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|Люди Z. Вакцинированных казахстанцев поставят на особый учет
08:06 01.03.2021
Вакцинированных казахстанцев поставят на учет
Учет вакцинированных от COVID-19 казахстанцев будут вести с помощью сервиса электронного правительства, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.
"Вести учет вакцинированных и отслеживать иммунный статус планируется с помощью сервиса e-gov mobile "Вакцинация" и паспорта вакцинации в сервисе "Цифровые документы". Это поможет планировать объемы вакцинации и прогноз заболеваемости", - сказал Цой на заседании коллегии министерства в понедельник.
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По его словам, с учетом уже имеющихся результатов вакцинации сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года.
"Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, в течение 2021 года мы планируем привить более 6 млн человек", - сказал Цой.
В Казахстане с 1 февраля началась поэтапная вакцинация населения от COVID-19. Вакцинацию проводят российской вакциной "Спутник V", в том числе произведенной в Караганде. Казахстанская "QazCovid-in" пока находится в стадии клинических испытаний.
Население Казахстана превышает 18,8 млн человек.