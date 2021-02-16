 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался атаман Семиреченского казачьего войска Владимир ОвсянниковСкончался атаман Семиреченского казачьего войска Владимир Овсянников
20:25 27.02.2021

Памяти Семиреченского атамана Владимира Овсянникова

С прискорбием сообщаем, что 16 февраля сего года на шестьдесят восьмом году жизни отошел в мир иной бывший Атаман Союза казаков Семиречья Владимир Александрович Овсянников.

Владимир Александрович Овсяников волею судеб стал первым избранным атаманом возрождающего Семиреченского казачьего войска в 1992 году. Именно он объединил тогда всех мятущихся и разрозненных казаков-семиреков, не знающих куда примкнутся после развала СССР, а по сути Исторической России. И 23 февраля 1992 года в Семиречье, после долгих лет отсутствия, опять появился свой выбранный на Круге атаман.

Владимир Овсянников, родился 6 октября 1953 года в Малой Алматинской станице, историческом районе нынешней Алматы, бывшего города Верного. Он был настоящим казаком, плоть от плоти сыном своего народа. Казачество являлось для него не только наследием, интересом, делом и службой – это была вся его жизнь, его долг, честь, ответственность и боль. И когда в самом начале 90-х кто-то стал вспоминать о своем казачьем происхождении, именно он встал у истоков возрождения Семиреченского казачьего войска и во многом возродилось оно благодаря ему.

Долгие годы Владимир Александрович был бессменным Атаманом, образцом и примером офицерской казачьей чести, достоинства и уважения. Мужественно, как семиреченскому казаку, как атаману, ему приходилось сдерживать натиск гонений и преследований со стороны тех, кому семиреченские казаки встали поперек горла. Он никогда не поступался тем, что считал верным и справедливым. Он вел обширную общественную работу, был сопредседателем Совета по делам казачьей интеграции Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии". Чем бы он не занимался, он всегда находил для всех время и частичку своего сердца и души.

Уйдя в 2019 году по состоянию здоровья с поста атамана, он продолжал принимать деятельное участие в жизни Союза казаков Семиречья, оставаясь его почетным атаманом. Для казаков он был настоящим Батькой!

Царствие Небесное! Вечная память отошедшему в лучший мир Атаману, казачьему полковнику Владимиру Александровичу Овсянникову!

Светлая память о нем останется в наших сердцах!

Правление Союза Православных граждан Казахстана
Председатель СПГК К.Д. Бялыницкий-Бируля
Атаман СПКО (СПГК) В.М. Реуцкий
Представитель СПГК в Санкт-Петербурге М.Н. Ивлев

Источник - spgkz.kz
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