Умер "мутный" депутат КырПарламента бирболовец Алмас Акматов

21:50 28.02.2021

Как сообщают Кыргызские информагентства в Бишкеке скончался депутат Жогорку Кенеша действующего созыва Алмасбек Акматов (фракция "Бир Бол"). Причина смерти не названа - "в результате длительной тяжелой болезни".



АКМАТОВ Алмасбек Жумабекович

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[18.10.1964 - 28.02.2021]

Родился 18 октября 1964 года в Нарынской области. Кыогыз.



В 1986 году закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 2002году - Академия Управления при Президенте Кыргызской Республики по специальности "Менеджмент". В 2008 году - Дипломатическая Академия МИД Кыргызской Республики по специальности "Международное экономическое отношения. В 2011 году -КГНУ им Ж.Баласагына по специальности "Финансы и кредит".



Свою трудовую деятельность начал с 1986-1991 годы со службы в Вооруженных сил СССР на разных должностях политработника;

1991-2001 гг. Генеральный директор совместно с кыргызско-китайского ОсОО "Торугарт-Транзит";

2001-2002 гг. Начальник главного управления по охране и регулированию использования охотничьих ресурсов (ГЛАВОХОТА);

2002-2004 гг. заместитель управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

2005-2006 гг. Управляющий делами Президента Кыргызской Республики;

2007-2012 гг. Руководитель территориального подразделения Счетной Палаты Кыргызской Республики по городу Бишкек, Чуйской и Таласской области.



С 2015 – 2021 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 6 созыва от партии "Бир Бол". Заместитель председателя Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.



Женат. Отец 5 детей.



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В узком кругу говорилось о замешанности во многих скандальных делах депутата Жогорку Кенеша Алмасбека Акматова во время его работы в Счетной палате. Мы слышали, это сейчас расследуется. Некогда опирался на Жаныша Бакиева, вольничал, натворил все и кинул концы в воду. Очевидно, если не установятся отношения "друзья-родичи, перемигнулись, пожали руки", и по старому недугу расследование не остановится, то близится день давать ответ и этому герою. Нельзя исправить страну, пока не будут наказаны вот такие "рожденные на горе" народа люди. Слава богу, хорошо, что избран не коррумпированный президент, в народе появилось большое доверие. Хоть бы теперь он довел до конца.



Источник: газета "De факто" №24 от 22.06.2018/стр.3