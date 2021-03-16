 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 27.02.2021
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Вышел в свет 2-й том публицистики Олжаса СулейменоваВышел в свет 2-й том публицистики Олжаса Сулейменова
11:05 01.03.2021

В Алматы вышел новый сборник интервью с Олжасом Сулейменовым

Арман ЖАНОВ | Алматы

"Ол жас – Он молодой. Книга вторая" – под таким названием в Алматы вышел второй сборник публиковавшихся в "ЭК" с 2017 по 2020 год интервью со всемирно известным поэтом, общественным деятелем, ученым и публицистом Олжасом Сулейменовым. В этих текстах затрагивается широкий круг вопросов сегодняшней повестки дня.

Сборник является продолжением книги "Ол жас – Он молодой", выпущенной в 2016 году экс-заместителем главного редактора и бывшим руководителем алматинского корпункта "ЭК" Тлеужаном Есильбаевым, и приурочен к 85-летию со дня рождения выдающегося сына казахского народа. Эту дату общественность будет отмечать в мае нынешнего года.

В интервью поэт размышляет о судьбе национальной литературы и культуры, месте Казахстана на мировой арене, политике и лингвистике, развитии языка и общества. Олжас Сулейменов не ограничивается одной когда-то выбранной стезей, одной ипостасью. Он постоянно ищет новые сферы приложения своих сил, знаний, таланта, берется за то, что другим кажется невозможным. Олжас Омарович всегда находится в постоянном движении и поиске, генерирует новые идеи.

Цель его аналитических бесед – выявление определенных закономерностей, попытка сделать выводы по конкретным вопросам, оценить ситуацию, внести предложения по решению тех или иных проблем. С помощью интервью он консолидирует вокруг себя единомышленников и влияет на развитие всего общества.

Отличительной чертой поэта и публициста Олжаса Сулейменова является то, что, обладая прекрасной памятью и умением четко и ясно излагать мысли, он целенаправленно не готовится к каждой беседе, не запрашивает предварительных вопросов, не выбирает интервьюеров. Он может часами честно и открыто говорить на самые разнообразные темы, которые волнуют казахстанцев. Сборник интервью с нашим великим современником рассчитан на широкий круг читателей.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614585900
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