Умер экс-глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов

14:20 27.02.2021

В Худжанде ушел из жизни первый глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов

Февраль 26, 2021

Фарзон Мухаммади



В Худжанде на 81 году ушел из жизни Абдуллоджон Орифов, первый председатель Налогового комитета Таджикистана и бывший депутат таджикского парламента.



"Отец ровно три года назад перенес инсульт. Он скончался в ночь на 26 февраля", сообщил Радио Озоди сын покойного Олимджон Орифов. Известного государственного деятеля и ученого похоронили 26 февраля на малой родине – селе Румон Бободжон Гафуровского района.



Доктор экономических наук, генерал налоговой службы профессор Абдуллоджон Орифов родился 6 февраля 1941 года. Выпускник экономического факультета Таджикского государственного университета (ТГУ) имени Ленина (ныне Таджикский национальный университет).



Абдуллоджон Орифов в 1992-м году возглавил Главное налоговое управление Таджикистана, первым заместителем налогового комитета Таджикистана. В 2000 году был избран депутатом Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана.



"До перехода на работу в налоговое управление отец 17 лет преподавал в ТГУ имени Ленина, был проректором вуза. Воспитанники отца сейчас работают во всех уголках Таджикистана", говорит Олимджон Орифов.



В годы гражданской войны в Таджикистане профессор Абдуллоджон Орифов вернулся на малую родину и долгие годы работал деканом экономического факультета Худжандского государственного университета.



Абдуллоджон Орифов – автор множества книг и учебников, более 500 статей о налоговом законодательстве Таджикистана. Известный ученый был членом-корреспондентом Международной академии высших школ, лауреатом премии имени академика Б. Гафурова.