 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В РФ инет-пользователей будут "идентифицировать" по телефону
10:42 28.02.2021

Интернет с занесением в протокол
В России может появиться идентификация пользователей по номерам телефонов

Газета "Коммерсантъ" №32 от 25.02.2021, стр. 9

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) по заказу Россвязи, которая должна быть ликвидирована поручением президента, изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. Внедрение подобного протокола грозит тотальным контролем, предупреждают операторы связи. Но инициатива, по мнению экспертов, опоздала: зарубежные компании уже используют для идентификации пользователей другие технологии, а внедрение этой потребует не менее пяти лет.

Россвязь хочет идентифицировать пользователей интернет-сервисов и виртуальной телефонии с помощью системы сопоставления телефонного номера и доменного имени. Исследовательскую работу о возможности внедрения такой схемы в России за 32,7 млн руб. проведет подконтрольный Россвязи ЦНИИС, обнаружил "Ъ" на портале госзакупок. Итоги тендера подведены 19 февраля. ЦНИИС должен подготовить предложения по изменениям в законодательство для внедрения технологии.

Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System). Принцип работы протокола состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, благодаря чему почти любой пользователь сможет "бесшовно" звонить из интернета на обычные телефоны и наоборот. Чтобы перевести номер телефона в ENUM, надо изменить в нем порядок цифр на обратный и добавить в конце ".e164.arpa" - домен для телефонов, принадлежащий Центру координации сети Интернет RIPE, находящемуся в Европе.

Агентства Роспечать и Россвязь расформированы по поручению президента Владимира Путина (см. "Ъ" от 20 ноября 2020 года). Их функции должны перейти Минцифры, которое и прежде курировало ведомства. Но формально процесс еще не завершен, пояснил "Ъ" профильный чиновник, поэтому Россвязь еще может проводить тендеры. В самой Россвязи сообщили, что исследование предусмотрено нацпрограммой "Цифровая экономика", и перенаправили запрос в Минцифры. Там не предоставили комментарий.

Протокол ENUM уже используют некоторые мобильные операторы в России для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP).
Об этом, например, рассказал представитель "МегаФона": "Внедрение технологии на федеральном уровне возможно, но если все операторы будут заинтересованы". В "Ростелекоме" уточнили, что технология не имеет массового распространения в России, и оператор сомневается в возможности ее внедрения для идентификации пользователей интернет-сервисов: "Это будет во многом зависеть от технической реализации, в том числе возможности государства создать единый центр авторизации". В МТС, "Вымпелкоме" и Tele2 отказались от комментариев.

Как бизнес оценил расходы на идентификацию абонентов
Введение дополнительной идентификации пользователей интернет-сервисов излишне и подразумевает тотальный контроль, уверен источник "Ъ" в одном из операторов. "Для идентификации пользователей государственных сервисов уже используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), а в остальных случаях - электронная почта, тот же номер телефона или аккаунты в социальных сетях",- уточняет он.

Директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Андронов считает, что использовать ENUM для создания единой системы адресации абонентов теоретически возможно. Но в целом задача слишком масштабна, и внедрение системы на уже работающие сети потребует от пяти до десяти лет. И будет бессмысленным, добавляет один из участников рынка: российский сегмент интернета окажется оторван от мировой сети, потому что глобальные компании использовать только телефонные номера для идентификации клиентов не планируют. Большинство зарубежных компаний, по его словам, используют идентификацию по устройству или электронной генерации кода.

Своевременность и обоснованность тендеров Россвязи вызывают вопросы, отмечает собеседник "Ъ" на рынке.
По его словам, ЦНИИС предлагал исследовать технологию ENUM еще пять лет назад, но тендер появился только к закрытию ведомства. Россвязь активно распределяет бюджеты перед реорганизацией, например, в январе (см. "Ъ" от 15 января) она заказала у того же ЦНИИС исследование возможности ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и мобильные телефоны.

Юлия Тишина

Источник - kommersant.ru
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