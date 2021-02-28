 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.03.2021
00:29  Избавление России от сырьевой зависимости оказалось бухгалтерской иллюзией, - А.Комраков
00:27  Политический кризис в Армении: что ждет Нагорный Карабах? - Ст.Тарасов
00:12  Парижское соглашение по климату как величайшая афера века, или Климатгейт, - В.Катасонов
Воскресенье, 28.02.2021
21:50  Умер "мутный" депутат КырПарламента бирболовец Алмас Акматов
16:49  Разбойничий шарм казахов Гирея и Джанибека. К просмотру фильма "Казахское ханство. Алмазный меч", - Н.Даутбеккызы
15:38  Скончался хороший казахстанский журналист Казис Тогузбаев
12:46  ВКС России уничтожают армию боевиков, решивших создать халифат в России и Средней Азии (видео)

11:39  В Оше митингуют "матраимовцы". Требуют освободить своего курбаши
11:05  Пайтагт ("Столица") и Мерджен. Аркадаг начал придумывать туркменам имена
10:42  В РФ инет-пользователей будут "идентифицировать" по телефону
09:18  Что или кто удерживает Пашиняна от отставки? - Ара Наранян
00:53  В США возвращаются свирепые времена маккартизма, - В.Прохватилов
00:41  Подсыпал Эр-Рияду: пересмотрит ли Байден отношения с королевством
Суббота, 27.02.2021
20:25  Скончался атаман Семиреченского казачьего войска Владимир Овсянников
19:22  Миллиарды Трампа тают: его роскошная жизнь скоро останется в прошлом? - Focus
17:21  Министр в центре Кабула. Афганский связной Атмар пообъехал всех в Москве
15:41  В Намангане найдена печать Ходжи Ахмеда Ясави
15:21  Модный приговор: почему на Украине националисты грозят новым майданом, - И.Кармазин
14:20  Умер экс-глава Налогового комитета Таджикистана Абдуллоджон Орифов
14:17  Токаев все балуется "реформами". Высший совет безмотивного балабольства...
11:22  Искоренением коррупции в Киргизии руководит... американский посол Дональд Лу
10:35  "Исчерпавший кредит доверия" раздолбай Абдрахимов возглавил КазТуризм
10:30  Растрата 1,5 млрд тенге в "Казахалтыне": стали известны новые подробности
10:12  Никол Пашинян выходит сухим из войны. Премьер Армении демонстрирует чудеса политического выживания, - "Къ"
09:07  Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом экономики, - М.Морозов
08:17  Жапар-хан подарил Путину красивый меч
02:09  Как выглядит "домик кума Тыквы", где временно поселится хоким Наманганской области
01:07  Кузница радикальных исламистов. Уйгурская карта в китайско-американской игре, - В.Карнозов
00:37  Поднебесный фронт НАТО, - Руслан Полончук
Пятница, 26.02.2021
20:11  Представлять Узбекистан в ЕЭК будет Шухрат Шукуров
19:29  Узбекские строители вновь едут на стройки России
19:22  Москва поддержит Бишкек. В обмен за русский язык, - В.Пафнилова
18:31  И снова об исламе, "манкуртизме" и визуальном имидже казахов, - Н.Нуртазина
18:23  В Киргизии активизировалась новая партия - "Свобода выбора". Во главе с русской Марией Вавиловой
18:01  Задержан самый богатый депутат России - Пашов Сахалинский
16:36  УзбЖелезные дороги уверяют, что новая "дача Мирзиеева" - это их профилакторий, где отдыхают "простые железнодорожники"
16:13  Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью, - О.Самофалова
15:59  Булат Сугурбаев поедет послом Казахстана в Малайзию, Ербол Сембаев - в Италию
15:26  Садыр Жапаров привез в Москву обещания гарантий, - "Къ"
15:18  Bloomberg: почему российский газопровод "Северный поток" переполошил весь мир
14:35  Новосозданную синекуру - Казахский "Институт парламентаризма" возглавил экс-депутат Махамбетов
12:43  Ливийское фиаско Трампа, - Tageszeitung
12:37  ОДКБ нагнетает: в Афганистане на границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тыс. боевиков
12:35  Двуликая Фемида: как власти Таджикистана наказывают оппонентов и сторонников, - Х.Хуррамов
11:50  УкрТВ-дива Онуфрийчук бракосочеталась на Мальдивах с казахом Алмазом N (кто это? угадайка)
10:41  ЕлбаЧевенгур. Комитет партконтроля (есть такой) Назарбай-партии "Нур-Отан" возглавил русский журналист Платонов
09:54  Аркадаг раскритиковал собственный Парламент. За безделье и безответственность
09:08  Положение мигрантов в России улучшилось, - Б.Исмаилов
09:00  Кеннеди убил Хрущев. Всемогущество КГБ свело с ума бывшего директора ЦРУ Вулси
08:53  Некоторые мысли по следам трагедии в Жанатасе, - Д.Ашимбаев
08:32  Версии о происхождении таджиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Парижское соглашение по климату как величайшая афера века, или Климатгейт, - В.Катасонов
00:12 01.03.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 28.02.2021 |

