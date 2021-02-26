Познер и православие. Высоколобая деменция, - А.Соколов

08:26 01.03.2021 Околесица от Познера

Известный телеведущий заявил, что лучше бы Россия приняла католичество

Андрей Соколов

26.02.2021



В программе "Церковь. Критика" на YouTube канале "Серафим", в которой он участвовал вместе с протоиереем Александром Абрамовым, журналист назвал православие "худшим направлением христианства". При этом, будучи атеистом, Познер обосновал свою точку зрения чисто с материальной точки зрения: мол, католики и протестанты живут сытнее.



"Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, - заявил он, - в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических - лучше, чем в православных".



То есть именно в православных странах, по его мнению, люди живут хуже всего. Журналист уверен, что это связано именно с религией, а не с чем-либо еще. Поэтому, по его мнению, принятие православия можно считать "одной из величайших трагедий для России". И договорился он до того, что во всем обвинил князя Владимира, который, выбрав Православие, принял, как он считает, ошибочное решение. "У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки", - с глубокомысленным видом заключил Познер.



Подобное, напомним, он заявляет уже не в первый раз. Еще в 2010 году в интервью журналу CherAmi он высказался на эту же тему более подробно: "Я думаю, - заявил он тогда, - что одна из величайших трагедий для России - принятие православия. Если посмотреть сегодня - ограничимся просто Европой и возьмем христианские страны, - есть три ветви христианства: католицизм, православие и протестантизм. Если оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, и распределить страны именно по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, все. Потом католические. И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому что более темной и закрытой религией является православие".



"Как может религия быть темной?" - удивился беседовавший с ним журналист. "Очень легко, - не задумываясь, ответил Познер. - Когда люди сжигают себя на кострах, это как? Это светлая, что ли? Это было. Когда было серьезное разделение внутри православия в России. При этом - абсолютное отрицание и неприятие других религий. Третий Рим, народ-богоносец и т.д.

Это все отсюда. Мало кто задумывается над тем, что ведь гетто для иностранцев, гетто в России существует со времен Ивана Грозного точно. Называлось это "немецкая слобода". Что такое немецкая слобода? Кто такой немец? Немец - это не германец. Немец - это человек, который не говорит по-русски, поэтому он немой.



Вот что это такое. Боязнь Запада и рассмотрение Запада как чего-то опасного и аморального идет от церкви. Религия - это определенный философский взгляд. Но Церковь - это инструмент. Русская Православная Церковь больше всего напоминает мне КПСС с Политбюро, которое состоит из митрополитов, и с генеральным секретарем, который называется патриархом. Я считаю, что Русская Православная Церковь нанесла колоссальный вред России. В России не было Возрождения. В Западной Европе смогли отойти от темных составляющих церкви. Когда возникло совершенно другое ощущение и понимание жизни, это рассвет искусства. В России этого не было вообще", - объявил Познер.



Такова точка зрения этого атеиста, хотя, кстати, и крещеного в свое время в католичество его мамой-француженкой, что не помешало ему в свое время вступить в КПСС. Понятно, что родившись в Париже, и имея сегодня в карманах американский и французский паспорта, этот господин имеет полное право высказываться в пользу религий, принятых в этих странах.



Однако чтобы с апломбом рассуждать на такую деликатную тему в России телеведущему, который усиленно изображает из себя умудренного всезнайку, следовало бы все-таки не нести околесицу, а хотя бы немного ознакомится с историей религий, а также страны, в которой он сегодня проживает.



"Когда люди сжигают себя на кострах" - негодует Познер, обличая "темное Православие", забывая при этом, что если в России раскольники сжигали себя сами, то в "просвещенных Европах", католики без всякого сожаления сжигали на кострах других. Как жгли не только "ведьм" в Англии, но и сожгли в Италии за его взгляды Джордано Бруно. Не говоря уже о том, какие зверства творили испанские и португальские католики в Южной Америке, где истребили с крестом в руках целые народы. И после этого Познер отдает этим изуверам преимущество перед мирным Православием?



В католических и протестантских странах люди живут лучше, чем в православных, упоминая при этом Россию, Болгарию и Грецию, твердит Познер. Да, жизненный уровень в Европе действительно выше, но за счет чего? Хорошо известно, что это было достигнуто за счет того, что католические и протестантские страны веками эксплуатировали и грабили колонии по всему миру, а в США европейские иммигранты вообще истребили 30 миллионов индейцев, а потом жестоко эксплуатировали завезенных из Африки рабов. В этом Познер видит преимущество этих стран перед государствами, где исповедуют Православие? А помнит ли он о том, что православные Болгария и Греция сотни лет томились под игом Оттоманской империи, которой, кстати, покровительствовала Англия, и именно из-за этого отстали от остальной Европы? А Россия сотни лет была щитом, защищавшим Европу от нашествий кочевников с Востока?



Кстати, а если посмотреть сегодня на США, где по признанию президента Джо Байдена 36 миллионов человек голодают, особенно на их замерзающий Техас, или на заполненный агрессивными выходцами с Востока Париж, то еще неизвестно -где сегодня люди живут лучше.



