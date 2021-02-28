Молдавия в тупике. Санду додонит, Додон сандит..., - Зураб Тодуа

08:57 01.03.2021 Молдавия в тупике



Для выхода из кризиса Майе Санду необходимо проявить политическую волю



Об авторе: Зураб Тодуа – историк, политолог.

28.02.21



У президента Майи Санду высокая должность, но мало полномочий.

22 февраля работники железнодорожного узла в северном приграничном молдавском городе Окница объявили забастовку и перекрыли пути. Они требуют от своего руководства выплатить им зарплату за четыре месяца. Некогда преуспевающее госпредприятие "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ) ныне в долгах и находится на грани банкротства. Ранее руководство ЖДМ объявило о прекращении местного и пригородного сообщения. Объяснение одно: нет денег.



До такого состояния его довели "эффективные менеджеры" либерально-демократического руководства страны, которые пришли к власти 10 лет назад. В полном соответствии с либеральными доктринами все эти годы молдавскую железную дорогу, предприятие, которое по определению не может быть убыточным, беззастенчиво обдирали, так же как и десятки других госпредприятий. Наличные деньги шли на содержание партий правящей группировки, подкуп депутатов и чиновников, обогащение олигархов.



Железная дорога Молдовы в глухом тупике, как и вся Республика Молдова.



Третий месяц у страны новый президент – Майя Санду. Надежды, которые теплились у ее сторонников, медленно, но верно тают. Пока ничего не изменилось. Более того, Санду все это время безуспешно пытается изыскать законные способы роспуска парламента и не находит их.



Между тем распустить этот состав законодательного органа необходимо давно. Об этом в Молдавии говорят все. Но вот закавыка – нет юридически безупречных оснований для роспуска. А те, что предусмотрены Конституцией, пока не срабатывают из-за нежелания депутатов расставаться со своими креслами. 24 февраля Конституционный суд в очередной раз вынес по этому поводу решение, подыграв депутатам и тем самым отложив возможность проведения досрочных парламентских выборов на неопределенную перспективу.



Таким образом, на сегодняшний день в Молдавии нет дееспособного парламентского большинства, нет полноценного главы правительства и есть президент с ограниченными полномочиями, который не может уволить даже уборщицу в президентском аппарате. Полный тупик.



О том, что ситуация будет развиваться именно так, и Майю Санду, и Игоря Додона предупреждали еще тогда, когда они вместе в июне 2019 года под давлением России и США сформировали правящую коалицию, отстранив от власти Демократическую партию и вынудив бежать из страны олигарха Влада Плахотнюка. Главная задача коалиции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партии "Действие и солидарность" (PAS) состояла в том, чтобы очистить госаппарат от ставленников Плахотнюка, провести так называемую деолигархизацию и назначить дату досрочных парламентских выборов.



Ничего из этого сделано не было. Декларация о захваченном государстве, принятая в день формирования коалиции, 8 июня, была забыта. Додон и Санду отказались от своих обещаний и сосредоточились, как им казалось, на самом важном – на подготовке к президентским выборам. Тот факт, что пост президента в Молдавии ничего не решает, тогда не казался существенным. Куда важнее считался сам факт обладания формальными регалиями власти и возможностью время от времени в ходе официальных визитов ступать на красную дорожку.



Наиболее прозорливые и прагматичные эксперты отмечали, что независимо от того, кто одержит верх на этих выборах, без надежной поддержки в парламенте президент будет бессилен. Так и получилось. Не за горами первые 100 дней Майи Санду на посту президента, а в ее актив можно записать разве что только ту самую красную дорожку и бравых кирасиров с палашами наголо в Елисейском дворце. Но граждан Молдовы сей успех не вдохновляет.



А тем временем ставленники Плахотнюка в парламенте потирают руки от удовольствия. Неопределенность ситуации им выгодна. Чем дольше Санду со своей командой будет демонстрировать политическое бессилие, тем дольше у них есть возможность продолжать свой бизнес на торговле принципами и влиянием, "решать вопросы" и контролировать теневой бизнес.



