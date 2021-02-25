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|Токаев все балуется "реформами". Высший совет безмотивного балабольства...
14:17 27.02.2021
Президент провел очередное заседание Высшего cовета по реформам
В здании Международного финансового центра "Астана" под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось четвертое заседание Высшего cовета по реформам, передает zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе мероприятия, прошедшего в формате открытой дискуссии, о работе по модернизации Совета иностранных инвесторов и системных мерах по привлечению инвестиций доложил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Заместитель Премьер-министра Роман Скляр сообщил о системных мерах по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли для иностранных инвесторов. Внештатный советник Президента Казахстана Сэр Сума Чакрабарти представил свое видение модели экономического роста и реформ, направленных на достижение макроэкономической стабильности. Концепцию реинжиниринга процессов формирования национальной статистики с применением BigData в своем выступлении представил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов. Первый заместитель Премьер-министра Алихан Смаилов проинформировал о разработке нового пакета срочных мер по поддержке субъектов предпринимательства.
Кроме того, в онлайн-режиме свои доклады по видению экономического развития Казахстана сделали профессор Университета Джорджа Вашингтона, управляющий директор Growth Dialogue Дэнни Лейпцигер, президент Центра глобального развития Масуд Ахмед, профессор Школы менеджмента MIT Sloan Атанасиос Орфанидис.
Как отмечается,заслушав доклады участников, Президент подробно остановился на вопросах повестки дня и перспективах дальнейшей разработки стратегии реформ.
По каждому из выступлений прошли активные дискуссии, по итогам которых Касым-Жомарт Токаев в целом одобрил предложенные инициативы и дал конкретные поручения по их воплощению в жизнь, - говорится в сообщении.