Модный приговор: почему на Украине националисты грозят новым майданом, - И.Кармазин

15:21 27.02.2021

Радикалы готовятся к бессрочной акции в Киеве



Игорь Кармазин



Украинские националисты объявили, что 27 февраля в Киеве начнут бессрочную акцию протеста. Радикалы требуют пересмотреть приговор своему соратнику Сергею Стерненко. Того суд признал виновным в похищении депутата и назначил семь лет лишения свободы. Судебный вердикт спровоцировал конфликт и внутри пропрезидентской фракции "Слуга народа". 17 парламентариев пригрозили покинуть фракцию, если дело не пересмотрят. "Известия" разбирались в ситуации.



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Порвали нос, давили пальцы



Одесский суд признал бывшего лидера областного отделения "Правого сектора" (запрещен в России) Сергея Стерненко виновным по делу о похищении местного депутата Сергея Щебича. Радикала осудили за разбой в составе группы лиц и незаконное ношение огнестрельного оружия. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества и взяли под стражу в зале суда.



Депутата Сергея Щебича националисты называли пророссийским, обвиняли в поддержке беглого президента Виктора Януковича. Преступление, о котором идет речь, было совершено весной 2015 года. Стерненко с подельниками напали на Щебича на улице, затолкали в автомобиль и повезли в Одесскую область. Во время поездки злоумышленники избивали пленника. Тот пытался выскочить из машины, но в него трижды выстрелили из травматического пистолета.



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После этого пострадавшего посадили в подвал и издевались, требуя отказаться от депутатского мандата. "Били ногами, унижали, оскорбляли, я несколько раз терял сознание. Обливали меня водой, приводя тем самым в чувство, стреляли над головой, требуя, чтобы я сложил полномочия. Потом стали пытать: порвали нос, давили пальцы плоскогубцами, избивали железной дубинкой. Потом выкинули меня возле Суворовского суда и сказали, что я должен выполнить их условия, иначе с моей семьей что-то случится", - рассказывал о произошедшем пострадавший.



Стерненко задержали по горячим следам. Его вину подтверждали, в частности, свидетели, которые видели избиение депутата в машине. Кроме того, у националиста дома нашли переделанный под гладкоствол травматический пистолет, из которого стреляли по Щербичу. За радикала, однако, внесли залог 60 тыс. гривен (157 тыс. рублей), и он вышел на свободу. Известно, что деньги предоставил соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Корбан.



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Сергей Стерненко получил известность в ходе событий на евромайдане в 2013–2014 годах. Тогда он возглавил одесское отделение "Правого сектора", участвовал в акциях против активистов антимайдана. В частности, принимал участие в событиях 2 мая 2014 года, когда в Одессе погибли больше 40 человек. Стерненко также занимался "мусорной люстрацией" - бросал чиновников времен Януковича в мусорные баки. Кроме того, срывал концерты российских и неугодных украинских исполнителей. Например, сорвал выступления Константина Райкина, Светланы Лободы, Ани Лорак, рэпера Басты и других.



В 2016 году Стерненко руководил уничтожением мемориала, устроенного одесситами у здания генконсульства РФ в память о погибших в катастрофе Ту-154. Цветы и плакаты со словами сочувствия националисты выбросили в мусорку, а вместо них повесили свои плакаты с надписями "Смерть врагам" и "Русские, уходите! Бояры нет". В 2021 году Стерненко успел поучаствовать в травле тех, кто выступал против тотальной украинизации. В частности, угрожал еврейскому кафе, которое не хотело переходить на мову. Требовал уволить преподавательницу университета, которая заявила, что из принципа продолжит разговаривать в магазинах на русском языке.



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За время своей бурной деятельности Стерненко стал фигурантом нескольких уголовных дел. В 2017 году его обвинили в массовых беспорядках, когда во время стычки с радикалами в центре Одессы пострадало несколько полицейских. Еще одно уголовное производство было заведено на Стерненко за организацию наркобизнеса.



Самым громким стало дело 2018 года, когда Стерненко зарезал жителя города Ильичевск Ивана Кузнецова. Во время агонии Кузнецова националист вел стрим, снимая происходящее на мобильный телефон. Позже Стерненко объяснял, что стал жертвой нападения и защищался. В полиции, однако, опровергали эту версию, сообщая, что Стерненко сам догнал и ударил Кузнецова ножом в сердце. Летом 2020 года бывшему правосеку вручили обвинительный акт по этому делу, но мерой пресечения избрали ночной домашний арест, который никак не мешал его деятельности.



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Сразу после оглашения приговора Стерненко за похищение депутата радикалы вышли на акцию протеста. В митинге у здания офиса президента Украины в Киеве приняли участие около 2 тыс. человек. Словесные перепалки быстро переросли в столкновения с силовиками. Радикалы использовали петарды, газовые баллончики и дымовые шашки. В результате 27 полицейских и нацгвардейцев получили ожоги глаз. Силовики задержали 24 протестующих. Их доставили в отделение полиции, взяли объяснение и сразу отпустили.



Интересно, что Стерненко получил и политическую поддержку. Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие власти в системном преследовании патриотов. Депутаты фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку генпрокурора страны Ирины Венедиктовой. Наконец, 17 депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" выступили с заявлением, в котором назвали приговор сомнительным и потребовали ускорить судебную реформу.



Националисты при этом объявили, что новая акция состоится 27 февраля. "В субботу здесь будет вся Украина. Мы объявим бессрочную акцию, до тех пор пока нашего побратима не отпустят на свободу", - пригрозили они.



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Эксперты при этом считают, что действительно масштабную акцию радикалам провести не удастся. "Большого майдана не будет. Думаю, придет несколько тысяч человек, но массовой поддержки акция не получит. Киевлян дело Стерненко не сильно не затронуло. К тому же осужденный - выходец из Одессы, а не из Киева. Нельзя забывать и про пандемию, в нынешней ситуации многие стараются не участвовать в массовых сборищах", - говорит "Известиям" украинский политолог Владимир Фесенко. Он добавляет, что Стерненко вряд ли отсидит весь срок. "Думаю, сторона защиты подаст апелляцию, дойдет до Верховного суда и добьется смягчения приговора", - прогнозирует аналитик.



Политолог Александр Семченко говорит, что уличное противостояние выгодно бывшему президенту Петру Порошенко. "Он пытается показать, что на его стороне сила, улица. Но акция 27 февраля вряд ли увенчается успехом. Прерывистые выступления, с паузами в несколько дней, как правило, не слишком удачны. К тому же мы видим, что пока от оценок происходящего воздерживается посольство США, а без него никакой серьезный майдан на Украине невозможен", - отмечает аналитик.