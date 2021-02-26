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|Умер экс-глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов
14:20 27.02.2021
В Худжанде ушел из жизни первый глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов
Февраль 26, 2021
Фарзон Мухаммади
В Худжанде на 81 году ушел из жизни Абдуллоджон Орифов, первый председатель Налогового комитета Таджикистана и бывший депутат таджикского парламента.
"Отец ровно три года назад перенес инсульт. Он скончался в ночь на 26 февраля", сообщил Радио Озоди сын покойного Олимджон Орифов. Известного государственного деятеля и ученого похоронили 26 февраля на малой родине – селе Румон Бободжон Гафуровского района.
Доктор экономических наук, генерал налоговой службы профессор Абдуллоджон Орифов родился 6 февраля 1941 года. Выпускник экономического факультета Таджикского государственного университета (ТГУ) имени Ленина (ныне Таджикский национальный университет).
Абдуллоджон Орифов в 1992-м году возглавил Главное налоговое управление Таджикистана, первым заместителем налогового комитета Таджикистана. В 2000 году был избран депутатом Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана.
"До перехода на работу в налоговое управление отец 17 лет преподавал в ТГУ имени Ленина, был проректором вуза. Воспитанники отца сейчас работают во всех уголках Таджикистана", говорит Олимджон Орифов.
В годы гражданской войны в Таджикистане профессор Абдуллоджон Орифов вернулся на малую родину и долгие годы работал деканом экономического факультета Худжандского государственного университета.
Абдуллоджон Орифов – автор множества книг и учебников, более 500 статей о налоговом законодательстве Таджикистана. Известный ученый был членом-корреспондентом Международной академии высших школ, лауреатом премии имени академика Б. Гафурова.