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16:38 Экс-президента Франции Саркози посадили в тюрьму. За коррупцию
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|Экс-президента Франции Саркози посадили в тюрьму. За коррупцию
16:38 01.03.2021
Суд Парижа в понедельник, 1 марта, признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке", сообщает zakon.kz.
В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырем годам заключения, два из которых - условные, передает РИА "Новости".
Сегодня, 1 марта Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из них - реальный.