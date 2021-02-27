Борьба еврейских укр-мальчиков. Зеленский пытается раскулачить Коломойского

20:50 01.03.2021

"Бородатой Бабушке бреют бороду": в Киеве поведали о крахе Коломойского



Украинский бизнесмен Игорь Коломойский фактически загнан в угол и несет как экономические, так и морально-психологические потери.



Об этом сообщила заместитель главного редактора украинского издания "Страна" Светлана Крюкова.



Вокруг олигарха, которого ряд украинских обозревателей саркастично именует "Бородатой Бабушкой", по данным названного автора, сложилась почти катастрофическая ситуация.



"Сначала Петя [Петр Порошенко - ред.] отобрал банк. И вот теперь Зеленский, казалось бы свой, а шьет статью. И не кому либо, а самой Бородатой Бабушке. Бреет, так сказать бороду", - сыронизировала Крюкова.



Она полагает, что у Коломойского "воистину драматичная судьба, достойная книги".



Аргументируя свой посыл, представитель "Страны" сначала перечислила прошлые, крайне успешные периоды жизни одиозного уроженца Днепропетровска.



"Ведь сами посудите. Еще недавно олигарх ходил по улицам Женевы без охраны. Кормил лебедей, ужинал во французских ресторанах, летал на футбол, спасался от амброзии на яхте в Средиземном море.



Успел поучаствовать в двух революциях, побывать знаменитым губернатором. Совершить крупнейшую аферу за историю независимой Украины, а именно продать государству свой собственный банк за 5,5 млрд долларов. Поставить своего президента…", - напомнила Крюкова.



По ее информации, днепропетровского деятеля не только предал его протеже экс-комик Владимир Зеленский, но и стремительно тает количество гостей увеселительных мероприятий Коломойского, которые он продолжает устраивать для создания иллюзии благополучия. При этом, методично тают и активы олигарха.



"Посетителей на „котлетных вечеринках" становятся все меньше. А завсегдатаи-друзья явно норовят отскочить. И Майбах уже не едет. И Центрэнерго увели", - поведала редактор.



Помимо прочего, ею обозначен и ряд судебных процессов, связанных с Коломойским - в Великобритании, США, на Кипре, Израиле и Швейцарии.



"Везде суды. И ФБР сидит на хвосте", - констатировала Светлана Крюкова.