Ложь под названием "климатическая катастрофа" продолжает жить

В век широчайшего распространения Интернета и социальный сетей человека можно убедить в чем угодно. Почти полвека назад глобальная элита приняла решение о необходимости деиндустриализации мировой экономики. Решение было обосновано в докладах Римского клуба, подкреплено теорией "постиндустриального общества", представлено в других выкладках. Одна из них – доктрина глобального потепления под действием парникового эффекта в результате выбросов в атмосферу промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, домашними хозяйствами углекислого газа, метана и ряда других газов.

В начале 1970-х гг. рассуждения о парниковом эффекте имели статус гипотезы. Она существовала наряду с противоположной гипотезой – версией грядущего похолодания планеты. Велись научные дискуссии, способствовавшие лучшему пониманию процессов в биосфере Земли, взаимодействия общества и природы. В 80-е годы подобные дискуссии стали редкостью. На первый план стала выходить без видимых оснований гипотеза парникового эффекта и потепления климата планеты. К концу 80-х годов гипотеза получила статус "теории", а потепление климата стало подаваться как климатическая катастрофа. На помощь сторонникам новой "теории" пришли СМИ и кинематограф, стращавшие людей апокалиптическими картинами; создавались образы второго Всемирного потопа в результате таяния вечных льдов на полюсах Земли.

Как я сейчас понимаю, вся эта грандиозная работа была подготовкой к Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году (летом 1991 года я в качестве консультанта ООН готовил для конференции материалы по Советскому Союзу). На упомянутой конференции была принята Рамочная конвенция по изменению климата; потепление климата и климатическая катастрофа в результате антропогенной и техногенной деятельности воспринимались уже как аксиома, не требующая доказательств.

Далее ООН действовала согласно дорожной карте, принятой в Рио-де-Жанейро. В 1997 году был разработан и открыт для подписания Киотский протокол, который предусматривал конкретные квоты на выбросы СО2 и определял сроки выхода стран на установленные уровни выбросов. "Борьба с климатическим потеплением" велась многие годы. Важной вехой стала Парижская конференция по климату в декабре 2015 года, на которую съехались делегации 200 государств и юрисдикций. Итогом конференции стало Соглашение по климату, которое предусматривало выход на нулевой уровень выбросов парниковых газов к середине XXI века.

Правда, почему-то Дональд Трамп, только что избранный президент США (на которые, по оценкам, приходится примерно 1/5 всех выбросов СО2), заявил, что его страна участвовать в Парижском соглашении не будет. А вот Джо Байден, придя в Белый дом, уже во второй свой рабочий день заявил, что Америка возвращается в Парижское соглашение. И дал понять, что США готовы возглавить мировое движение по борьбе с климатической катастрофой. Правда, произошла неловкость: в феврале в Техасе и ряде других штатов ударили такие морозы, каких не было за десятилетия температурных наблюдений. Несколько десятков человек погибли от переохлаждения, тысячи оказались обмороженными. Без электричества остались 4 миллиона американцев.

