Миллиарды Трампа тают: его роскошная жизнь скоро останется в прошлом? - Focus

19:22 27.02.2021

26 февраля 2021 г.

Лиза Рокар | Focus

Миллиарды Дональда Трампа тают: его роскошная жизнь скоро останется в прошлом?

"Трамп по-прежнему является миллиардером, но во время его президентства его финансовая империя пострадала. Теперь положение Трампа может еще больше усложниться, ведь помимо продолжающегося кризиса ему на пятки наступает и прокуратура. Обвинение в налоговых махинациях может стоить ему не только имущества, но и свободы", - пишет немецкий журнал Focus.



"Единственным, что в жизни Трампа превосходит по масштабу его эго, вероятно, является его коммерческое чутье и стремление к деньгам и власти, - отмечает журналистка Лиза Рокар. - Фактическое состояние бывшего президента оценивается в 2,5 млрд долларов США (по состоянию на февраль 2021 года). По данным финансового журнала Forbes, Трамп занимает 339 место среди наиболее состоятельных американцев".



Впрочем, указывает издание, в сравнении с прошлым годом Трамп опустился в рейтинге на 64 строчки. "Основная часть его финансового состояния привязана к полудюжине зданий в Манхэттене - а американский мегаполис особенно страдает от коронакризиса. Вскоре после того, как город стал эпицентром пандемии в США, начался экономический спад. В городе до сих пор пустует небывалое количество квартир и зданий, а стоимость аренды в среднем упала на 19%. Это доставляет хлопоты и королю недвижимости Дональду Трампу", - поясняет Focus.



"Также и его недвижимость в Вашингтоне и Чикаго, кажется, не приносит сейчас прибыли. По данным Forbes, лишь в течение одного года один из его гольф-курортов в Майами потерял 80% своей цены".



"Тем не менее, Трамп все еще располагает некоторыми очень дорогими активами, в том числе крытыми стоянками в Нью-Йорке и курортом Мар-а-Лаго во Флориде, где он сейчас проживает сам".



"Но положение Трампа может еще ухудшиться, - отмечает издание. - (...) После штурма американского Капитолия администрация Нью-Йорка сообщила, что прекратит деловые отношения с Трампом. Также и компании, арендовавшие помещения в его объектах недвижимости, пытаются теперь расторгнуть договоры".



"К тому же Дональду Трампу грозят несколько исков, так как он больше не является действующим президентом и не защищен от юридического преследования. (...) На пятки Трампу наступают сразу несколько прокуроров, пытающихся доказать его налоговые махинации".



"Годами высказываются обвинения в том, что Трамп использовал налоговые трюки, переоценивая свои активы, чтобы получить выгодные займы, и преуменьшая свою собственность, чтобы платить меньше налогов. Если ему будет предъявлено обвинение, Трампу придется защищаться долго и дорого".



"Однако Дональд Трамп всегда был больше бизнесменом, чем политиком, и он, вероятно, переживет и этот кризис, - пишет Focus. - (...) Трамп уже переживал несколько крупных провалов. Его крупнейшим ошибочным бизнес-решением был, вероятно, Университет Трампа, неаккредитованный онлайн-университет, который был закрыт уже через пять лет. (...) В 1988 году он также безуспешно пытался создать авиакомпанию класса люкс и даже уже приобрел для нее флот из самолетов Boeing стоимостью 365 млн долларов. Однако проект оказался провальным. Одну из своих отраслей Trump Hotels & Casino Resorts Трампу и вовсе дважды приходилось объявлять банкротом".



"Впрочем, Трамп не боится неудач и, вероятно, с оптимизмом смотрит в будущее - несмотря на сложности своего постпрезидентства, - пишет Focus в заключение. - Или, как сказал он однажды в интервью журналу Playboy, "у некоторых людей нет призвания быть богатыми. Это талант. У некоторых есть талант к игре на фортепиано. Некоторые талантливы в игре в гольф. А у меня просто талант делать деньги".



Источник: Focus