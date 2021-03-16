 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бессмертная Маншук. Одна, тяжело раненая, положила из пулемета 70 фашистовБессмертная Маншук. Одна, тяжело раненая, "положила" из пулемета 70 фашистов
00:05 01.03.2021

Оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело ранена, "положила" 70 солдат противника

Она стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной этой высокой награды, а теперь более подробно об этом подвиге.

Родители Маншук рано умерли, и пятилетнюю девочку удочерила ее тетя Амина Маметова. Детские годы Маншук прошли в Алма-Ате. Настоящим именем Маншук было Мансия, и в детстве Амина апай называла ее ласкательно "Монша?ым", но так как Маншук была маленькой, то не могла выговорить слово "Монша?" и у нее получалось лишь "Манчук".

С тех пор она стала подписывать письма Манчук. До войны окончила рабфак (рабочий факультет), два курса медицинского института. Работала в аппарате Совнаркома Казахской ССР, секретарем заместителя Председателя Совнаркома.

В Красной Армии с сентября 1942 года, писарь штаба 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую дивизию. Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей было присвоено почетное наименование "Брестская"), затем медсестра.

На фронте окончила курсы пулеметчиков и была назначена первым номером пулеметного расчета в строевую часть. 15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело ранена осколком, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года посмертно. Она стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной этой высокой награды.

Источник - Бубликов
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