Уместно будет напомнить, что нынешний состав парламента Молдавии – один из самых скандальных и коррупционных за всю историю независимости страны с 1991 года. В местных СМИ неоднократно назывались конкретные факты, из которых следовало, что за переходы из фракции во фракцию депутаты берут крупные наличные суммы в валюте и, кстати, не стесняются тут же их тратить на строительство особняков и приобретение люксовых автомобилей. Некоторым народным избранникам это настолько пришлось по душе, что за непродолжительное время они сменили по три и даже четыре партии. Неудивительно, что по уровню недоверия у граждан страны парламент занимает первое место.



Майя Санду могла бы проявить политическую волю и, опираясь на Декларацию о захваченном государстве от 8 июня 2019 года, своим указом распустить парламент. Такое решение, небезупречное с правовой точки зрения, тем не менее нашло бы горячую поддержку и понимание у всего населения страны. Все отлично помнят, что этот парламент был избран в 2019 году в условиях, когда все государственные институты и учреждения Молдавии находились под контролем олигарха Влада Плахотнюка. Парламент не мог быть в достаточной степени легитимным, потому что Плахотнюк, пользуясь своим положением и измененными по своей прихоти правилами (переход от выборов по партийным спискам к смешанной системе), нашпиговал его своими людьми. Как раз теми самыми, которые сегодня ухмыляются, глядя на беспомощные потуги Санду.



После упомянутого решения КС Майя Санду провела пресс-конференцию, в ходе которой сравнила политическую обстановку с той, что была пять лет назад: "Сейчас сложилась ситуация, аналогичная той, что была в конце 2015 – начале 2016 года, когда олигарх Плахотнюк создал карманное парламентское большинство. Я надеюсь, что мы очень хорошо помним, что происходило со страной во время захваченного государства".



Правда, при этом Санду не упомянула тот факт, что она лично вместе с Игорем Додоном в марте 2016 года приняла новые правила, которые им, точно обглоданную кость, бросил Плахотнюк, изменив с помощью ручного КС правила избрания президента (с 2001 по 2016 год глава государства в РМ избирался в парламенте). Тогда, вместо того чтобы продолжать акции протеста и дожимать олигарха, Санду, Додон и другие лидеры оппозиции переключились на бессмысленный забег за пост президента. Плахотнюк таким способом раздробил оппозицию, свел на нет акции протеста, выиграл время и еще пять лет правил Молдавией.



"На досрочных выборах или референдуме люди решат свое будущее", – заявила на пресс-конференции Майя Санду. О каком референдуме идет речь – о доверии президенту или каком-нибудь еще, она не пояснила. Но уже сейчас можно предсказать, что Конституционный суд, вполне вероятно, объявит его проведение либо результаты не соответствующими Конституции.



Дело в том, что КС в Молдавии – уникальная организация, аналогов которой в мире нет. В отличие от президента КС наделен (точнее, наделил себя сам) небывалыми полномочиями вплоть до внесения изменений в Конституцию. Такие прецеденты были. В Конституционном суде сидят шесть человек, которые выносят свои решения, руководствуясь своими интересами и интересами тех политиков, что на данный момент пользуются в стране наибольшим влиянием. При Плахотнюке КС был его надежной прикормленной структурой и выполнял все его указания, вплоть до того, что в июне 2019 года принял участие в попытке государственного переворота. Так же, как и парламент, Конституционный суд себя давно скомпрометировал. Но это не мешает ему вставлять палки в колеса президенту и пребывать в прекрасном настроении, не считаясь с тем, что положение в стране ухудшается день ото дня.



Молдавия – уникальная страна. За украденную с прилавка на базаре тушку курицы воришке могут впаять пять лет заключения. А чиновник, укравший несколько миллионов долларов, как, например, бывший министр транспорта Юрий Киринчук, может отделаться условным сроком. Страна пронизана коррупцией, а до суда за последние годы доведено едва ли более десятка дел по соответствующей статье. Вот и сейчас Республика Молдова снова погружается в кризис, но у группировки, которая присосалась к власти и состоит из депутатов, чиновников, судей, – все очень хорошо.



Сколько еще будет продолжаться эта затянувшаяся трагикомедия с досрочными выборами, пока сказать трудно. Время идет, и работает оно не в пользу президента. Чтобы сдвинуть ситуацию в верном направлении и предотвратить новый захват государства, как уже в истории Молдавии однажды было, рано или поздно придется проявить политическую волю. Источник - ng.ru

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