Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка

11:10 01.03.2021

По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз



Анна Урманцева



Даже тем, кто перенес COVID-19, лучше сделать прививку от инфекции. Этот вывод следует из экспериментов с антителами плазмы крови переболевших и вакцинированных, которые провели в США. Ученые выяснили: в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в 1000 раз эффективнее, чем у тех, кто раньше перенес COVID-19. Также эксперименты показали, что антитела вакцинированных способны уничтожать и первый вирус SARS, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Действительно, защита после прививки может быть надежнее, чем после инфекции, согласны российские разработчики вакцин. Впрочем, опыты проводили в пробирке, а в реальной жизни антитела могут работать иначе, говорят эксперты.



Сбитый "прицел"



Американские ученые из отдела вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона провели исследование, в котором сравнили эффективность антител против SARS-CoV-2 у переболевших и сделавших прививку. С помощью плазмы крови этих людей они попробовали нейтрализовать два варианта нового коронавируса - исходный уханьский штамм Wuhan-Hu-1 и его наиболее опасный на данный момент мутантный вариант B.1.351 из Южной Африки.



- Предвакцинальные сыворотки, полученные от переболевших до их последующей вакцинации, слабо нейтрализовали Wuhan-Hu-1 и почти не нейтрализовали B.1.351, - обратил внимание профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. - Иммунизация любой из вакцин вызвала образование иммунных B и CD4+ T-клеток и тысячекратное увеличение титров нейтрализующих антител против обоих штаммов, а также SARS-CoV-1 - близкого вида коронавируса, вызвавшего вспышку тяжелых ОРЗ в Азии в 2003 году.



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Это означает, что появление новых мутантных штаммов SARS-CoV-2 с измененной инфекционностью и патогенностью все-таки может приводить к повторным заражениям, так как антитела, возникшие от встречи с ранним штаммом, почти не работают. А вот вакцины действительно дают защиту.



Две мутации в месяц



Из-за стремительного распространения SARS-CoV-2 и постоянного мутирования происходит эволюция вируса. Подсчитано, что циркулирующие штаммы накапливают в среднем одну-две нуклеотидные мутации в месяц.



"В последнее время вирусные варианты, вызывающие озабоченность, появились в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351) и Бразилии (P.1), которые содержат специфические мутации в своих S-белках", - указали авторы статьи.



Поэтому ученые решили провести эксперимент in vitro. Они собрали кровь и выделили из нее сыворотку у людей, которые ранее перенесли COVID-19, а потом вакцинировались "Пфайзером" или "Модерной".



Антителами предвакцинных сывороток исследователи попытались нейтрализовать первоначальный уханьский вирус и сильно мутировавший южноафриканский вариант B.1.351. В ходе эксперимента стало ясно, что сыворотки девяти из десяти доноров, отобранные до вакцинации, смогли нейтрализовать изначальный вирус Wuhan-Hu-1. И только пять из десяти нейтрализовали и мутировавший штамм B.1.351. Однако однократная доза любой из вакцин вызывала нейтрализующие титры антител у всех доноров.



- Данное исследование подчеркивает важность вакцинации как неинфицированных, так и ранее инфицированных людей. Вызванный вакцинацией иммунный ответ значительно усиливает иммунитет у уже переболевших, а также нейтрализует новые мутантные штаммы, по крайней мере среди изученных, - объяснил Константин Крутовский.



Контрольный выстрел



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На вопрос, стоит ли прививаться российской вакциной "Спутник V" после того, как человек перенес COVID-19, создатель препарата, директор Института имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ответил однозначно: да.



- Я видел прекрасные китайские статьи, где было показано на очень большой выборке: 20% после болезни не имеют никакой защиты, - сказал "Известиям" Александр Гинцбург. - Поэтому лучше провакцинироваться, чтобы не попасть в эти 20%.



Прививаться целесообразно и после перенесенного заболевания, согласна создательница вакцины МГУ имени М.В. Ломоносова, завкафедрой вирусологии биофака университета Ольга Карпова.



- У меня складывается впечатление, что защита после вакцинации надежнее, чем после болезни. Люди болеют по-разному, и очевидно, что при легкой форме заболевания вырабатывается недостаточная защита, - сказала эксперт.



В Роспотребнадзоре не смогли оперативно ответить на запрос "Известий" насчет постковидной вакцинации "ЭпиВакКороной" (вакцина центра "Вектор").



Если взять реальные данные, выяснится: например, среди тех, кто болел полгода назад, повторно заразились единицы, засомневался в выводах исследования руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.



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- Наш иммунитет профессионально занимается защитой организма уже много тысяч лет, а вакцина - это все-таки сублимат. Естественная инфекция дает более полноценную защиту с большим репертуаром разных антител, которые "расположены" в нужных местах, например в носоглотке. Здесь же ученые поставили ограниченный эксперимент в пробирке, который мало относится к жизни, - отметил Павел Волчков.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что перенесшим коронавирусную инфекцию прививаться не рекомендуется, даже если уровень антител невысок.



- Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета, - заявила Татьяна Голикова.



Вице-премьер также отметила, что количество антител, выработанных после перенесенной коронавирусной инфекции и после вакцинации от коронавируса, практически идентично.