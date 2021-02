В США возвращаются свирепые времена маккартизма, - В.Прохватилов

00:53 28.02.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.02.2021 |



Любые сомнения в существовании "пандемии" и в честности победы Байдена на выборах предложено считать дезинформацией



24 февраля в комитете по энергетике и торговле Конгресса США начались слушания "Раздувание пламени: дезинформация и экстремизм в СМИ" (Fanning the Flames: Disinformation and Extremism in the Media).



Утверждая, что "распространение дезинформации и экстремизма через традиционные средства массовой информации представляет собой ощутимую и дестабилизирующую угрозу", комитет делает вывод: "Все более широкое использование некоторых вещательных и кабельных сетей для распространения теорий заговора и вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации вызывает вопросы об их приверженности журналистской честности".



Под "журналистской честностью" здесь подразумевается распространение установок группировки, которая пришла к власти, и ничего другого. А что касается бессодержательного выражения "теория заговора", то, как известно, этот мем, или ярлык, навешивается в случаях, когда надо противоречащую идеологии глобализма точку зрения объявить ложью (дезинформацией).



Это идеологическое пугало (теория заговора) выступает инструментом подавления любого мнения, не совпадающего с "генеральной линией".



Накануне слушаний 24 февраля два члена комитета, демократы Анна Эшу и Джерри МакНерни, направили компаниям-провайдерам кабельного телевидения письмо с требованием ответить, что они делают для борьбы с "распространением дезинформации". Такие же письма были оправлены компаниям Roku, Amazon, Apple, Google и Hulu. Бдительные законодатели-демократы задают вопрос: "Какие шаги вы предприняли до, во время и после выборов 3 ноября 2020 г. и атак 6 января 2021 г., чтобы отслеживать и сокращать распространение дезинформации?... Планируете ли вы продолжить сотрудничество с Fox News, OANN и Newsmax на своей платформе как сейчас, так и после продления контрактов? Если да, то почему?" Каналы Fox, Newsmax и OANN рассматриваются авторами письма как распространители дезинформации.



"Отдельные члены конгресса… требуют, чтобы кабельные дистрибьюторы участвовали в дискриминации точек зрения, что создает ужасный прецедент", – говорится в заявлении компании Fox News. Компания Newsmax назвала письмо двух демократов "атакой на свободу слова".



Знаменитый американский журналист Гленн Гринвальд напоминает, что "те же самые два члена конгресса, которые отправили это угрожающее письмо провайдерам кабельного телевидения, заявляли в годы правления Трампа, что свободу прессы необходимо гарантировать любой ценой. "Первая поправка запрещает конгрессу принимать законы, ограничивающие свободу прессы, и мы дорожим культурой свободы слова в нашей стране", – заявили они в своем письме в Федеральную комиссию по связи (FCC) в 2019 году... "Мы не требуем никакой цензуры прессы", – заверили они FCC при Трампе. Однако сейчас они явно этим и занимаются".



Комиссар FCC Брендан Карр опубликовал заявление, в котором осудил действия демократов как "заметный отход от норм Первой поправки и ужасное нарушение права на свободу слова, которым пользуется каждое средство массовой информации в этой стране". Коллега Карра по FCC, республиканец Натан Симингтон обвинил демократов из палаты представителей в стремлении "заставить замолчать тех, кто распространяет на своих платформах неугодные точки зрения".



Дэвид Джонсон, генеральный директор Strategic Vision PR Group, заявил, что "это попытка практически прямой цензуры и форма запугивания".



Атака демократов на три телеканала, именуемые в Америке консервативными, объясняется просто: Fox News, OANN и Newsmax предоставляли Дональду Трампу возможность выдвигать обвинения в нарушениях на выборах 2020 года.



В начале слушаний 24 февраля председатель комитета Фрэнк Паллоне-младший и председатель подкомитета по коммуникациям и технологиям Майк Дойл выступили с совместным заявлением: "Затянувшиеся тяготы пандемии COVID-19 и нападение на Капитолий 6 января привели к ужасающей реальности: распространение дезинформации и экстремизма через традиционные средства массовой информации представляет собой ощутимую и дестабилизирующую угрозу".



Джерри МакНерни в своем выступлении сообщил, что направленное им и Анной Эшу письмо в адрес провайдеров кабельного телевидения "отражает обеспокоенность по поводу дезинформации о COVID-19 и президентских выборах 2020 года".



Итак, заметим: "дезинформацией" предполагается считать, во-первых, любые сомнения в существовании пресловутой "пандемии" и, во-вторых, любые сомнения в честности победы Байдена на президентских выборах в США.



На заседании 24 февраля перед законодателями выступили четыре эксперта. Профессор права Вашингтонского университета Джонатан Терли заявил по поводу письма Эну и МакНерни: "С точки зрения свободы слова и прессы это письмо не просто пугает; оно леденящее".



Зато следующая выступающая Кристин Даниэль Уркиса, соучредитель некоммерческой организации Marked By COVID ("Затронутые ковидом"), называющая себя "цветной гомосексуальной женщиной" (a queer woman of color), прямо обвинила Дональда Трампа и Fox News в дезинформации, которая "позволила… создать идеальные условия для распространения вируса и бессмысленной смерти сотен тысяч людей".



Ведущая шоу Matter of Fact на телеканале Hearst Television Соледад О"Брайен добавила к этому, что "средства массовой информации, замаскированные под журналистику, годами распространяют ложь".



Профессор журналистики Колумбийского университета Эмили Белл выступила за стимулирование "более яркой и правдивой новостной среды" путем ее регулирования. То есть она поддержала ограничения свободы слова и СМИ, на что обратил внимание Джонатан Терли, указавший, что любое государственное регулирование прессы не приведет к уменьшению нежелательной информации (objectionable product), а лишь создаст официозный информационный продукт. Речь идет об "опасной эскалации крестового похода… с целью заставить замолчать любого, кто не согласен с идеологией демократов".



Гленн Гринвальд в своей статье указал на опасность распространения либеральными MSNBC и CNN взглядов, "имеющих очень ядовитые корни в холодной войне, а именно: маккартистского сценария, по которому Кремль взял под контроль ключевые институты США посредством шантажа президента… а также преступного сговора между Москвой и командой Трампа... Все это было ложью".



Робкие протесты республиканцев и оглушительное молчание либеральной прессы по поводу начавшегося в США похода против думающих иначе тревожат многих американцев.



Портал Issues & Insights пишет: "Мы находимся в Америке, которую не узнало бы предыдущее поколение… Если наш упадок не будет решительно и скоро остановлен, то вскоре мы начнем сжигать книги, потому что мы уже символически сжигаем любого, кто осмелится выразить мнение, расходящееся с мнением демократических СМИ".