Парижское соглашение по климату как величайшая афера века, или Климатгейт, - В.Катасонов

Ложь под названием "климатическая катастрофа" продолжает жить



В век широчайшего распространения Интернета и социальный сетей человека можно убедить в чем угодно. Почти полвека назад глобальная элита приняла решение о необходимости деиндустриализации мировой экономики. Решение было обосновано в докладах Римского клуба, подкреплено теорией "постиндустриального общества", представлено в других выкладках. Одна из них – доктрина глобального потепления под действием парникового эффекта в результате выбросов в атмосферу промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, домашними хозяйствами углекислого газа, метана и ряда других газов.



В начале 1970-х гг. рассуждения о парниковом эффекте имели статус гипотезы. Она существовала наряду с противоположной гипотезой – версией грядущего похолодания планеты. Велись научные дискуссии, способствовавшие лучшему пониманию процессов в биосфере Земли, взаимодействия общества и природы. В 80-е годы подобные дискуссии стали редкостью. На первый план стала выходить без видимых оснований гипотеза парникового эффекта и потепления климата планеты. К концу 80-х годов гипотеза получила статус "теории", а потепление климата стало подаваться как климатическая катастрофа. На помощь сторонникам новой "теории" пришли СМИ и кинематограф, стращавшие людей апокалиптическими картинами; создавались образы второго Всемирного потопа в результате таяния вечных льдов на полюсах Земли.



Как я сейчас понимаю, вся эта грандиозная работа была подготовкой к Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году (летом 1991 года я в качестве консультанта ООН готовил для конференции материалы по Советскому Союзу). На упомянутой конференции была принята Рамочная конвенция по изменению климата; потепление климата и климатическая катастрофа в результате антропогенной и техногенной деятельности воспринимались уже как аксиома, не требующая доказательств.



Далее ООН действовала согласно дорожной карте, принятой в Рио-де-Жанейро. В 1997 году был разработан и открыт для подписания Киотский протокол, который предусматривал конкретные квоты на выбросы СО2 и определял сроки выхода стран на установленные уровни выбросов. "Борьба с климатическим потеплением" велась многие годы. Важной вехой стала Парижская конференция по климату в декабре 2015 года, на которую съехались делегации 200 государств и юрисдикций. Итогом конференции стало Соглашение по климату, которое предусматривало выход на нулевой уровень выбросов парниковых газов к середине XXI века.



Правда, почему-то Дональд Трамп, только что избранный президент США (на которые, по оценкам, приходится примерно 1/5 всех выбросов СО2), заявил, что его страна участвовать в Парижском соглашении не будет. А вот Джо Байден, придя в Белый дом, уже во второй свой рабочий день заявил, что Америка возвращается в Парижское соглашение. И дал понять, что США готовы возглавить мировое движение по борьбе с климатической катастрофой. Правда, произошла неловкость: в феврале в Техасе и ряде других штатов ударили такие морозы, каких не было за десятилетия температурных наблюдений. Несколько десятков человек погибли от переохлаждения, тысячи оказались обмороженными. Без электричества остались 4 миллиона американцев.



В том же феврале опять всплыли теории и гипотезы, предполагающие долгосрочное похолодание на планете. В Америке, несмотря на установившийся в официальной науке диктат, немало ученых, отвергающих теорию потепления. С ней многие годы боролся Фредерик Зейтц (Seitz), бывший президент Академии наук США; против обмана подписали коллективную петицию 17 тысяч американских ученых. Об этом можно прочитать в интервью члена-корреспондента РАН Андрея Капицы "Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы". Капица, как и Зейтц, как и тысячи других ученых, говорит, что Киотский протокол и Парижское соглашение – афера в интересах мировой олигархии, что стоящие за этими документами тенденции – "подлинная угроза человечеству и тяжелый удар по его будущему".



При этом из цифрового пространства удаляется любая информация, ставящая под сомнение догму климатического потепления. Приведу в качестве примера одно событие.



Событие скандальное, произошло оно более десяти лет назад и получило название Климатгейт (Climategate). В центре скандала оказалось Отделение климатологии (Climatic Research Unit, CRU) университета Восточной Англии, которое является одним из трех основных поставщиков климатической информации для Межправительственной группы экспертов по изменению климата (The Intergovernmental Panel on Climate Chang, IPCC) при ООН. IPCC – ключевое подразделение ООН по климатической тематике.



В ноябре 2009 года неизвестные лица распространили через Интернет архивный файл, который содержал информацию, похищенную из упомянутого Отделения климатологии. С информацией ознакомились критики теории антропогенного потепления и пришли к выводу, что исходные данные противоречат указанной теории, но одни данные были скрыты, другие искажены. Раскрылась и кухня подготовки "нужной" информации. Например, 16 ноября 1999 года директор Отделения климатологии Фил Джонс писал: "Я только что использовал трюк Майка из журнала Nature и добавил настоящие температуры к каждому ряду значений … чтобы скрыть снижение". 11 марта 2003 года Джонс выступил с угрозой в адрес редактора журнала Climate Research, раздраженный тем, что редактор дает возможность публиковаться в журнале специалистам с альтернативными взглядами.



Выявились связи сотрудников Отделения с теми, кто в других странах занимался конструированием "теории потепления". Оказалась, что это широкая международная сеть. Приверженцы теории потепления стремились, например, занизить температуры Земли в период средневековья, чтобы представить современные температуры беспрецедентно высокими.



По поводу скандала вокруг Отделения климатологии было проведено с десяток проверок разными комиссиями, но все они носили формальный характер. Такими же были и заключения комиссий. Так, в 2010 году Агентство по охране окружающей среды США заявило, что "это просто откровенная дискуссия ученых, работающих над вопросами, возникающими при компилировании и представлении больших и сложных наборов данных".



А в 2011 году произошел второй инцидент – утечка файла FOIA2011 с 5000 писем объемом 173 МБ. Файл был размещен на сервере Sinwt.ru. На этот раз никаких инспекций и проверок почти не было. А вредительская деятельность Отделения климатологии оставалась безнаказанной, и CRU внесло существенный вклад в подготовку Парижской конференции по климату.



Пока Силиконовая мафия вычистила из Интернета еще не все, относящееся к этому скандалу. Можно посмотреть подробное (180 страниц) исследование Джона Костелла (John Costella) THE CLIMATEGATE EMAILS. Имеются также авторитетные информационные ресурсы, которые много лет разоблачают ложь под названием "климатическая катастрофа": Climate Audit; Watts Up With That?



P.S. Один любопытный факт. Биографы Дональда Трампа отмечают, что в свое время будущий президент Америки был ярым приверженцем теории климатического потепления. До тех пор, пока в 2010 году он не познакомился с материалами по Климатгейту. После этого его позиция по климату резко поменялась. Он перестал доверять официальной точке зрения, и, придя в Белый дом, заявил, что Америка в Парижском соглашении по климату участвовать не будет.