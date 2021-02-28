Москва оказалась в центре политической бури государств СНГ, - С.Гамова

08:40 01.03.2021 По странам ближнего зарубежья прокатилась новая волна протестов

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.02.2021



Жители Еревана вышли на улицы, чтобы отстранить от власти Никола Пашиняна.



Не все в порядке у наших соседей. Иначе не маршировали бы по главным улицам столиц бывших союзных республик колонны недовольных властью, уровнем экономики, отсутствием перспектив, короче, всем, что вкладывается в одно понятие – жизнь граждан. А они маршируют и требуют перемен.



Главный фронт оппозиции на постсоветском пространстве проходит по Армении. Страна на грани военного переворота. Правда, он имеет свои особенности: армия начинает – народ поддерживает. По такому сценарию развиваются события в стране, которая считается союзницей России. Но именно российский фактор сыграл роль зажженного фитиля в бочке с порохом в республике, не остывшей после войны в Нагорном Карабахе. В Армении многие считают ее итоги позором и предательством со стороны премьер-министра и главнокомандующего Никола Пашиняна. На минувшей неделе он заметил, что "Искандеры", поставленные армянской армии Россией, плохо себя зарекомендовали. Генштаб Армении опроверг оценку Пашиняна, обвинил во всех бедах и потребовал его отставки. Соответствующее заявление подписали более 40 генералов. А 27 февраля стало известно, что на сторону Генштаба встали армейские подразделения.



"Нам только что поступила информация о том, что подразделения Вооруженных сил Армении со своими командирами и личным составом присоединились к заявлению Генерального штаба вооруженных сил от 25 февраля, тем самым подтвердив единство и преданность армии нашему государству и народу", – заявил на проспекте Баграмяна в центре Еревана Гегам Манукян, член армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".



На 1 марта оппозиция Армении намерена организовать массовые акции протеста и идти до конца: Пашиняну, как ранее Александру Лукашенко, народ скандирует "Уходи!".



Но если в Белоруссии властям республики удалось с помощью России удержать ситуацию, по крайней мере до принятия новой Конституции страны, решение о необходимости которой приняло Всебелорусское народное собрание, то в Армении ситуация вряд ли быстро успокоится, что бы ни обещал гражданам Никол Пашинян. Ему не верят. Сторонники у премьера, правда, есть, но их намного меньше, чем противников. Страну протесты за отставку Пашиняна не раскололи, как Белоруссию подобные требования в адрес Лукашенко. Но в Армении полиция примкнула к протестующим, главное, чем она занимается, – следит, чтобы не было столкновения сторон и соблюдался общественный порядок.



Между тем ситуация напоминает качели, которые неизвестно, куда и когда качнутся. "Страну целенаправленно ведут к неопределенности и потрясениям, что чревато тяжелыми последствиями", – написал на своей странице в Facebook глава парламентской фракции партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян.



"Президент Армении вернул премьеру его предложение об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, отметив, что инициатива премьера (проект указа) противоречит Конституции. Премьер, отказавшись от компромисса, заявил, что возвращает документ президенту, выразив надежду, что на этот раз он ее подпишет. И так как президент уже заявил, что видит проблемы, связанные с Конституцией, то очевидно, что он воспользуется своим полномочием обратиться в КС. Последний должен обсудить обращение президента в течение 10 дней. Получается, что еще 13 дней страна будет находиться в неопределенной, патовой ситуации, в которой главный исполнитель – премьер-министр – не предпринимает ответственных шагов для разрядки ситуации и выхода из политического кризиса", – отметил Марукян.



"Никол Пашинян решил завтра сыграть последний акт, чтобы показать свои страхи и фобии. 1 марта он решил преодолеть свои страхи и вывести людей на площадь. Всем губернаторам и мэрам поручено привести людей на площадь. Никол Пашинян в понедельник попытается доказать через людей, выведенных на площадь, что у него все еще есть власть в Армении", – написала на своей странице в Facebook депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян. При этом отметив, что "Армения стоит на пороге хаоса и потери государственности".



В другой соседней стране, Белоруссии, продолжаются суды. Несмотря на протесты Запада, Минск целенаправленно избавляется от тех, кто может возглавить или организовать выступления против власти. Таких отправляют в тюрьму, чтобы одумались.



На днях Европейский союз заявил, что внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии. В том числе за преследованиями правозащитников, представителей профсоюзов и адвокатов, а также за судами над журналистами. "Это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе XXI века", – заявил TUT.BY пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



Вместо всех этих контрпродуктивных действий и запугивания, считает Евросоюз, власти должны сосредоточиться на запуске общенационального диалога, чтобы разрешить текущий кризис в стране.



Но у белорусской власти нет желания идти на этот диалог. В Минске считают, что такой диалог уже состоялся – во время Всебелорусского народного собрания. Поддержка делегатов этого народного вече дает Александру Лукашенко возможность оставаться в должности до очередных президентских выборов. И за эту руку помощи он будет крепко держаться.



В Украине также протестуют, причем по разным поводам. Сейчас самый главный из них – осуждение активиста Сергея Стерненко на семь лет и три месяца за ликвидацию одного из участников антимайдана. Митинги охватили всю страну, радикалы требуют освободить Стерненко и провести судебную реформу. На раздумывание Владимиру Зеленскому отвели неделю. А потом обещают новый майдан.