А приписывая России "отрицание и неприятие других религий", Познер вообще попросту лжет. Ни одна из религий в той же царской России никогда не была запрещена, не отрицалась и не преследовалась. Каждый подданный мог иметь какое угодно вероисповедание. Хотя Православие было, конечно, государственной религией, но потому что ее исповедовало подавляющее большинство населения Российской империи. Однако католики и протестанты могли занимать самые высокие посты.



"Мало кто задумывается над тем, что ведь гетто для иностранцев, гетто в России существует со времен Ивана Грозного точно. Называлось это "немецкая слобода", - с видом знатока заявляет Познер, подтверждая на самом деле свою полную дремучесть в вопросах истории России. "Немецкая слобода" - это было вовсе не гетто, а район, где в Москве селились иностранцы. Как свидетельствует Википедия, "большую часть населения слободы составляли военные. По переписи 1665 года две трети от общего числа дворов принадлежало офицерам, которые были набраны на царскую службу из Германии, Батавии, Англии, Шотландии и других стран, которым регулярно платилось жалование даже в мирное время".



Никаких "гетто для иностранцев" в России не было. А вот в "просвещенной" Европе познеров гетто были, например, для евреев. В Риме, Венеции, Париже, Амстердаме, Праге и в других европейских городах.



"В России не было Возрождения, - безапелляционно объявляет Познер, обвиняя в этом Православие. - В Западной Европе смогли отойти от темных составляющих церкви. Когда возникло совершенно другое ощущение и понимание жизни, это рассвет искусства. В России этого не было вообще".



Не было?! Ну, а это уже вообще - ни в какие ворота не лезет!



У нас не было "Возрождения"? В XIX-начале XX веков в православной России был невероятный, невиданный расцвет искусства, чего в то время не наблюдалось в "просвещенной Европе", где зарождался фашизм.



Тогда именно у нас появились величайшие писатели: Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, признанные во всем мире. Творили такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов, которого считали величайшим композитором в США. Станиславский создал свою теорию актерского мастерства, которая сегодня является азбукой для театров всего мира. Появились великие живописцы - Репин, Суриков, Шишкин, Айвазовский, Крамской, Левитан, Петров-Водкин, Марк Шагал... А целая плеяда замечательных живописцев, писателей и поэтов "Серебряного века"?! А великий русский балет?! В начале века возник Русский авангард - передовое искусство в живописи того времени. А каких выдающихся изобретателей вырастила православная Россия: Менделеев - создатель Периодической системы элементов, Яблочков - изобретатель электрической лампочки, Сикорский - изобретатель вертолета, Зворыкин - изобретатель телевизора, Понятов - изобретатель видеомагнитофона. Даже изобретателем такого символа европейской моды, как легендарные духи "Шанель №5", был на самом деле русский химик Веригин.



Неужели всего этого проживающий в России и работающий сегодня на главном телеканале страны Познер не знает? Или делает вид, что не знает, чтобы унизить и оболгать страну, в которой он сам неплохо и с комфортом устроился?



"Давайте начистоту, - пишет в этой связи на сайте телеканала "Царьград" Михаил Тюренков, - ничего нового Владимир Владимирович Познер не сказал. Ну, ненавидит он Россию как государство-цивилизацию, жалеет о том, что эту территорию заселили столь неприятные ему русские, и, наконец, считает катастрофой для России принятие Православие. Была бы Россия иной, может, и полюбил бы. Но она "не такая": русская и православная.



Что ж, не вы первый, не вы последний. Видели мы русофобов и более крутого замеса. Вас хотя бы не то чтобы извиняет, но помогает понять тот факт, что родились вы "под чуждым небосводом". В отличие от того же Альфреда Розенберга, уроженца Российской Империи. Да-да, того, что хотел "окончательно решить" вопрос, в том числе своих бывших соотечественников, с "неправильными" черепами и фамилиями. К примеру, Познер... А простой русский солдат, в основном, крещеный в "худшее направление христианства" (зачастую уже тайком, бабушкой, в безбожные 1920-е), спас тогда и Россию, и миллионы людей с "неправильными фамилиями"", - вынужден напомнить автор.



Увы, были у нас и люди без иностранных паспортов в кармане, которые тоже ненавидели религиозный выбор нашего народа. Как, например, Петр Чаадаев, который как и Познер сегодня, утверждал, что, если бы, мол, русские приняли римский католицизм, все бы у нас пошло иначе, куда просвещеннее. Успехи, культуру и прогресс Чаадаев видел только в Западной Европе, где его идеалом стало католичество. Именно ему, как считал он, и была обязана Европа успехам в области культуры, науки, права и материального благополучия. В то время как принятое Россией "греческое вероисповедание", стало, по его утверждению, источником всяческого зла и насилия, стеной воздвигнутой между Россией и цивилизацией. И именно потому она превратилась, по его мнению, в страну несчастную, без прошлого, настоящего и будущего. Но Чаадаев, как известно, потом одумался, покаялся и написал "Апологию сумасшедшего", то есть самого себя. И обратился с покаянным письмо к императору.



Владимир Владимирович Познер, конечно, с покаянным письмом к Путину вряд ли обратится. Ведь в таком случае он моментально станет нерукопожатным в той либеральной среде, в которой он вращается. И это понятно.



Не понятно только, почему человеку с такими взглядами и с такой ненавистью к России, которые он никак не может скрыть, доверено ведение собственной программы на государственном телевизионном канале страны? Источник - столетие

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