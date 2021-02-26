Скончался казахстанский журналист Казис Тогузбаев

15:38 28.02.2021

На 73-м году жизни скончался журналист Казис Тогузбаев. О его кончине сообщила журналист Назира Даримбет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наш Казеке, Казис Кабдышевич покинул нас...Нет!!! На днях переписывалась с ним, он только из больницы перенес ковид, было все нормально...как же так, Казеке??? жатқан жерің жайлы болсын, Настоящий Полковник...Прощайте, столько вместе прожито интересных и сложных дней, лет...у меня часть жизни словно оторвалась с ним...", - написала Назира Даримбет в Facebook.



Полковник запаса Казис Тогузбаев после окончания военной службы занялся журналистикой, увлекся фотографированием. Работал в оппозиционных газетах "Сөз" и "Азат", вел блог на сайте kub.info, где размещал свои фоторепортажи, один из которых - о насильном выселении жителей поселков Бакай и Шанырак близ Алматы.



В январе 2007 года Казис Тогузбаев был награжден премией "Свобода" за вклад в продвижение демократических ценностей в Казахстане. С сентября 2008 года Казис Тогузбаев работал корреспондентом Азаттыка – Казахской редакции Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".