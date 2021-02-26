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Попали в капкан: глобальный долг достиг критической отметки
11:12 01.03.2021

Грозит ли миру новая Великая депрессия?

Оксана Белкина

Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордных $281 трлн - он в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики. Одна из главных причин - резкое увеличение госрасходов из-за пандемии. Размер уже критически велик, но это не предел: через полтора года объем займов может дорасти до $300 трлн. Чем чревато такое количество долгов, под кем долговая бомба рискует рвануть первой и насколько устойчив российский долг, выяснили "Известия".

Долговая яма

В 2020 году в попытках поддержать экономику, разрушаемую пандемией коронавируса, центральные банки разных стран пошли на беспрецедентное снижение процентных ставок, а правительства взялись наращивать государственные расходы.

В результате глобальная задолженность в 2020 году взлетела на $24 трлн - до $281 трлн. Это 355% мирового ВВП, подсчитал Институт международных финансов (IIF). Столь высокие темпы прироста долга стали рекордными. Для сравнения, в 2019-м прибавилось $10,8 трлн, а 2018-м - $3,3 трлн.

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Практически половина прироста долгового бремени пришлась на передовые экономики. В лидерах - США, Япония, еврозона, Великобритания, Южная Корея. Так, в Великобритании и Франции за последний год уровень госдолга к ВВП достиг 100,5 и 116% соответственно. Япония, вторая по объему государственной задолженности страна в мире после США, характеризуется самым высоким показателем отношения долга к ВВП - 240%. Отношение долга развивающихся стран к их ВВП достигло 250%. Лидером по росту коэффициентов долга к ВВП стал Китай, также в списке - Турция и ОАЭ.

Мусорные заимствования

В долговой капкан влезли не только государства, но и компании, воспользовавшись низкими ставками, чтобы занять побольше и подешевле. На этом фоне корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, отмечают в IIF.

"Например, в США в 2020 году объем корпоративного долга с низким кредитным качеством (рейтинг BB и ниже) стал рекордным, что через несколько лет может перерасти в пузырь, если компании будут испытывать проблемы с погашением долга", - отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина.

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Собственно, о сокращении задолженности пока говорить не приходится - долговые аппетиты будут лишь расти. По оценкам Института международных финансов, только в ближайшие полтора года мировой долг может преодолеть порог в $300 трлн.

Кризис рефинансирования

Аналитики указывают на то, что в самом увеличении объема долга нет ничего необычного, долговая экономика - уже давно наша реальность. Другое дело - способность его обслуживать, будь то частное лицо, компания или государство, а с этим как раз и могут возникнуть проблемы.

Как поясняют в Институте международных финансов, из-за пандемии резко усилился риск кризиса рефинансирования: многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по тем, что уже набрали. А поскольку Международный валютный фонд и Всемирный банк потратили немало средств на антикризисные программы, кто сможет предоставить новые кредиты, пока не очень ясно.

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В наиболее сложных условиях оказались развивающиеся страны с ограниченными финансовыми ресурсами и слабым потенциалом роста.

Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия и Турция: там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов "намного более обременительным".

"В основной группе риска страны с минимальными кредитными рейтингами, а также те, которые уже пережили технические дефолты в 2020 году. Это большинство стран тропической Африки. В Латинской Америке это в первую очередь Венесуэла и Эквадор. Из крупных стран Азии и Востока - Пакистан, Египет, Турция, Ирак. В Европе - Украина", - указывает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Риски для государственного внешнего долга есть у развивающихся стран со слабой валютой и высокой инфляцией: Турция, Мексика, Бразилия, Аргентина", - добавляет Ксения Лапшина.

Если стоимость обслуживания долгов не будет возрастать, серьезных угроз не предвидится. Однако ситуация может стать опасной, как только ЦБ неизбежно начнут поднимать ставки по мере восстановления экономики.

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Любой рост ставок сложит рынки как карточный домик. А он рано или поздно произойдет и приведет к крайне серьезным последствиям. В среднесрочной перспективе нас ждут события, схожие с Великой депрессией 20–30-х годов ХХ века, предупреждает Семен Теняев, гендиректор группы ВБЦ.

Россия в безопасности

Как во всей этой долговой истории выглядит Россия? Госдолг нашей страны вырос почти на 40% за прошлый год - на 5,4 трлн рублей, до 18,99 трлн рублей. Причины все те же: возросшие траты правительства на поддержку экономики, плюс падение выручки от продажи нефти и газа, из-за чего расходы бюджета превысили доходы более чем на 4 трлн рублей.

Однако волноваться пока не о чем: соотношение госдолга к ВВП в России по-прежнему одно из самых низких в мире - всего 17,8% ВВП. Это вполне безопасный уровень, который говорит об устойчивости российской финансовой системы.

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"Структура долга у России не совсем типичная. Он сформирован по большей части корпоративными долгами. Долги населения и государства составляют меньше четверти всей суммы. Похожая картина наблюдается в Скандинавии, Швейцарии, Гонконге. В любом случае суммарная долговая нагрузка у России невелика: она составляет менее трети ВВП. Страна в целом менее закредитована, чем Германия, у которой один из самых низких долгов среди развитых стран", - поясняет Валерий Емельянов из "Фридом Финанс"

Аналитики указывают на то, что беспокойство мог бы вызвать госдолг России в иностранной валюте, так как с падением курса рубля увеличились затраты по его обслуживанию, или же внешний долг частного сектора. Однако и здесь ситуация контролируемая.

"Несмотря на кризис, связанный с пандемией, за 2020 год произошло сокращение общего внешнего долга России на 21,3 млрд - до $470,1 млрд. Снижение долговой нагрузки наблюдалось во всех секторах экономики, а наиболее заметно сократилась задолженность по кредитам, поэтому мы пока не наблюдаем угроз платежеспособности страны", - отмечает Ирина Айдрус, руководитель программы "Международные финансы" Института мировой экономики РУДН.

Таким образом, Российская Федерация по-прежнему остается надежным заемщиком в глазах международных кредиторов и инвесторов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614586320
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