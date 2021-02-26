Подсыпал Эр-Рияду: пересмотрит ли Байден отношения с королевством

00:41 28.02.2021

Эксперты уверены, что рассекреченные данные США об убийстве Джамаля Хашокджи не сильно отразятся на партнерстве двух государств



Мария Васильева

Полина Гусева



Администрация президента США Джо Байдена обнародовала рассекреченный доклад разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Согласно отчету, план расправы был лично одобрен наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Опрошенные "Известиями" правозащитники надеются, что новый глава Белого дома заставит Эр-Рияд ответить за смерть журналиста. Однако, как заявили "Известиям" эксперты, американцы вряд ли зайдут далеко за рамки введения персональных санкций, а они не смогут кардинально поменять отношения между давними партнерами.



Все могут короли



К публикации доклада разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашокджи Белый дом готовился несколько дней. Перед обнародованием президент США созвонился с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Примечательно, что обсуждение убийства журналиста не значилось в отчетах американской и саудовской сторон об этой беседе.



США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии



Однако тот факт, что разговор произошел именно с монархом, весьма показательный. Дональд Трамп предпочитал общаться напрямую с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом. Однако именно он, согласно отчету разведки США, был главным действующим лицом в расправе над журналистом.



В докладе говорится: "крайне маловероятно", что чиновники Саудовской Аравии могли "осуществить подобную операцию без разрешения наследного принца". К тому же в операции, по версии США, прямое участие принимали "ключевой советник и охранники Мухаммеда бен Сальмана". Не в пользу кронпринца говорит и тот факт, что он поддерживал "использование насильственных мер, чтобы заставить замолчать диссидентов за рубежом".



Почти сразу после публикации доклада госсекретарь Энтони Блинкен объявил о введении санкций - в виде визовых ограничений - для 76 подданных Саудовской Аравии. Между тем минфин США ввел рестрикции в рамках "Глобального акта Магнитского" против экс-заместителя главы службы общей разведки королевства генерала Ахмеда Асири - ближайшего помощника наследного принца. Под ограничения также попало элитное подразделение национальной гвардии - Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, которые напрямую подчиняются наследному принцу.



Чисто аравийское убийство: чем был опасен пропавший в Турции журналист

Колумнист Washington Post был весьма осведомленным советником руководителя спецслужб



25 февраля телеканал CNN со ссылкой на судебные документы сообщил, что два частных самолета, использовавшиеся наемными убийцами Джамаля Хашокджи, "принадлежали компании, которая была приобретена наследником саудовского престола" менее чем за год до гибели журналиста.



Напомним, Джамаль Хашокджи был известен активной критикой властей США и Саудовской Аравии. Журналист исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство своей страны в Стамбуле. СМИ Турции сообщали, что власти обладают данными о том, что Хашокджи сначала пытали, а после убили и расчленили в здании дипмиссии. По одной из версий, умные часы журналиста сохранили аудиозапись момента расправы. Останки Хашокджи не были обнаружены.



Позднее официальные лица Турции заявили, что в операции по устранению Хашокджи были задействованы 15 саудовских агентов. Долгое время Эр-Рияд отрицал смерть обозревателя, но позже выдвинул версию о случайном убийстве в результате драки с консульскими работниками. Расследование прокуратуры СА в 2019 году показало, что убийство было "непреднамеренным". В сентябре 2020 года местный суд вынес окончательные приговоры. Среди обвиняемых числились восемь человек - пять из них были приговорены к 20 годам тюрьмы, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет.



Не хайли лайкли: В Москве ждут итогов расследования по делу Хашокджи

Россия не будет вводить санкции против Саудовской Аравии без окончательного решения Совбеза ООН



Международные правозащитные организации признали приговор фарсом. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар еще в 2019 году опубликовала свой собственный доклад по итогам расследования. Доказательства, собранные ею во время миссии в Турцию, свидетельствовали о том, что Хашокджи стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии. Ряд других западных разведывательных служб заявлял о том, что кронпринц Мухаммед бен Сальман лично распорядился о проведении операции по ликвидации журналиста.



Бывший лидер США Дональд Трамп не хотел разрушать связи с одним из ключевых ближневосточных партнеров. Зато на Джо Байдена международное правозащитное сообщество изначально возлагало большие надежды.



- Мы приветствуем решение администрации Байдена рассекретить конфиденциальные документы об убийстве Хашокджи и призываем США выполнить обязательства, чтобы наконец положить конец безнаказанности, которая длится с 2018 года. Санкции - единственная мера, которая возобновит дело, похороненное инсценированным судом, - заявили "Известиям" в международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF).



Заткнуть рот: убийство журналиста угрожает масштабным политическим кризисом

Смерть Джамаля Хашокджи поставила под угрозу не только отношения Эр-Рияда и Вашингтона



Там отметили, что публикация отчета разведки США фактически означает официальное подтверждение доклада Аньес Каламар, которая пришла к выводу, что есть достоверные доказательства, дающие основания для дальнейшего расследования личной ответственности высокопоставленных саудовских чиновников, в том числе кронпринца, за это преступление.



Битва спецслужб



Несмотря на веру правозащитников в Джо Байдена, некоторые эксперты считают, что даже введенные санкции глобально отношения США и Саудовской Аравии не испортят.



- Эйфорическое заявление о том, что после публикации доклада отношения между странами будут порваны, преждевременное и направлено на то, чтобы приковать внимание общественности. Никаких серьезных последствий с точки зрения отношений между странами ожидать не стоит, - заявил "Известиям" старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.



Саудовская Аравия отвергла выводы доклада разведки США об убийстве Хашокджи



По словам эксперта, Саудовская Аравия для США - жизненно важная союзническая страна на Ближнем Востоке и прежде всего инструмент противостояния Ирану. Государства действуют в интересах друг друга, и если бы их отношения и могли измениться, то случилось бы это намного раньше.



По мнению востоковеда Вячеслава Матузова, такой демонстративный шаг, как санкции, - это свидетельство "отсутствия разума в американской внешней политике у нынешней администрации". По одной из версий, погибший Джамаль Хашокджи был агентом американской разведки, который с 1979 года занимался организацией и ввозом боевиков на территорию Афганистана для борьбы с советским военным контингентом.



- Последние годы жизни он находился на территории США и формально числился журналистом. Он погиб как человек, который был связан с ЦРУ на протяжении десятилетий, поэтому его убийство надо рассматривать как борьбу разведок, - заявил "Известиям" политолог.



Альтернативную точку зрения высказала советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, которая была лично знакома с Джамалем Хашокджи. По ее словам, тот факт, что Америка пересматривает это дело, должен насторожить Мухаммеда бен Сальмана.



- Хашокджи абсолютно не скрывал своей враждебности к руководству королевства и вел очень рисковую игру. Но дело в том, что при прошлой администрации верх взяли прагматические интересы. Для Трампа коммерческая выгода всегда имела большую цену, чем вопрос о правах человека. Администрация Джо Байдена уже не скрывает, что дело убийства Джамаля Хашокджи будет пересмотрено, - подчеркнула политолог.



Тем не менее дальше персональных санкций, которые затронут непосредственно наследного принца и его окружение, американцы вряд ли пойдут, резюмировала эксперт.