стране
А вот глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян полагает: вероятность того, что Никол Пашинян сумеет удержаться, весьма высока. Требование Генштаба об отставке премьера, говорит он,- это никакой не военный переворот: "Военные перевороты по-другому выглядят. Если бы это был он, на улицах через 15 минут после заявления Генштаба или за 15 минут до него были бы бронетранспортеры. Это обращение высшего генералитета, но я бы это назвал выходом на поверхность раскола элит, который был и до войны, а после нее усилился".

Премьер Пашинян, рассуждает Александр Искандарян, опирается на апатию: "Его поддерживает меньшинство. Тех, кто против него, тоже меньшинство. А между ними огромная апатичная масса. Они не готовы делать новую революцию. А если они не выйдут (а митинги показывают, что они не выходят), ему ничего угрожать не будет".

Впрочем, в политике есть место не только для прогнозов, но и для неожиданностей. И в армянской политике они тоже случались. Господин Пашинян, собственно, и стал три года назад такой неожиданностью, стремительно свалив опытного Сержа Саргсяна.

Владимир Соловьев, Ереван

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614409920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне
- Государственный секретарь провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Кадровые перестановки
- Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна - Ашимбаев
- Ольга Перепечина: Сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от республиканского
- В Мажилисе презентован проект нового Закона "О растительном мире"
- Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)
- О введении предельных цен на социально значимые продтовары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  