Радикалы – это не все украинское общество, но если верить социологическим опросам, то рейтинг Зеленского резко падает. Так что радикалы начинают, а все остальные могут продолжить. Единственное, что способно отвлечь народ от своих бед и сбить протестную волну, это активизация украинских военных на юге страны. Исходя из этого следует ждать новой фазы войны в Донбассе.



В Молдавии, граничащей с Украиной, нет согласия в зоне безопасности на Днестре, которую контролируют российские миротворцы. В миротворческой миссии три участника – Молдавия, Приднестровье и Россия. Вот они и не могут договориться. И болезнь эта принимает хронические формы. Российские миротворцы считаются главной силой в трехстороннем контингенте, так как они сдерживают стороны. Молдавская сторона, судя по шагам, предпринимаемым ею в последнее время, демонстрирует намерение сорвать миссию и убрать миротворцев РФ.



Накануне делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии на Днестре (ОКК), контролирующей район бывших боевых действий, письменно уведомила ОКК о том, что 2 марта в селе Коржово пройдут "мероприятия, посвященные 29-й годовщине начала действий по борьбе за целостность и независимость РМ".



Именно в этот день в 1992 года и в этом селе фактически началась война на Днестре. И в Приднестровье празднования даты и место праздника считают пощечиной.



Между тем представители Молдавии в ОКК предложили приднестровской стороне "не допускать провокационных действий, способных нарушить общественный порядок, а представителям миссии ОБСЕ и Украины – оказать содействие в мониторинге ситуации в зоне безопасности во время мероприятий".



Заседание ОКК с соответствующей повесткой дня провести не удалось.



Представители Тирасполя расценили действия молдавских коллег как провокацию. "Нам не до конца понятны действия молдавской стороны, которая по надуманным основаниям блокирует рассмотрение обстановки в зоне безопасности. Это не поддается никакой логике и идет вразрез со всеми рабочими документами и соглашениями 1992 года", – заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.



Коржово – населенный пункт на окраине Дубоссар на левом берегу Днестра. Молдова считает его самостоятельным селом, а Приднестровье – частью города под своей юрисдикцией. Поэтому, когда Молдова пытается проводить какие-то мероприятия, подобно выборам, они всегда блокируются приднестровской стороной.



Почти традиционно неспокойно в Грузии. Члены грузинской оппозиции объявили о пикетировании здания парламента и Дома правительства со 2 марта. Об этом рассказала член партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.



Она также сообщила, что 5 марта оппозиционеры проведут пикет у Дома правительства, 9 марта пройдет акция протеста у здания МВД, 11 марта состоится митинг у Тбилисского городского суда, а 13 марта члены оппозиции вновь соберутся у парламента.



Оппозиционные партии Грузии с 26 февраля начали непрерывные акции протеста с требованием освобождения председателя "Единого национального движения" Ники Мелии и назначения новых досрочных выборов в парламент. Об этом сообщил экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.



В Киргизии, президент которой Садыр Жапаров буквально на днях совершил визит в Россию и остался им доволен, так как получил от РФ помощь для своей страны и обещание инвестиций в дальнейшем, также идут митинги. Хотя, пожалуй, они никогда в Киргизии не кончаются.



В центре Оша накануне прошел митинг в поддержку бывшего зампредседателя таможни Райымбека Матраимова. Выступающие требовали освободить Матраимова.



11 февраля Первомайский райсуд оштрафовал Матраимова на 260 тыс. сомов. Прокурор и судья учли, что он "возместил ущерб государству", хотя в итоге его признали виновным в коррупции. Арест с имущества Матраимова был снят. Этот приговор возмутил общественность, 14 февраля прошел митинг против коррупции.



13 февраля президент Садыр Жапаров заявил, что Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) направил в соседние страны запросы о деятельности Матраимова в Дубае, его банковских счетах и имуществе. Расследование дела продолжится, "если придет ответ", отметил глава государства.



Если дело не закроют, а, наоборот, расследование продолжится, то митинг в Оше может получить продолжение, а Жапаров – очередные требования оппозиции. Протестная карусель работает в Киргизии без выходных.



По завершении визита состоялась встреча министров иностранных дел – Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова. Главы МИДов отметили, что визит прошел успешно. В его рамках подписаны следующие документы:



– соглашения между правительствами об оказании Россией безвозмездной технической помощи Кыргызстану в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в КР;



– протокол между министерствами обороны в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории КР;



– программа развития стратегического партнерства КР и РФ в военной области с 2021 по 2025 год между главами оборонных ведомств;



– меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов КР и Министерством сельского хозяйства РФ о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственной продукции.



Владимир Путин на переговорах с президентом Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду на нормализацию ситуации в республике и заверил, что Россия и дальше будет ее поддерживать. Важным решением Путин назвал сохранение статуса русского языка в Киргизии как государственного.



В качестве помощи Бишкек получил 623 млн руб. на создание системы маркировки товаров средствами идентификации. Решается вопрос о выделении ранее обещанных 100 млн долл. через Евразийский фонд стабилизации и развития. Деньги могут пойти на стабилизацию экономической ситуации в Киргизии. Этот кредит республика должна была получить еще в прошлом году, но из-за нестабильности в республике его придержали. Накануне РФ выделила еще два транша, стабилизирующие ситуацию: 5 млн долл. на зарплаты бюджетникам и 2,5 млн долл. на горячее питание школьникам. Источник - независимая газета

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