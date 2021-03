C безвизом – в европейское рабство, - Вл.Малышев

10:40 01.03.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 27.02.2021



"Борьба за наше освобождение от гнета москалей, начавшаяся на майдане, приведет нашу страну в светлое европейское будущее"



Германия с 1 апреля планирует упростить трудоустройство украинцев на сезонные работы из-за того, что своих рабочих рук немцам не хватает, сообщил украинский сайт ukrrudprom. О расширении возможностей для трудовых мигрантов поехать в Германию "работать на фермах, собирать фрукты, клубнику" заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. По данным Financial Times, в сельском хозяйстве Германии не хватает 300 тысяч рабочих.



Между тем границы с Европой остаются закрытыми, исключение для въезда сделано лишь для батраков. Как будет выглядеть труд жителя Украины на плантациях новых европейских хозяев, рассказывает сайт strana.ua, поместивший статью о положении сезонных рабочих-украинцев в Германии. Издание цитирует львовянку Галину Маруняк, которая работала на сборе урожая в Польше и в Германии: "Это работы до первой облавы полиции, а потом – депортация. Это рабство. Работа на полях у немцев очень тяжелая. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов – в апреле-июне. Поляки "гоняют", а у немцев вообще каторга. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа – с 5 утра и часто до захода солнца".



Впервые такую схему получения рабочей силы для Европы применили в Грузии, где через агентство занятости можно на три месяца поехать в Германию и официально работать на сельхозработах; речь идет только о временном трудоустройстве.



"Для временного трудоустройства, – сообщил источник, – нужно будет зарегистрироваться на специальном портале трудового мигранта. Соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая, возрастной диапазон широкий – от 18 до 60 лет… Желательно знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне... Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работа по пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день". По данным компании Personal Service, 40% жителей Украины ищут работу в Германии.



"Сами немцы не соглашаются на такую работу – им выгоднее сесть на пособие… Об украинцах тут ходит слава как о дешевой рабочей силе. Хотя в Германии есть минимальная ставка, немецкие фермеры умудряются недоплачивать… сто шкур сдирают", – рассказывает жительница Украины Оксана Маломуж. Помимо сезонных работ на полях можно работать официантами, убирать номера в гостиницах, помогать на кухне. В любом случае это черная работа.



Большинство сезонных рабочих в Германии – из Румынии и Польши, но с недавних пор румыны и поляки стали требовать повышения зарплат. Не получив надбавки, они уезжают в другие страны Европы или остаются дома, сборщиков урожая по-прежнему не хватает. Чтобы закрыть нехватку, используют на все согласных жителей Украины. Эксперт по миграции Инна Мыць говорит: "Уже сейчас в Германии нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики… Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то – по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально".



Большой поток украинских рабочих идет в Польшу, несколько меньший – в Литву. Эти бедолаги нередко становятся жертвами мошенников, а то и вовсе попадают в рабство. Недавно литовский портал 15min.lt опубликовал (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/ukrainieciai-662-769098). результаты своего расследования: журналисты выяснили, что в Литве действует сеть работорговцев, в лапы которых чаще всего попадают украинские граждане. "Одни заманивают украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты, другие привозят и трудоустраивают, но зарплаты забирают себе. Инспекция труда завалена просьбами о помощи".



Arbeit macht frei – под таким саркастическим заголовком перепечатала (https://rua.gr/immi/work/40193-trud-osvobozhdaet-germaniya-uprostit-trudoustrojstvo-dlya-ukraintsev.html) статью из strana.ua о положении заробитчан в Германии греческая газета "Русские Афины", сопроводив публикацию фотографиями нацистских агитационных плакатов времен Второй мировой войны, которыми гитлеровцы зазывали на работу в Германию жителей оккупированной Украины.



"Борьба за наше освобождение от гнета москалей, начавшаяся на Майдане, приведет нашу страну в светлое европейское будущее", был один из лозунгов майдана..." – с горечью пишет живущий в Греции киевлянин Павел Онойко. "Вот же Гитлер тупой был. Война, оккупация, рабов в свои же эшелоны, охрана, кормежка т. п. Майдан мутить надо было, и нерабы сами за свой счет поедут"! – приводит Онойко цитату из украинского "Фейсбука".



"На майдане говорили, что работа освободит украинцев от гнета России и приведет к светлому европейскому будущему. "Arbeit macht frei (Работа делает свободным)" – было написано на вратах Освенцима. Свободное будущее без России уже пришло. Со светлым будущим некоторый напряг", – констатирует Павел Онойко.



По данным Госкомстата Украины, население республики на 1 января 2017 года составляло примерно 40 миллионов человек. Однако директор украинского Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, подсчитавший объемы потребления хлеба жителями Украины, пришел к выводу, что "реальное население страны на данный момент вряд ли составляет более 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции". То есть за пределами Украины могут находиться до 10 миллионов ее граждан. 10 миллионов новых рабов…