Депутат КырПарламента Абжалиев подозревается в незаконном обогащении

17:30 01.03.2021

1 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Антикоррупционная служба ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



"Абжалиев, являясь депутатом, а также используя свои родственные отношения с экс-президентом, активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов. Также установлено, что, работая на государственных должностях, он приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в VIP-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Алиярбек Абжалиев также инвестировал средства в одну из строительных компаний для строительства многоквартирных домов в Бишкеке, а также в Каиндинский кабельный завод и месторождения каменного угля и золота.



ГКНБ ведет работу по выявлению всех имущественных и финансовых активов Абжалиева для последующей дачи соответствующей юридической оценки.



Алиярбек Абжалиев - сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Его сын женат на дочери последнего.