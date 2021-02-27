У Путина нет "проекта будущего", способного сплотить Россию, - Сергей Удальцов

17:41 01.03.2021

Пустая Лубянская площадь символизирует отсутствие политической воли на смену курса развития страны



Сергей Удальцов

298.02.2021



Попытка провести голосование по поводу памятника на Лубянке еще раз со всей остротой продемонстрировала противоречия между группировками внутри действующей власти, а также отсутствие готовности предложить народу внятную национальную идею, о необходимости которой все последние годы говорят болтливые прокремлевские пропагандисты. Путинский режим по-прежнему сидит на двух стульях, с одной стороны, усиливая патриотическую риторику, что подразумевает развитие социального государства и "левый поворот" в экономике, а с другой стороны - неизменно следуя неолиберальным социально-экономическим курсом и бесконечно заигрывая с прозападным меньшинством внутри страны. Но, как известно, длительное сидение на двух стульях в итоге приводит к падению и серьезным травмам.



Очевидно, что накануне выборов в Госдуму и на фоне усиления западного давления на Россию, в Кремле пытаются использовать в своих интересах искренние патриотические настроения, существующие в народе, а также каким-то образом отвлечь граждан от обострившихся на фоне коронавируса проблем, связанных с падением доходов и ростом цен на предметы первой необходимости. Однако никаких системных реформ власти предложить не готовы, поэтому попытались переключить внимание населения на обсуждение судьбы памятника Дзержинскому.



Но даже здесь во всей красе проявились все внутренние противоречия между кремлевскими группировками. "Силовики" явно были не против восстановления памятника Дзержинскому, что могло бы краткосрочно повысить рейтинг власти среди патриотически настроенного большинства россиян, позитивно оценивающих советский период нашей истории.



Но либеральный клан, активно выражающий антисоветские настроения прозападного меньшинства, тут же подсуетился и вместо логичного голосования по вопросу "Вы за или против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь?" навязал выбор между Дзержинским и Александром Невским (этот вариант вытащили из рукава деятели типа Венедиктова).



В итоге, либералам удалось заблокировать восстановление памятника Дзержинскому под предлогом предотвращения "раскола в обществе", однако эта история ярко продемонстрировала отсутствие в Кремле политической воли на смену курса развития страны в интересах большинства населения. Заигрывание с агрессивным прозападным меньшинством продолжилось, несмотря на все гневные заявления в адрес Запада, сделанные властями в последнее время.



Вообще, в стране давно назрела необходимость дать официальную оценку трагическим событиям нашей новейшей истории. Если тот же Путин заявляет о том, что разрушение СССР было огромной трагедией и геополитической катастрофой, то не пора ли дать на уровне государства официальную оценку тем деятелям, которые несут персональную ответственность за преступный развал Советского Союза вопреки воле народа, выраженной на референдуме 17 марта 1991 года?



Кстати, уже через пару недель исполнится 30 лет со дня проведения этого референдума. Вот вам отличный повод, чтобы назвать вещи своими именами. Однако и здесь у Путина не видно политической воли. Недавно он торжественно возлагал цветы на могилу Ельцина в день его 90-летия, а вскоре в Москве планируют открывать филиал Ельцин-центра.



Через пару дней 90-летний юбилей будет отмечать еще один "могильщик СССР" - Михаил Горбачев. Уверен, что и здесь мы услышим официальные поздравления из Кремля, хотя по факту большинство россиян ждет проведения суда над Горбачевым, Ельциным, Собчаком и другими, целенаправленно уничтожавшими (вместо реформирования) в угоду Западу прогрессивный советский проект.



На самом деле, чем дольше действующая российская власть находится в раздвоенном состоянии, тем ближе ее политический крах. Сторонники лево-патриотического курса развития нашей страны уже устали слушать "ура-патриотические" лозунги властей, которые не подкрепляются конкретными изменениями в политике и социально-экономической сфере. Ну а прозападные силы просто корежит даже от этих пустых лозунгов, так что они свою работу по дестабилизации обстановки в России точно продолжат. В итоге, путинское сидение на двух стульях грозит уже в ближайшей перспективе обрушением всей государственной системы с непредсказуемыми и, вполне вероятно, трагическими последствиями.



В такой тревожной ситуации лево-патриотической оппозиции нужно готовиться к самым негативным сценариям развития политических событий в России, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Для этого уже этой весной необходимо провести масштабный форум Лево-патриотического народного фронта, на котором продемонстрировать народу единство всех левых и патриотов (от членов КПРФ до сторонников небольших организаций), представить общую команду лидеров, а также озвучить основные направления нового социалистического проекта, который, по нашему мнению, и должен стать актуальной национальной идеей в ближайшем будущем.



Если Путин и его окружение не готовы предложить стране общенациональный проект, это просто обязана сделать прогрессивная лево-патриотическая оппозиция.



Суть нового "красного проекта" заключается в сосредоточении в руках государства (и под контролем общества) основных национальных богатств для решения глобальных задач, среди которых - максимальное продление жизни человека, освоение новых пространств (космос и труднодоступные территории на Земле) для проживания будущих поколений людей, освобождение человека от тяжелого, рутинного труда путем максимальной автоматизации и роботизации производственных процессов, бесплатное и качественное медицинское обслуживание, доступное образование всех уровней, кардинальный рост доходов граждан и т. д.



По факту, новый социалистический проект - это путь к бессмертию человека, что станет глобальной победой разума и науки, открыв безграничные возможности для дальнейшего развития человечества. И этот проект выглядит особенно воодушевляющим на фоне "консервирования" несправедливости и неравенства, предлагаемого Путиным под аккомпанемент патриотической риторики, или стремления в хищные объятия Запада, куда нас активно заманивает либеральная оппозиция, прикрывающаяся громкой антикоррупционной фразой