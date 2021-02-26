ВКС России уничтожают армию боевиков, решивших создать халифат в России и Средней Азии (видео)

12:46 28.02.2021

Как только что стало известно "РВ", ВКС России в последнее время нанесли серию авиаударов по позициям террористов в горах сирийской Латакии. Последняя атака совершена 26 февраля в районе населенного пункта Кбана.



Об этом в новом эксклюзивном материале "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



В пятницу бомбардировке подвергся объект террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, которая преимущественно состоит из выходцев из бывших советских республик, в первую очередь - среднеазиатских (больше всего в группировке узбеков).



В программе партии запланировано возрождение "Великого исламского халифата" на территории кавказских и поволжских регионов России и государств Центрально-азиатского региона.







В результате удара была уничтожена казарма боевиков, использующаяся также в качестве склада вооружения и материально-технических средств. Кроме того, в ходе атаки было уничтожено два поста охраны террористов, расположенных по периметру базы.



Бдительные иностранные пользователи соцсетей нашли координаты объекта, по которому был нанесен удар ВКС, из нашей новости: он расположен в четырех километрах севернее н.п Кбана. Точные координаты: 35° 45.288"N 36° 13.948"E. Ниже можно увидеть спутниковые снимки этого места до авианалета.



*"Исламская партия Туркестана" ("Исламское движение Узбекистана" ("Хезб и-Исломи Туркестон")) - радикальная исламистская группировка, признанная Верховным судом России террористической. Ее деятельность запрещена во многих европейских странах, в Средней Азии и Соединенных Штатах.



*Запрещенная в России террористическая организация