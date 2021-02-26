В Оше митингуют "матраимовцы". Требуют освободить своего курбаши

11:39 28.02.2021

Митинг в Оше: Сторонники Матраимова просят Ташиева о справедливости

156 028 февраля 2021 14:07 - Бакыт Басарбек

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Митинг в Оше: Сторонники Матраимова просят Ташиева о справедливости



В Оше проходит митинг в поддержку экс-заместителя главы ТС КР Райымбека Матраимова. Соответствующее видео опубликовано на странице благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова.



Митингующие, которых на центральной площади южной столицы собралось около 600 человек, требуют освобождения Матраимова.



Один из выступающих от имени всех сторонников экс-таможенника обратился к главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять дело под свой контроль и рассмотреть его по справедливости.



Напомним, Райымбек Матраимов по обвинению в легализации преступных доходов был задержан 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца.



видео тут -

kg.akipress.org/news:1646288