В том же феврале опять всплыли теории и гипотезы, предполагающие долгосрочное похолодание на планете. В Америке, несмотря на установившийся в официальной науке диктат, немало ученых, отвергающих теорию потепления. С ней многие годы боролся Фредерик Зейтц (Seitz), бывший президент Академии наук США; против обмана подписали коллективную петицию 17 тысяч американских ученых. Об этом можно прочитать в интервью члена-корреспондента РАН Андрея Капицы "Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы". Капица, как и Зейтц, как и тысячи других ученых, говорит, что Киотский протокол и Парижское соглашение – афера в интересах мировой олигархии, что стоящие за этими документами тенденции – "подлинная угроза человечеству и тяжелый удар по его будущему".

При этом из цифрового пространства удаляется любая информация, ставящая под сомнение догму климатического потепления. Приведу в качестве примера одно событие.

Событие скандальное, произошло оно более десяти лет назад и получило название Климатгейт (Climategate). В центре скандала оказалось Отделение климатологии (Climatic Research Unit, CRU) университета Восточной Англии, которое является одним из трех основных поставщиков климатической информации для Межправительственной группы экспертов по изменению климата (The Intergovernmental Panel on Climate Chang, IPCC) при ООН. IPCC – ключевое подразделение ООН по климатической тематике.

В ноябре 2009 года неизвестные лица распространили через Интернет архивный файл, который содержал информацию, похищенную из упомянутого Отделения климатологии. С информацией ознакомились критики теории антропогенного потепления и пришли к выводу, что исходные данные противоречат указанной теории, но одни данные были скрыты, другие искажены. Раскрылась и кухня подготовки "нужной" информации. Например, 16 ноября 1999 года директор Отделения климатологии Фил Джонс писал: "Я только что использовал трюк Майка из журнала Nature и добавил настоящие температуры к каждому ряду значений … чтобы скрыть снижение". 11 марта 2003 года Джонс выступил с угрозой в адрес редактора журнала Climate Research, раздраженный тем, что редактор дает возможность публиковаться в журнале специалистам с альтернативными взглядами.

Выявились связи сотрудников Отделения с теми, кто в других странах занимался конструированием "теории потепления". Оказалась, что это широкая международная сеть. Приверженцы теории потепления стремились, например, занизить температуры Земли в период средневековья, чтобы представить современные температуры беспрецедентно высокими.

По поводу скандала вокруг Отделения климатологии было проведено с десяток проверок разными комиссиями, но все они носили формальный характер. Такими же были и заключения комиссий. Так, в 2010 году Агентство по охране окружающей среды США заявило, что "это просто откровенная дискуссия ученых, работающих над вопросами, возникающими при компилировании и представлении больших и сложных наборов данных".

А в 2011 году произошел второй инцидент – утечка файла FOIA2011 с 5000 писем объемом 173 МБ. Файл был размещен на сервере Sinwt.ru. На этот раз никаких инспекций и проверок почти не было. А вредительская деятельность Отделения климатологии оставалась безнаказанной, и CRU внесло существенный вклад в подготовку Парижской конференции по климату.

Пока Силиконовая мафия вычистила из Интернета еще не все, относящееся к этому скандалу. Можно посмотреть подробное (180 страниц) исследование Джона Костелла (John Costella) THE CLIMATEGATE EMAILS. Имеются также авторитетные информационные ресурсы, которые много лет разоблачают ложь под названием "климатическая катастрофа": Climate Audit; Watts Up With That?

P.S. Один любопытный факт. Биографы Дональда Трампа отмечают, что в свое время будущий президент Америки был ярым приверженцем теории климатического потепления. До тех пор, пока в 2010 году он не познакомился с материалами по Климатгейту. После этого его позиция по климату резко поменялась. Он перестал доверять официальной точке зрения, и, придя в Белый дом, заявил, что Америка в Парижском соглашении по климату участвовать не будет.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614546720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне
- Государственный секретарь провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Кадровые перестановки
- Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна - Ашимбаев
- Ольга Перепечина: Сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от республиканского
- В Мажилисе презентован проект нового Закона "О растительном мире"
- Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)
- О введении предельных цен на социально значимые продтовары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  