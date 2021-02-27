Парламентские выборы в Кыргызстане перенесены с весны на осень

17:28 01.03.2021

1 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Осенью в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью агентству "Казинформ".



По его словам, одной из причин смены власти в октябре 2020 года стали нечестные выборы. Поэтому в этом году будут проведены честные, справедливые выборы.



"Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех - от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года", - заключил Садыр Жапаров.