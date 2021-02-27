Экс-президента Франции Саркози посадили в тюрьму. За коррупцию

16:38 01.03.2021

Суд Парижа в понедельник, 1 марта, признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке", сообщает zakon.kz.



В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырем годам заключения, два из которых - условные, передает РИА "Новости".



Сегодня, 1 марта Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из них - реальный.