 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политический кризис в Армении: что ждет Нагорный Карабах? - Ст.Тарасов
00:27 01.03.2021

Жесткий политический кризис в Армении оставил миротворцев России наедине с проблемами Нагорного Карабаха в плане обеспечения безопасности. Случайно ли то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев именно сейчас вновь заявил, что "любые обсуждения изменения статуса Нагорного Карабаха будут расцениваться Баку как враждебные и направленные на дестабилизацию обстановки в регионе"?

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, на котором обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. Обращаясь к своим собеседникам, он сказал: "Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники, и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами".

Других деталей этого совещания пресс-служба Кремля не приводит. Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что "в Кремле пока не видят угрозы для прекращения действия трехсторонних договоренностей о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе", и что "несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации тех договоренностей, которые были достигнуты". Дело в том, что правящие и оппозиционные силы в Ереване, равно как в Москве и Баку, понимают, что внутриполитическое обострение в Армении напрямую связано с ситуацией в Карабахе и шокирующими для армян итогами войны. Очевидно и то, что политическая ситуация в Нагорном Карабахе будет зависеть от того, насколько прочно и стабильно положение дел в Армении. Пока находится у власти подписавший соглашение Никол Пашинян, в котором сейчас, как ни парадоксально, заинтересованы и другие стороны конфликта, вряд ли можно ожидать эскалации или возобновления боевых действий в Карабахе или каких-либо политических пертурбаций в Степанакерте.

В случае прихода к власти другой фигуры в Ереване риски эскалации возрастают. Но они могут быть связаны не столько со стремлением осуществить военный реванш, сколько с обострением информационно-политической борьбы между Арменией и Азербайджаном, что осложнит практическую реализацию достигнутых договоренностей по разблокированию коммуникационных коридоров в регионе. Вместе с тем нынешний острый политический кризис в Ереване имеет сугубо внутренние причины. Именно на этот аспект делает главное ударение Россия, когда призывает власть и оппозицию в Армении действовать в рамках конституционного поля, самим решать свои внутренние проблемы, самим договариваться о дальнейших формах взаимодействия. Фактура событий показывает, в основном, лишь недовольство персоной Пашиняна, к чему пристегивается недовольство некоторыми моментами его политического курса, но это преимущественно вопросы внутренней стратегии. Кроме того, как отмечают некоторые российские эксперты, "есть лаг между публичными заявлениями и реальной повесткой, которую некие политические силы намерены внедрять, но не ясно, что это за силы".

Вот почему теоретически можно предположить, что "определенные силы" явно с подсказкой из-за рубежа могут спровоцировать обострение военного противостояния с Азербайджаном с целью отвлечь внимание от внутреннего кризиса. Судя по всему, такой сценарий не исключают в Баку, где президент Азербайджана Ильхам Алиев стал выступать с "грозными" предупреждениями в адрес Еревана. Но, как подметил российский эксперт Сергей Маркедонов, "Баку, вроде бы, выгодно то, что Еревану сейчас не до Нагорного Карабаха, хотя он опасается обрушения мирного соглашения, а дальше ресурс для военного наступления исчерпан. Куда дальше-то наступать? На Армению? На Карабах, где стоят российские миротворцы?". Помимо того, транспортные коридоры в Нахичевань без соблюдения договоренностей Ереваном не заработают.

Отметим еще один важный момент: жесткий политический кризис в Армении оставил миротворцев России наедине с проблемами Нагорного Карабаха в плане обеспечения безопасности. Так насколько целесообразно сейчас пребывание в Ереване карабахских политиков, президента Араика Арутюняна и секретаря Совбеза Виталия Баласаняна, которые, по сообщениям армянских изданий, занимаются посреднической деятельностью между противостоящими политическими силами в Армении? Кто остался "на хозяйстве" в Степанакерте? Случайно ли то, что Алиев именно сейчас вновь заявил, что "любые обсуждения изменения статуса Нагорного Карабаха будут расцениваться Баку как враждебные и направленные на дестабилизацию обстановки в регионе"?

На наш взгляд, связано это с тем, что чуть ранее правительство Пашиняна прилагало усилия к большему вовлечению ЕС в карабахский вопрос в целом и стимулировало начало работы Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в частности. Факт: политический кризис в Армении не только расколол политические элиты, но и заморозил процесс урегулирования. В целом внутриполитическая развязка в Армении неизбежна, но мало кто сегодня берется делать прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

27 февраля 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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